Horóscopo semanal Virgo: amor, dinero y trabajo del 16 al 22 de septiembre

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El lunes 16, el reto de hoy con socios y pareja se resolverá gracias a tu simpatía y así podrás favorecerte de poder comprender el punto de vista de los demás. El martes, tendrás una gran capacidad creativa, y tu simpatía aportará mucho a los demás; aunque también necesitas que a ti te cuiden y te mimen. Lo que das vuelve a ti.

El 18 es un día para prever todo lo que conforma la economía familiar, con sus gastos y ahorros. Y en especial lograr la reunificación de seguros, que abarata los costes. El jueves día 18, necesitas equilibrar tu madurez, simpatía y generosidad, porque tus actos están muy a la vista de todas las personas. Presta atención a todo lo que realices.

El viernes día 20, tendrás recuerdos de todo lo que has logrado en la vida y de todo lo que has avanzado desde que empezaste a preparar tu futuro profesional. Has conseguido superar pruebas y hechos difíciles, que más tarde te han servido para valorarte personalmente y para darte cuenta del valor que te otorgan los demás. El fin de semana; el sábado necesitas tener tiempo para ti y organizar temas personales y el domingo es un día para descansar y soñar con creaciones artísticas.

