Horóscopo del martes 3 de marzo: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries:Aprovecha toda la creatividad y novedad con la que te expresas ante los demás. Tu manera de hablar y de dirigirte a ellos será rápida y perspicaz, porque tu guía será la intuición. Así que no la pierdas de vista y deja que tu corazón hable por ti. Si tienes dotes artísticas y manuales es el día indicado para materializarlo. Ampliar información...

Tauro: Es el momento en el que has tocado fondo, y además te encuentras en una encrucijada en tu vida. Lo mejor es que pienses con serenidad y calma las alternativas que tienes y tomar las decisiones con atención y razonadamente. No te lances a lo primero que se te ocurra porque esto ya lo has hecho otras veces, y no han ido por buen camino. Ampliar información...

Géminis: Hoy irradiarás a través de tu simpatía y de tu forma agradable de presentarte, un aire de frescura que atraerá a los demás. Esto te ayudará a conseguir tus propósitos de una manera más fácil que otras veces. Ya que tus iniciativas serán benéficas para ti y para los que te rodean. Te sientes en armonía con el universo. Ampliar información...

Cáncer: Tienes que tener hoy mucho cuidado en la forma de proceder, porque a veces mezclas la realidad y el ensueño, y esto te hace tomar decisiones poco realistas ya que no son reales, sino imaginaciones idílicas que son entretenidas en tu imaginación, pero que no te ayudan en tus principales asuntos cotidianos y en tu vida en general. Ampliar información...

Leo: Hoy deberás prestar atención a la ayuda que te pueden dar tú pareja o socios en cuanto al hecho de ayudarte a equilibrar tus ideas y proyectos y a consensuarlas desde un punto de vista práctico. Y que así sea algo real y tangible. De esta manera te sentirás fenomenal, cuando des forma a todo lo que tienes en mente para realizar. Ampliar información...

Virgo: Si actúas desde el corazón, con generosidad y de una forma constante y evitas los extremos. Sentirás que todo comienza a salir de la forma en la que tú pretendías en todos los aspectos que habías planeado en tu profesión. Si además tu forma de actuar es novedosa y está acorde con las nuevas corrientes del entorno, todo saldrá a pedir de boca. Ampliar información...

Libra: Estás en un momento en el cual necesitas unificar tus bases reales y las personales, porque a través de ellos tu espíritu se acoplará y el equilibrio que consigas te hará crecer en conocimientos y en poder evaluar de forma correcta qué camino debes seguir, y hacia dónde debes dirigirte, para no perder el norte, con tantas luces que brillan a tu alrededor. Ampliar información...

Escorpio: Es un día en el que te darás cuenta de que hay una constante en tu vida y es conseguir el valor que te indicaría que ya has terminado de cumplir con lo que buscabas. Pero has de saber que la vida es móvil y todo cambia en cada momento. Así que tendrás distintas pruebas para ir demostrándolo a través de ellas. Y cada vez que lo realices te sentirás con más felicidad. Ampliar información...

Sagitario: Hoy te darás cuenta de que necesitas conocerte en profundidad y saber qué es lo que tienes que realizar en esta vida. Si penetras en tu interior a través de una reflexión y/o meditación te darás cuenta de que una de las misiones más importantes es aprender a compartir con los demás; no solamente tu compañía, sino también tu alegría, tus consejos y todo lo que posees. Ampliar información...

Capricornio: Hoy es un día en el que tendrás que valorar lo que das a los demás. Ya que tu sabiduría y tus conocimientos son algo que deberías compartir. Ya que si no compartes, no puedes volver a llenar de conocimiento tu interior y no podrás acceder realmente el verdadero misterio de la vida y de tus misión en la misma. Si aprendes a soltar y esparcir, volverás a recibir. Ampliar información...

Acuario: Hoy notarás que necesitas compartir tu alegría con los demás, ya que si creas un ambiente armonioso, conseguirás animar a los demás y sentirte con más alegría interna también tú. Sentirás como si te elevaras por encima de todo y fueras grácil y leve como una pompa de jabón. Esta sensación será increíblemente transformadora. Ampliar información...

Piscis: Notarás que necesitas compartir tu alegría y tu cariño con los tuyos y con las personas que comparten tu vida. Ellos te ayudan a sentir que tu vida tiene un valor muy preciso para compartir entre todos los buenos momentos y los que son un poco más complicados. Y además te ayudan a que tu interior se equilibre y distinga lo verdadero de lo falso, en esta vida. Ampliar información...