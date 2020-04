Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 6 al 12 de abril

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El lunes día 6, tendrás que sopesar bastante que es lo que quieres resolver hoy, pero no te pongas muchas actividades. Es mejor ir de una en una, porque así será mejor para ti y para los demás, ya que no tienes que invertir toda tu energía de golpe.

El martes 7, en todo lo que hoy realices deberás seguir un patrón aprendido desde hace tiempo, porque ya eres “perro viejo” y eso significa que sabes mucho. Así que adelante sigue tu intuición. El miércoles 8, tienes el camino abierto a la esperanza porque tu inspiración y creatividad vienen de todo tu bagaje de la vida y de los conocimientos que has aprendido.

El jueves 9, tu sensibilidad logrará captar cómo está el ambiente, a tu alrededor, y esto te servirá para poder contribuir de una forma maravillosa al bien de los demás y a sentir por ello una dicha inmensa. Eso significa que será importante ponerte al servicio de los demás; ya que lo haces de maravilla. El viernes 10, la vida te está pidiendo hoy que busques la seguridad material de una manera más prudente y sin correr riesgos. Lo que significa que deberás tomar medidas importantes para mejorar tus ahorros.

El sábado 11 es importante que equilibres tus emociones para no dejarte llevar por malentendidos con tu pareja y personas cercanas. Así que ten calma y escucha lo que tienen que decirte, antes de contestar. Tienes todo facilitado, para ti. Pero, aún así, estate alerta. Y, el domingo 12, tendrás tus ideas un poco confusas y te costará distinguir entre lo que es real y lo que no. Así que descansa y pon atención en todo lo que realizas, para no perder el hilo.

