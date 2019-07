Horóscopo del jueves 25 de julio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Tendrás gran originalidad en tus sueños profundos sobre lo que es la vida y tu destino; todo acompañado de una gran creatividad en la forma de manejar asuntos económicos. Parece que por fin recibes a manos llenas todo lo que has dado a los demás en otras ocasiones. Es importante que organices con tino tus gastos para que poco a poco todo florezca de nuevo.

Tauro: Estás en armonía con la energía del ambiente y la tuya. Parece que todo fluye a tu alrededor. Tienes iniciativa y mucha vitalidad que te ayudarán especialmente en tu forma de presentarte a los demás. Es como si supieras qué debes realizar en cada momento y como debes actuar ante cada persona. El universo te guía favorablemente, sigue a tu corazón.

Géminis: Evita razonar todo. Es mejor que te guíes por tu intuición. La fortuna viene de la mano de sueños premonitorios que te dirigen hacia tus metas y hacia tu destino, en la vida. Notarás vaivenes emocionales en la profesión y mucha rapidez y movimiento en todo lo que se respira en el ambiente. Por eso es aconsejable tomarte todo con calma y tranquilidad.

Cáncer: Quisieras más armonía entre el ambiente reinante y las ambiciones que persigues. Es como si necesitarás un mayor equilibrio que te ayude a concebir todo de una forma más pausada y más agradable. De hecho las prisas hoy pueden entorpecer tu labor. Tienes que hacer uso de tu bagaje de experiencias y sabiduría para no errar en tus actuaciones.

Leo: Hoy tu desafío es el exceso de vitalidad y el ambiente cambiante que reina en los lugares en los que te encuentres. Es importante que prestes atención a todo lo relacionado con la profesión, ya que estará resaltado y te traerá fortuna de algún modo; Presta atención. Tal vez si no analizas, ni te des cuenta. Tu valía personal está a la vista de todos.

Virgo: Tus metas profesionales son un desafío ahora, pero deberías apoyarte en tus conocimientos y en tus estudios para poder hacer frente a todo lo que ahora mismo necesita de tu atención. Lo más importante es que muestres cariño con la pareja y amistades para poder sobrellevar todos los retos que hoy se presentarán y que quieres resolver.

Libra: Hoy tu mayor desafío será mantener la tranquilidad en tu trato con los demás. Tal vez notes cierta inestabilidad emocional y será porque no te pones en el lugar de los otros. Si lo haces todo será más fácil para todos. Tu fortuna viene de la mano de tu forma de valorarte y de saber que tienes las capacidades suficientes y necesarias para todo lo que pretendes.

Escorpio: La suerte está del lado de las relaciones con los demás y especialmente con la pareja. Si puedes congeniar como en otras ocasiones, lograrás mucho de lo que siempre has soñado. No te excedas en tus momentos de ocio, ya que a todos les gusta ganar y no siempre vas a lograrlo tú. Es mejor otro tipo de entretenimiento más personal y beneficioso.

Sagitario: Hoy tu mayor fuerza del destino será la ayuda y la empatía que muestres a los demás. Es como si ellos necesitaran tu apoyo y tus consejos. Eso te hará tanto bien a ti como a ellos. Necesitas trazar un plan para que el ambiente en casa sea agradable y no te dejes llevar por precipitaciones y por prisas. Necesitas realizar todo con mucha calma.

Capricornio: Tu reto es aprender cuando usar mayor energía y cuando debes descansar. Necesitas un equilibrio entre estos dos extremos. No es fácil por eso deberías dejarte llevar por tu aprendizaje a lo largo de la vida y por usar tu intuición. Notarás cierta inestabilidad emocional en tu forma de expresarte. La mayor suerte viene de tus diversiones.

Acuario: No necesitas realizar todo a matacaballo. Intenta ir "Pasito a pasito" y así podrás ir avanzando a tu ritmo y sosegadamente. La familia será un gran apoyo. Especialmente una persona con la que cuentas, siempre que quieres organizar la economía y las finanzas. Acepta su ayuda y entre los dos podréis lograr que todo cuadre y encaje a la perfección.

Piscis: Tu suerte viene del lado de las amistades y familiares cercanos que siempre te prestan su ayuda cuando más los necesitas; especialmente ahora, que te sientes un poco bajo de forma. Esto es pasajero, pero necesitas tocar fondo y comenzar un nuevo ciclo. Cuanto más relax y armonía mantengas, mejor solucionarás todo lo que te acucia en estos momentos.