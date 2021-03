5 de 50

The British School of Málaga ofrece una educación británica dirigida a alumnos de 3 a 18 años, esto es, desde Infantil hasta el último curso preuniversitario. Cuenta con profesores nativos cualificados que desarrollan la enseñanza como se haría en cualquier colegio británico del globo. Lo que diferencia a The British School of Málaga es que, además, complementa el plan de estudios inglés con asignaturas españolas homologadas por la Junta de Andalucía.