La Universidad del País Vasco es un organismo de carácter público con más de 55 años de recorrido educativo con más de 100 de títulos de grado y más de 200 posgrados, con prácticas e intercambios internacionales.

La novedad para el próximo curso 2024-2025 será el grado en Logopedia (pendiente del visto bueno final de Unibasq) un grado habilitante, multilingüe y con formación dual que se impartirá en la Facultad de Psicología. El alumnado recibirá formación en euskera, castellano e inglés, y las futuras promociones adquirirán competencias para mantenerse al día en el conocimiento científico más actual en este ámbito y podrán responder a la creciente demanda de atención logopédica en Euskadi.

Además, también será posible realizar por primera vez en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) formación dual internacional. Concretamente, en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz, donde por primera vez se ofertarán plazas para complementar la formación en un grado de la UPV/EHU con un proyecto de formación dual internacional, a través de una doble titulación internacional. El estudiantado del grado dual en Ingeniería en Automoción tendrá la posibilidad de obtener el Bachelor of Engineering in Vehicle Development de TH Köln, en Alemania, haciendo un curso adicional en Alemania, el cual incluye formación dual en ese país.

Por su parte, estudiantado del grado en Ingeniería Mecánica, con un año adicional en Alemania, podrá también obtener el Bachelor of Engineering in Vehicle Development de TH Köln, con formación dual en ese país. Estas dos nuevas dobles titulaciones internacionales se unen al catálogo ya existente que abarca una treintena de títulos con universidades principalmente europeas, pero también latinoamericanas. Además, completan la oferta de proyectos de formación dual, que alcanza un total de 15 proyectos vinculados a trece grados.

Así, la universidad pública vasca, pionera en ofertar esta formación que combina los procesos de enseñanza-aprendizaje en la universidad y en la empresa, avanza en una formación especialmente orientada a la empleabilidad, desplegando su modelo propio de formación EHUduala.

Además, se ofertarán cinco nuevos másteres universitarios: el Máster en Inteligencia Artificial Industrial e Ingeniería Asistida por Ordenador; el Máster en Bioética y Bioderecho; y los nuevos Erasmus Mundus Master en MSc in Smart Cities and Communities (SMACCs), European Master for Industry in Microwave Electronics and Photonics (EMIMEP) y Interdisciplinary in Materials for Energy Storage and Conversion (i-MESC).

Asimismo, dos Máster Erasmus Mundus, uno en Contaminación y Toxicología Ambiental y, otro, en Medio Ambiente y Recursos Marinos han obtenido el certificado EAQAJP (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes), que otorga la Comisión Europea para resaltar la calidad de los posgrados y el alto perfil internacional.

Entre los másteres de formación permanente se ofertarán dos nuevos títulos: el Máster en Cirugía Bucal, Medicina Oral e Implantología y el Máster en Osteointegración y Rehabilitación Oral. Además, se actualiza el programa de algunos de sus títulos tradicionales y de éxito como el Máster en Marketing y Ventas o el Máster en Tecnologías Aeronáuticas.

Tipo: pública

Campus: Álava, Bizkaia y Gipúzkoa

Titulaciones: 108 grados, 103 másteres universitarios (entre ellos, 9 son

Erasmus Mundus y 11 dan acceso a una profesión regulada), 65 másteres y posgrados propios y 68 doctorados

Nº de profesores: 5.038

Nº de alumnos: 44.588

Precio medio: 13-18 €/ECTS