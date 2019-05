Horóscopo semanal Libra: amor, dinero y trabajo del 27 de mayo al 2 de junio

Libra (nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre): El día 27 de mayo y el día 1 de junio se pondrá activado tu radar emocional y sentimental y estarás más emotivo y más romántico que nunca. Aprovecha porque podrías tener un encuentro muy agradable con una persona que te encantará.

No obstante no dejes de tener la antena de la realidad desplegada, para evitar situaciones impulsivas y que no te permitan “ver con las gafas de la realidad”. Pero, aún así, te sentirás muy bien y con ganas de empezar una época nueva y muy placentera.

Tal vez sean solamente encuentros agradables con personas amigas, pero siempre serán momentos placenteros y muy afortunados. El viernes será un día para retomar asuntos que requieran de toda tu atención y de toda tu energía para llevarlos a cabo. Esto te ayudara a poder solucionarlos con perspicacia y con agudeza; la que siempre te caracteriza y que ya te ha ayudado en más de una ocasión.

El fin de semana será una época ideal para organizar encuentros con amistades y familiares cercanos para agasajarles y para ayudarles a sentir como en casa. Podrás también el domingo aprovechar para descansar de toda esta semana que será un tanto agitada pero que te compensará agradablemente.

