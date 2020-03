Colegio Kensington School (Madrid)

Tipo: privado

Formación: desde Nursery (3 años) hasta Bachillerato.

Alumnos: 1.200

Profesores: 119

Kensington School, fundado en 1968, fue y sigue siendo centro pionero de la educación británica en España. Los alumnos siguen el English National Curriculum de Nursery a Y9. Durante toda la vida escolar se vive una educación británica. Los alumnos aprenden por equipos y con un enfoque multidisciplinar. El estudio académico se equilibra con la evaluación práctica de conocimientos a través de presentaciones, proyectos, teatro, roleplay… El currículum creativo es una de las señas de identidad de Kensington y materias como PSHE (Personal, Social and Health Education) son reflejo de la misión del colegio: ofrecer una excelente educación holística para una vida equilibrada y plena.



Los cuatro últimos años (de 3º ESO a 2º Bachiller) siguen el currículum oficial español con un enfoque British: se les prepara para las pruebas oficiales de Cambridge (First, Advanced y Proficiency); para el IGCSE-English Language (Internacional General Certificate of Secondary Education) al mismo nivel de examen que los alumnos nativos de Reino Unido; para los títulos de francés de DELF (a partir de Y7); y para el examen de acceso a la universidad EvAU. En este proyecto British Multilingual, también tienen la opción de estudiar chino y alemán como extraescolares, así como drama y oratoria.