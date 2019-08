Horóscopo del jueves 29 de agosto: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy es un día afortunado en temas económicos y de salud. Estas esferas de tu vida estarán en auge, tal vez sea unas ganancias extra que no esperabas, o tal vez un fortalecimiento de tu forma de sentir bienestar. No encuentras la distracción que te haga feliz del todo. Tal vez no has dado con lo que te encantaría realizar, o en qué te gustaría emplear tu tiempo libre. Ampliar información.

Tauro: Hoy sentirás que todas las miradas están puestas en ti y que eres el eje de muchas personas, que esperan cómo les solucionas algunos temas importantes y con trascendencia. Deberías armonizar el ambiente familiar para conseguir que todo vuelva a ser una balsa y que todo fluya armónicamente, como antes. Solo con tu esfuerzo lo lograrás. Ampliar información.

Géminis: Necesitas en el día de hoy imaginar todo lo que podrías lograr si tu mente no fuera tan saltimbanqui y pudieras relajar tus pensamientos y tu forma de actuar ante lo demás. Para relajarte piensa que estás en una playa cálida, de agua templada y que estás flotando en el agua, muy a gusto. Esto es ideal siempre que quieras paz. Ampliar información.

Cáncer: Hoy te sientes con capacidad de ayudar a los demás, gracias a tu buen corazón y a tu congraciamiento con los demás. Tus proyectos necesitan de financiación y del consejo de la pareja o allegados para poder realizarlos. Pero cuentas con una buena dosis de estrategias para conseguirlo. Y estás fraguando la manera de que te apoyen en tus ideas. Ampliar información.

Leo: Podrás hoy sentir que es un día especial para conseguir unificar tus conocimientos y lograr algo planeado hace mucho tiempo. Tienes sueños de proyectos que “Están en el tintero”, pero que podrías poner en marcha, solamente con un empujoncito. Tu mente es rápida y encuentras soluciones de una manera excepcional. Utiliza tu talento en tus creaciones. Ampliar información.

Virgo: Hoy podrás poner en marcha actuaciones que has planificado hace mucho tiempo atrás. Tendrás la rapidez y la originalidad en tus planteamientos lo que te da la tranquilidad de que estás realizando todo de la mejor forma posible; lo que te beneficia enormemente, debido a los apoyos que conseguirás de tus allegados y amistades cercanas. Ampliar información.

Libra: Hoy, presta atención a los viajes largos ya que podrías tener retrasos o algún inconveniente. En cuanto a la suerte, hoy está de tu lado en la forma en la que te valoras y aprecias tu “Buen hacer”, lo que significa que estás con el ánimo bien alto. Esto te facilita que puedas realizar muchas acciones que habías dejado inconclusas y que por fin puedes zanjar definitivamente. Ampliar información.

Escorpio: Hoy tendrás todo el apoyo y la compañía de tu pareja o de personas cercanas para darte ánimo en todo lo que quieras realizar relacionado con la salud y/o el trabajo. En tu profesión notarás una cierta desestabilización, ya que no te encuentras del todo a gusto. Pero tu fuerte responsabilidad te ayudará a acometer todo de buen grado. Ampliar información.

Sagitario: Hoy tu estado de ánimo dependerá principalmente de lo que creas que has conseguido en la vida y de los conocimientos que hayas logrado. No te preocupes, es más importante para tus metas utilizar la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual; así que “Manos a la obra” y dedícate un poco a sentirte bien y a valorarte bastante más. Ampliar información.

Capricornio: Tienes que lograr equilibrar hoy, la parte de tiempo que dedicas al ocio; ya que a veces pasas demasiado tiempo con la mente puesta en el trabajo. Es importante que utilices hoy tu generosidad y tu empatía, para poder ayudar a otras personas a solucionar asuntos que están relacionados con su bienestar físico o emocional. Ampliar información.

Acuario: Hoy es importante ponerte en el lugar de tu pareja o de las personas con las que convives; ya que muchas veces no te percatas de que tu estado de ánimo es difícil y que va a otro ritmo diferente al de los demás. Es como si fueses una gran batidora que gira a una enorme velocidad. Calma, deberías tratar los temas con tranquilidad, para poder equilibrar la familia y la profesión. Ampliar información.

Piscis: Hoy podrás mantener unas largas conversaciones y todos te escucharán, absorbidos por todo lo que cuentas; por tu dosis de creatividad y de mantener a tus allegados pendientes de lo que dices. Es tiempo de sentirte bien, en estos momentos, y te deberías dedicar a mimarte y a ocuparte de ti. Ya que es hora de que te cuides, como normalmente haces con los demás. Ampliar información.