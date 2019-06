Horóscopo semanal del 17 al 23 de junio: predicciones sobre amor, trabajo y dinero

¿Descubrirás esta semana el amor que tanto ansías? ¿Va a llegar la llamada de teléfono que te ofrezca el trabajo de tus sueños? ¿Conviene prestar más atención a mi salud estos días? ¿Conoceré a una persona importante en mi vida? ¿Tendré que tomar una decisión importante acerca de mi futuro? Los astros tienen la respuesta a todas las preguntas que te planteas, pero solo si sabes prestarles atención.

Aries (nacidos entre el 21 de marzo al 20 de abril): El lunes 17 presta atención a un posible flechazo. También podrías aprovechar para divertirte, pero con tus amistades verdaderas. Deberías aprender a distinguir quienes son las que merecen la pena y quienes, no. El 18 notarás que una persona "especial "va a entrar en tu vida, como amistad profunda o tal vez como algo más.

Tauro (nacidos entre el 21 de abril y el 21 de mayo): El lunes será un día un día especial para cultivar amistades y para charlas interesantes. Y para mostrar tú gran atractivo tanto personal como social. Es importante que muestres tu cariño en el hogar. El martes 18 deberás prestar atención a pequeños malentendidos para evitar controversias. Seguramente deberás tratar con amigos y vecinos o parientes cercanos. Tu generosidad debe ser amplia y sincera.

Géminis (nacidos entre el 22 de mayo y el 21 de junio): El día 17 será importante todo lo que tenga que ver con publicidad y redes para aumentar tus contactos. Aunque tienes muchas amistades, no dependas de ellas y ten siempre momentos exclusivos para ti. El martes 18 podrá lograr un reconocimiento por alcanzar tus logros con tu esfuerzo y constancia. No olvides que es mejor trabajar en grupo. El miércoles 19 deberás armonizar intelecto y emociones para funcionar bien. No actúes nunca defendiéndote. Y es importante ser realista y mirar todo de forma sencilla y natural.

Cáncer (nacidos entre el 22 de junio y el 22 de julio): El 17 deberías discernir entre ilusión y realidad. Es importante que equilibres tu estado emocional. Y en el trabajo debes hacerte valer para que otros no se lleven las flores. El día 18 estará más equilibrado tu interior y para logarlo mejor, podrías dar una buena caminata. Tu forma más tranquila y segura te ayudará en tus labores profesionales.

Leo (nacidos entre el 23 de julio y el 22 de agosto): El lunes podrás dedicarte a cambiar la forma de actuar en tu profesión. La energía de hoy se manifiesta de forma fuerte y además a veces notas que siempre se te presentan dos alternativas opuestas. El martes 18 la generosidad por tu parte juega un papel muy importante y deberás mantener la calma y la tranquilidad para que todo suceda positivamente.

Virgo (nacidos entre el 23 de agosto y el 22 de septiembre): El lunes 17 es un día para ayudar a un amigo que lo necesita. Lo mejor para este día es usar tu intuición y el pragmatismo. Cultiva también algún hueco para ti y tus entretenimientos. El 18 es importante la seguridad que imprimas en todo lo que realices ya que hoy tu energía está en consonancia con tus obras. Además es necesaria la aportación de claridad al expresarte, en todo momento.

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 17 podrás organizar la economía. También te sentirás de buen humor y contagiarás tu alegría a todos. Esto te levantará el ánimo. Recibirás una sorpresa o un premio por todo lo bueno que has realizado últimamente. El martes no te gustarán los comentarios hirientes porque no te sientes que mereces ese trato. Por eso no sientas animadversión sobre nada ni nadie, esto será pasajero. Acuérdate que el amor que brindes a tus seres queridos te recompensará más adelante.

Escorpio (nacidos entre el 23 de octubre y el 22 de noviembre): El lunes tu gran energía e inspiración te ayudarán. Te agradecerán tu profesionalidad y esto te agradará, pero debes evitar ser cortante en tu forma de hablar, ya que los demás no son así contigo. Y esta forma solo lleva a malentendidos. El martes tu sensibilidad te jugará malas pasadas porque te gustaría que te alabaran en tu labor profesional, y eso no sucede a menudo. Tu dilema es que quieres mantener el estado de perfección siempre, y eso es difícil de lograr.

Sagitario (nacidos entre el 23 de noviembre y el 21 de diciembre): Hoy lunes notarás que tu espíritu cálido, amistoso y tu profesionalidad se notarán, y esto te agrada y te llena, ya que muestra que estás en el buen camino. El martes 18 contarás con una gran dosis de fuerzas para terminar asuntos inconclusos y trabajos más pesados. No obstante no siempre podrás mantener esta energía, dosifícate.

Capricornio (nacidos entre el 22 de diciembre y el 20 de enero): El lunes 17 será un día para dedicarlo a seguir tus corazonadas y tu "buen hacer" en la profesión, y eso redundará en los resultados. Tendrás intensidad en tus acciones y un gran sentido del humor, lo que ayudará en tus contactos. El martes 18 te ayudarás de tu gran inspiración. Pero debes evitar tus "salidas de tono", que no te servirán en todo lo que emprendas.

Acuario (nacidos entre el 21 de enero y el 19 de febrero): El 17, lunes, es tu día de ingenio y de novedades, nadie te igualará, Solamente deberías tener en cuenta de qué forma mantienes la energía activa todo el tiempo. El martes sentirás más agotamiento pero tu guía interior te ayudará a dosificar y a realizar todo de una forma impecable y única, como tú sabes. Descansa lo suficiente.

Piscis (nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo): El lunes día 17 deberías aprovechar toda la energía para concluir asuntos importantes. No te desgastes en exceso y haz descansos de vez en cuando. Recibirá un premio a tu labor de una forma increíble e inesperada. El martes contarás con mayor fuerza energética, y te ayudará también tu buen corazón en tus acciones y labores.