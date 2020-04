Horóscopo del lunes 6 de abril: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Durante el día de hoy deberás tener la mente enfocada y en armonía para evitar tomar decisiones precipitadas o fuera de la lógica. Es importante que te mantengas constante en lo que te interesa y que las nimiedades las dejes pasar, al igual que el viento atraviesa un velo. Tu buena disposición hacia los demás será clave y te ayudará mucho.

Tauro: Hoy te sentirás con una gran confusión y con demasiadas ideas bullendo por tu cabeza. Los pensamientos irán a cien y no te darán un respiro. Por eso es buena una relajación y dejar la mente más desocupada, para poder sentirte mejor y no estar con tanto atasco. Es buena la música de relax o la que es tranquila para sentirte mejor.

Géminis: Hoy deberás usar tu inspiración e intuiciones, en vez de seguir el modelo reflexivo, porque el mismo te embarullará. Es importante que conectes tus ideas con tus acciones y que evites los cortocircuitos cerebrales, en tus creaciones. Deberás mantener todo organizado en el hogar para deshacerte de todo ese follón en tu cabeza.

Cáncer: Notarás que tus ideas no fluyen rápidas como otras veces y que tu forma de comunicarte y de expresarte es más lenta de lo normal lo que implica que no puedes fiarte de todo lo que sale de golpe. Reflexiona con calma y proyecta lo que realmente quieres, sin que se opaque o se nuble tu visión principal de cada asunto en particular.

Leo: Hoy tendrás que seguir tu propia manera de actuar sin intervenciones de nadie, ya que estás ante un momento muy personal. Lo más importante ahora es llevar los asuntos económicos por buen camino y sin que haya interferencias inesperadas que te dejen en medio de la nada. Por eso agudiza la mente y el ingenio y saldrás ganando.

Virgo: Necesitas hacer uso de tu intuición y de los dictados de tu corazón para poder seguir con lo que te ayuda personalmente y que también apoya a los demás. Esto significa que debes buscar un modelo a lo largo del día que tenga espacio para tus asuntos y otro para los demás. Y debes separarlos perfectamente para no mezclarlos y quedarte a mitad de camino.

Libra: Hoy tendrás que ser precavido y no malgastar tu energía. Ya que es mejor que trates de solucionar cada pequeño evento de una forma unipersonal y enfocándote solamente en ello. Así terminarás antes y podrás pasar a otra cosa. Y todo esto te ayudará no solamente a ti, sino también a los que conviven contigo y a las personas más cercanas.

Escorpio: Hoy tendrás que proyectar tus metas de una manera constante y segura, para que fluya y puedas realizar todo sin parones. Será un día fructífero si logras sintonizar con el ambiente y notas que todo sale desde tu corazón con cariño y atención completa. Esta será la mejor forma de conseguir buenos resultados y de sentir satisfacción.

Sagitario: Hoy es importante el tiempo que dedicas a tus ocupaciones y actividades y el tiempo en el que te distiendes y te diviertes, porque es importante que haya un equilibrio entre ellos. Todo lo que hagas de esa manera redundará en tu salud y en tu felicidad. Así que ya sabes "a tope en los dos ambientes", pero aprender a armonizarlos.

Capricornio: Es importante que hoy valores con eficacia las decisiones que tomes y que no vaciles, porque esto te llevará a un sinfín de acciones que no pararán. Es importante que sigas tu sabiduría interior y el bagaje de experiencia que tienes a los largo de tu vida. Ya que es la mejor opción en estas circunstancias y ante todo lo que se avecina.

Acuario: Hoy deberás en esta jornada poner todo el entusiasmo y la máxima atención a lo que realices, porque está en juego, y en entredicho tus acciones ante ti y ante los demás. Lo que significa que está siendo valorada tu forma de actuar. Si consigues lo que te has propuesto te sentirás con satisfacción y lograras impresionar a los demás.

Piscis: Hoy es importante para ti sentirte bien. Y lo principal será que te notaras con inclinación de ayudar a los demás. Esto te hace sentir mayor plenitud y lograr una "retroalimentación" que vuelve a ti y que te llene de alegría y de cariño. Por eso es un día especial y en el que te sentirás con ganas de estar cerca de los tuyos para percibiros más unidos.