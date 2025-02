Fontenebro International School (Madrid).

Fontenebro International School ofrece un proyecto educativo internacional y bilingüe de 1 a 18 años, con el que se alienta a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial, guiados en sus viajes de aprendizaje por un implicado equipo de profesionales expertos en educación. Está situado en plena sierra de Guadarrama, en la zona noroeste de Madrid y pertenece a uno de los mayores grupos educativos a nivel mundial, International School Partnership.

Ofrecen un proyecto educativo enfocado al máximo desarrollo de las habilidades y destrezas, fomentan la creatividad y la curiosidad por aprender, favorecen el emprendimiento, el pensamiento crítico y la excelencia.

Para ello trabajan en grupos muy reducidos, preparan a sus alumnos equipándolos con el conocimiento y las habilidades que necesitarán para ser ciudadanos globales respetuosos y para enfrentarse a los desafíos de un mundo en constante cambio. Su proyecto educativo está diseñado para ayudar a sus alumnos a ser resilientes, honestos, excelentes comunicadores, pensadores críticos y creativos, jugadores de equipo, solucionadores de problemas y personas solidarias y empáticas. Fontenebro International School pone el foco en el aprendizaje, en otras palabras, en 'mejorar' (getting better), no sólo académicamente, sino también en términos de desarrollo personal, emocional y en valores.

Fomentan en el alumno un aprendizaje multilingüe, una mentalidad abierta y global que le permita desenvolverse en entornos internacionales y multiculturales. Ofrecen una Inmersión 100% en inglés en la etapa infantil en los grupos de 1 a 3 años. Es Centro Oficial Examinador de Cambridge, Goethë y Delf. Currículo internacional en Primaria y Secundaria y experiencias internacionales en el extranjero.

La formación se completa con un completo programa de Educación Emocional para todos los alumnos que favorece el crecimiento emocional, intelectual y social de los alumnos. A través de este programa sus alumnos aprenden a conocerse y confiar en sí mismos, a desarrollar la autoestima y la empatía, a reconocer , expresar y gestionar las emociones y mejorar sus habilidades sociales y comunicativas.

Les define además un firme compromiso con la sociedad y el entorno. Sus alumnos colaboran en programas de aprendizaje- servicio. Como ECOESCUELA certificada por AEDEAC, el Green & Outdoor learning están implementados en su currículo de aprendizaje.

Tipo: Privado, laico, mixto.

Formación: Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 557

Profesores: 72