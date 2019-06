Horóscopo del viernes 28 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Es hoy el día señalado para hablar con "esa" persona? ¿Es un día propicio para solucionar antiguos problemas o para retomar contacto con un viejo conocido? ¿Te irá bien en el trabajo? ¿Recibirás una noticia gratificante? Descubre cómo será tu día según tu horóscopo, aunque si prefieres saber cómo te irá a lo largo de la semana, también puedes consultarlo en EL ESPAÑOL.

Aries: Hoy tendrás la sensibilidad a flor de piel y no quieres que te contradigan Date cuenta que las relaciones humanas son un intercambio y que no todos piensan igual. Hay que intentar llevarnos bien con la mayor parte de las personas, especialmente con las que nos encontramos habitualmente ya que son el reflejo de nuestras propias debilidades y progresos.

Tauro: Es un día especial para proyectar lo que quieres realizar en tu vida. Pero tienes que mirarlo desde un ángulo transformador, porque si lo ves con la mirada de siempre volverás a equivocarte. La vida está para aprender de los errores y no volver a repartirlos, sino será un continuo "día de la marmota". Descansa lo suficiente y cuídate.

Géminis: Es un día en el que tu sensibilidad se une a lo innovador y eso arrasará con todo, lo que significa que te sentirás "en tu salsa" con ideas y nuevas metas que se presentan inesperadamente, especialmente las relacionadas con mujeres o con el mundo femenino en general. Todo esto te ayudará a plantearte nuevos retos y a dar mayor vida a tus proyectos.

Cáncer: Hoy es muy importante para todo lo que realices iniciando nuevas gestiones y si están relacionadas con el arte o con técnicas novedosas mucho mejor. Las comunicaciones de todo tipo y las redes están siendo muy importantes para poder dar publicidad a todo lo que atesoras. Y además es la mejor forma de darte a conocer a más personas.

Leo: Hoy podrás dar rienda suelta a lo que mejor sabes hacer en tu profesión y es ponerte al servicio del mayor número de personas. Tienes un gran corazón y cuando te dispones a dar, lo haces de una forma espléndida y muy generosa lo que redunda más tarde en todo lo que te miman y te ofrecen los demás. Te gusta proteger a los tuyos y adoras que te den su cariño.

Virgo: Tu punto de tensión mayor se refiere a tu propia valoración personal. Necesitas creer que eres tú el artífice de tu propio destino y solamente cuando te des cuenta de ello empezarás a trabajar en todo lo que crees que te gusta realmente y que en el fondo son tus "talento escondidos"; esos que aún no has cultivado y que son estupendos.

Libra: Hoy es importante que uses con generosidad el cariño y la empatía. Y que hagas gala de tu simpatía natural y de tu diplomacia. Cuando estás en un día, de esa forma das lo mejor de ti y todo vuelve doblemente, de vuelta, más tarde. Tu felicidad es tu reto y por eso no pretendas nada fuera de lo normal; simplemente disfruta de la vida y de la naturaleza.

Escorpio: Hoy es importante lanzarte a todo aquello que necesita de una gran dosis de esfuerzo y de tesón. Es un momento en el cual debes dar el "do de pecho", y por eso debes sentir alegría porque estás en la senda adecuada para poder conseguir todo lo que te propongas. Debes dejar atrás las dudas y las vacilaciones hoy todo puede hacerse realidad.

Sagitario: Cuentas con un buen estado de ánimo y con una excelente salud, ya que has tomado las medidas oportunas para llevar una vida sana y ajustada más a tu realidad personal. Esto es importante para no verte en situaciones emocionales que te sobrepasen o que no puedas controlar. Deberías intentar tener tiempo para ti y para tus "Hobbies".

Capricornio: Sentirás que lo que estás construyendo es sólido y tiene una armazón consistente. Te gusta ir pasito a pasito hasta llegar a la cima, por eso esta etapa es muy importante para ti. Cuando te sientas vulnerable recuerda que "a mayor generosidad, mayor recompensa". Y esto será tu guía para hoy y por supuesto para siempre.

Acuario: Hoy tu mente está muy alerta y despierta y podrás realizar varias cosas a la vez. No obstante deberás darte un tiempo entre tantas actividades para poder descansar. Tu arte innovador está más fuerte que nunca, así que aprovecha para plasmar todas tus ideas y tus proyectos de una forma palpable. Especialmente si lo que realizas es para ayudar a muchas personas.

Piscis: Cuentas con bastante profundidad, calma y paciencia para lograr lo que necesitas en este momento. Y lo principal es tu estabilidad emocional; porque una vez que la consigas serás capaz de realizar cualquier cosa, ya que tienes un dominio de la empatía y de poder atender a las necesidades de los demás; por lo que puedes hacer mucho por ellos.