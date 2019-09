Horóscopo semanal del 30 de septiembre al 6 de octubre: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El 30, lunes, contarás con un gran transformación en tus puntos de vista. Es un día crucial para tratar con asuntos bancarios. Deberás atender a un amigo en apuros, y esto te dará una visión especial de todo. El martes 1, tu generosidad depende del entusiasmo que generes con ellos.

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes, día 30, tu experiencia y tu intuición deben integrar lo nuevo y lo antiguo. Tendrás que cambiar de actitudes con ciertas costumbres que has mantenido siempre. Lo que no te gusta de los demás será el reflejo de lo que no te gusta de ti.

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El 30, lunes, tu amabilidad y tu astucia te ayudarán en los tratos que tengas hoy. Los sueños y tu imaginación te darán claves para resolver asuntos complejos de una forma sencilla y fácil. El martes 1, podrás concentrarte profundamente en lo que realices. Serás el eje sobre el que giran los demás.

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El lunes 30, tú naturalidad y creatividad te ayudarán en los tratos que realices. Se acentuarán tus dotes en temas artísticos. Podrás proyectar esos planes con amistades cercanas. El martes 1 sentirás que tu sensibilidad es extrema y que necesitas profundizar en el sentido de la vida. Deberás ayudar a una persona cercana, y resolver unos temas de hace tiempo y pasar página de ello.

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El 30, tu reto es lograr la seguridad precisa, la profundidad interna y el entusiasmo que necesitas para tus acciones. Lo importante es mantener ese ánimo bien alto para conseguir todo lo que habías planeado. El martes 1, tendrás que explicarte con cautela y con mucha tranquilidad para que entiendan lo que quieres explicar a los demás.

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El día 30, el desafío de hoy eres tú, ya que tienes que tener la confianza de que tú agudeza y efectividad, unidas a tu amabilidad te harán conseguir todo lo que has planeado. Conseguirás oportunidades únicas gracias a tu buen ánimo y forma agradable de ser.

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El lunes, día 30, notarás que te sientes genial y que quieres compartir con amistades, momentos de confidencias y de charlas animadas. Te gustan las personas que te valoran tal como eres y que puedes contar con ellas en cualquier ocasión que lo requieras.

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El 30, lunes, tendrás añoranza de otros momentos en los cuales disfrutabas de otras actividades que te hacían sentirte estupendamente. Pero hoy puedes buscar un hueco para realizar todo aquello con lo que disfrutas tanto. El martes 1, podrás aprender a tratar con los demás de una forma más simpática y efectiva; ya que a veces lo hace de una forma demasiado seria.

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): El lunes 30, es una jornada especial para sumergiere en la lectura o en una actividad placentera. Evita que tu romanticismo te lleve a ilusiones irreales. Tu simpatía hará las delicias de las personas con las que contactes. Hoy martes, tu lado simpático y amable te ayudará mucho en tus contactos. Si te pones en el lugar de la otra persona tu tono será más benévolo y los resultados serán espléndidos.

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El 30, lunes, tendrás deseos de divertirte como hace unos años. Ya sabes que todo es posible y que puedes conseguir disfrutar de todo lo que realices, con una actitud positiva. Notarás que con esto rejuveneces el cuerpo y el espíritu. El martes 1, tu ética y responsabilidad te ayudarán mucho en tus actuaciones.

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El día 30, podrás poner en práctica tus ideas novedosas, con tu gran agilidad mental. Si los planes son con amistades, serán bienvenidas todas las ideas que conforméis funcionando al unísono. El martes 1, sentirás que estás con un tono emocional muy movido y te cuesta centrarte.

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El 30 es un momento ideal para planificar una reunión de amistades de siempre con las que compartir momentos lúdicos y poder soltar toda esa energía que sobra; así entrará la positividad. El martes observarás tus cualidades y talentos de una forma especial, gracias a tu profundidad y a una forma especial de visión interna que lograrás, de forma increíble.