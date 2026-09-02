EL ESPAÑOL contrata a siete alumnos de su Máster al acabar las prácticas y bate récord: el 50% de la promoción

Las claves

Las claves Generado con IA EL ESPAÑOL ha contratado a siete de los 14 alumnos de su Máster de Periodismo Multimedia con IA tras finalizar las prácticas. Este año, el 50% de la promoción ha conseguido empleo en el diario, superando el compromiso inicial de dos plazas. Los alumnos han realizado prácticas remuneradas durante siete meses en la redacción, formándose junto a periodistas experimentados. El máster destaca por su integración de inteligencia artificial en la formación y su alto índice de inserción laboral en el propio periódico.

El presidente y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha decidido contratar a siete de los 14 alumnos que componen la tercera promoción del Máster de Periodismo Multimedia con IA, promovido por este diario y por la Universidad Camilo José Cela.

Los nuevos periodistas han firmado ya sus contratos y comienzan a trabajar como empleados desde este 1 de septiembre de 2026. Todos ellos conocen a la perfección la redacción del diario al haber comenzado sus prácticas remuneradas en la segunda quincena de febrero pasado.

Durante siete meses han practicado y aprendido junto con profesionales experimentados, muchos de ellos profesores en los cuatro meses anteriores en el campus.

Esta conjunción entre aspirantes a periodistas y profesionales consagrados es una de las virtudes notables del máster de periodismo de EL ESPAÑOL. El aterrizaje correcto en la profesión está asegurado.

Como Pedro J. Ramírez explicó en un videoblog del director especial: "Ningún máster garantiza tantas plazas para quedarse trabajando como el de EL ESPAÑOL".

En esta intervención audiovisual Ramírez denominó "cantera" del diario a los alumnos formados en este máster de periodismo. A la vez, animó a quienes quieren ser periodistas a dar un paso adelante integrándose en la siguiente edición de formación, que comenzará el próximo 5 de octubre.

Efectivamente este máster del periodismo es el único que incluye un compromiso claro de contratación al finalizarlo, pero año tras año se superan las dos plazas prometidas. Este curso, con siete contrataciones, se ha batido un récord de empleo.

La experiencia dice que la vinculación contractual de alumnos con la cabecera nodriza no finaliza con las contrataciones anunciadas en septiembre. Suelen ampliarse en los meses siguientes al quedar huecos en las secciones o por ampliación de nuevos contenidos.

EL ESPAÑOL ha sido un periódico en permanente expansión desde su aparición en 2015, gracias a la buena marcha de la empresa. En la última junta de accionistas se anunció un beneficio superior a los cinco millones de euros.

Lo cierto es que la formación y la experiencia adquirida por los alumnos del máster tras los 11 meses de inmersión en el periodismo en estado puro que practica EL ESPAÑOL les habilita para trabajar con garantías en redacciones 360. En una próxima entrega se desgranará el programa para la cuarta promoción.

El verano es un tiempo de dudas y de reflexión cuando uno busca una oportunidad para dedicarse al periodismo.

Nadie mejor para explicarlo que quienes en 2025, por estas fechas, meditaban sobre sus futuros. El antes explicado por ellos mismos y el ahora, con las secciones en las que trabajarán los siete alumnos contratados por EL ESPAÑOL.

GERARD RENGEL. Sección Redes Sociales.

Gerard Rengel. Eva Calzadilla.

Trabajo que hará: Edición de vídeos verticales. Creación de contenidos. Seguimiento de eventos en directo. Búsqueda de temas para redes sociales y edición gráfica.

Jefe de área. Javier Corcuera.

"Venir a Madrid era una aventura"

"En el verano de 2025 tenía muchas dudas sobre mi futuro. Sabía que quería dedicarme a la profesión que me apasionaba, pero no tenía claro cuál sería el siguiente paso. Pensé en hacer un Máster de Periodismo. Tras analizar la oferta me decanté por el de EL ESPAÑOL al considerarlo el más completo.

Pero aventurarme en otra ciudad también me daba cierto miedo: soy de Barcelona y tenía que salir de mi zona de confort. Durante este año, los cuatro meses prácticos en el campus de la Universidad Camilo José Cela, en la Castellana, y después los siete meses de prácticas en el diario me han permitido aprender y crecer profesionalmente.

Un año después, miro atrás y siento que aquella decisión ha merecido la pena: he encontrado una oportunidad que he sabido aprovechar y que ahora me permite continuar en la redacción de EL ESPAÑOL".

CRISTIAN GONZÁLEZ. Secciones Mesa y Fotografía/Vídeo.

Cristian González. Eva Calzadilla.

Trabajo que hará: Realizar vídeos verticales para la sección España. Buscar vídeos de última hora para redes sociales. Gestión del canal de YouTube de EL ESPAÑOL.

Jefes de área: Quique Lavilla/Javier Carbajal

"Abrirme paso en el periodismo nacional"

"Cuando terminé la carrera, a mediados de 2025, estaba realizando prácticas y afrontaba una etapa llena de dudas. Sí sabía que quería dar el salto a Madrid y abrirme camino en el periodismo nacional. Busqué un máster que encajara con lo que necesitaba hasta que apareció el Máster de EL ESPAÑOL.



Un año después, miro atrás y tengo claro que fue una decisión acertada. No solo por haber cumplido uno de mis principales objetivos profesionales, sino por todo lo aprendido durante el proceso.

El máster me ha permitido conocer desde dentro una redacción digital y formarme en investigación, SEO, inteligencia artificial, periodismo de datos y nuevos formatos audiovisuales.



En estos siete meses he crecido como profesional gracias al aprendizaje diario, los retos y la oportunidad de trabajar junto a grandes periodistas. Ha sido una experiencia clave para convertirme en mejor profesional y seguir construyendo mi futuro".

JAIME GONZÁLEZ. EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Jaime González. Javier Carbajal.

Trabajo que hará: será el responsable de información en Salamanca y en Zamora, funciones en las que se ha especializado durante los meses de prácticas.

Directora: Silvia García.

"El privilegio de aprender con referentes"

"El verano previo a arrancar el Máster de Periodismo Multimedia e IA de EL ESPAÑOL estuvo lleno de dudas, pero dar el paso de la mano directa de Miguel Ángel Mellado, responsable de este máster y mentor de esta tercera promoción, me ayudó a decidirme. Fue la mejor decisión.



La fase teórica en el campus fue un auténtico privilegio al aprender con referentes como María Peral, Fernando Garea, Cruz Sánchez de Lara o Jorge Calabrés, por citar algunos.



Sin embargo, el verdadero salto a la realidad del oficio llegó durante mis prácticas. De la mano de su directora, Silvia García; la jefa de redacción, Alexandra González, y compañeros como J.I. Fernández, Alvar Salvador, Óscar Estaire y Ángel Pisano, he descubierto el día a día de la profesión.



Cubrir la noche electoral en la que ganó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, fue una lección inolvidable de periodismo en estado puro. Un salto sobre el terreno. Solo puedo estar infinitamente agradecido al periódico, al máster y a su director".

EVA CALZADILLA. Sección Nuevas Narrativas.

Eva Calzadilla. Cristina Villarino.

Trabajo que hará: Foto y vídeos. Cubrir reportajes de vídeo en un trabajo transversal y 360. Desarrollar ideas creativas para conformar historias diferenciadoras.

Jefe de área: Lina Smith.

"Conseguí encontrar mi lugar"

"Cuando llegué a Madrid desde Bruselas para empezar el máster estaba bastante perdida y tenía miedo de no estar a la altura. La barrera del idioma me hacía sentir que no tenía el mismo nivel que mis compañeros.

Sin embargo, durante las clases, algunos perfiles de profesores me inspiraron especialmente y me ayudaron a descubrir qué camino quería seguir dentro del periodismo: el más creativo y visual. Gracias a Javier Carbajal y Lina Smith pude orientarme hacia ese ámbito.

Después, las prácticas me permitieron aprender muchísimo y trabajar con un equipo muy creativo. Allí descubrí realmente lo que me apasionaba. Actualmente trabajo principalmente como realizadora y editora de vídeo, y ocasionalmente también en diseño. Al final, conseguí encontrar mi lugar".

GUSTAVO MOLINA. Sección Reportajes.

Gustavo Molina. Eva Calzadilla.

Trabajo que hará: Reportero y enviado especial. Historias de largo recorrido realizadas sobre el terreno. Reportajes cortos pegados a la actualidad. Los personajes, como protagonistas.

Jefe de área: Rafa Martí.

"Aprender en una redacción grande"

"Sentía que algo me faltaba en Colombia. El periodismo, al igual que cualquier otra profesión, requiere actualizarse constantemente. Y, en mi caso, sentía que ya lo necesitaba.

Declaraciones de Gustavo Molina alumno del Master

Sentía miedo de dar un salto tan grande. Me preocupaba ejercer en otro país. La realidad fue completamente diferente: el tiempo en el campus universitario me ayudó a adaptarme y a tener las herramientas, como la Inteligencia Artificial aplicada al periodismo, necesarias para entrar en la redacción de EL ESPAÑOL.

En las prácticas certifiqué que había obtenido lo que buscaba desde hacía años y además me quedaré trabajando. Este máster es una oportunidad para todos quienes sueñan descubrir cómo funciona una redacción grande".

MAR BENAVENTE. Sección Madrid Total.

Mar Benavente. Sara Fernández.

Trabajo que hará: Entrevistas y reportajes. Cobertura de la actualidad regional.

Jefe de área: David Palomo

"La incertidumbre se convirtió en oportunidad"

"El verano de 2025 estaba colaborando como autónoma en un periódico de economía y no tenía muy claro cuál sería mi siguiente paso profesional. Decidí empezar este máster como una oportunidad para seguir formándome, ganar experiencia y descubrir nuevas áreas del periodismo.

Durante los cuatro meses en el campus de la UCJC, las clases prácticas fueron fundamentales: aprendimos a enfrentarnos a situaciones muy parecidas a las que después encontraríamos en una redacción grande, de la mano de profesores con mucha experiencia.

Los siete meses de prácticas en EL ESPAÑOL fueron el siguiente paso y también una experiencia muy útil. Un año después de haber comenzado el máster en octubre pasado, la incertidumbre de entonces se ha convertido en una oportunidad: me quedo trabajando en la sección de Madrid".

GUILLERMINA LEUDESDORF. Sección Observatorio de la Educación.

Guillermina Leudesdorf. Eva Calzadilla.

Trabajo que hará: Actualidad política educativa. Novedades en universidades españolas privadas y públicas. Entrevistas y cobertura de eventos.

Jefe de sección: Nicolás Alba.

"Buscaba nuevas herramientas profesionales"

"A mediados de 2025 llevaba poco tiempo viviendo en España. Soy argentina. Buscaba herramientas profesionales que me permitieran combinar mi experiencia como periodista con una realidad transformadora de la profesión, como es la Inteligencia Artificial.

Empecé este máster con esa inquietud. Las horas de trabajo práctico en el campus me dejaron una mochila de conocimientos sobre IA, por ejemplo, que hoy considero especialmente útil.

Un año después, sigo ejerciendo el periodismo, ahora en EL ESPAÑOL con nuevas experiencias para seguir creciendo".