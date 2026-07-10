Más allá de la nota de corte: el nuevo camino hacia la universidad que se adapta por completo a tu vida

UTAMED permite acceder a grados universitarios y títulos oficiales de Formación Profesional sin nota de corte. De esta forma, garantizan que cualquier alumno pueda continuar su formación al margen de su resultado en la Selectividad.

Las claves

Las claves Generado con IA Cada vez más estudiantes priorizan modelos universitarios flexibles y adaptados a su vida, dejando de lado la importancia exclusiva de la nota de corte. UTAMED ofrece acceso a grados universitarios y títulos oficiales de Formación Profesional sin requerir nota de corte, facilitando la formación a perfiles diversos. Historias como las de Cristina García y Alberto Martín demuestran que existen alternativas reales para quienes no alcanzan la nota de corte, permitiendo reinventarse profesionalmente o continuar estudios sin perder tiempo. La educación superior evoluciona hacia un modelo donde la flexibilidad, la personalización y la conciliación laboral cobran mayor relevancia que el resultado de un examen único.

Durante años, la conversación sobre el acceso a la educación superior ha girado casi exclusivamente en torno a una única cifra: la nota de corte. Conseguirla significaba la victoria de entrar en la carrera deseada, mientras que no alcanzarla suponía tener que buscar alternativas. Sin embargo, las nuevas generaciones están impulsando un cambio de mentalidad y replanteándose su camino universitario.

Cada vez son más los estudiantes que dejan de obsesionarse con ese número para empezar a buscar modelos universitarios que encajen de manera óptima con su estilo de vida.

Hoy en día, junto al prestigio académico, factores como la flexibilidad, la conciliación con el mundo laboral, la cercanía del equipo docente o la libertad de formarse desde cualquier lugar tienen un peso decisivo.

En este nuevo contexto educativo, UTAMED se posiciona como una institución pionera al impulsar alternativas adaptadas a esta nueva realidad. Su propuesta permite acceder a grados universitarios y títulos oficiales de Formación Profesional sin nota de corte. De esta forma, garantizan que cualquier alumno pueda continuar su formación de manera independiente a su resultado en la Selectividad.

El objetivo de la institución es claro: democratizar el acceso a la formación oficial y ofrecer alternativas a perfiles muy diversos, desde jóvenes recién graduados hasta profesionales que buscan reciclarse.

Cristina García "Cuando descubrí que podía cursar una titulación oficial sin depender de aquella nota, sentí que volvía a tener una oportunidad real de reinventarme profesionalmente"

Detrás de esta propuesta innovadora hay historias personales que demuestran que una nota no define el talento. Es el caso de Cristina García, de 43 años, madre y trabajadora comercial que decidió volver a estudiar tras más de una década dedicada al cuidado de su familia.

Cristina se encontró con ciertas puertas cerradas debido a las calificaciones de un expediente antiguo. "Pensaba que ya era tarde para volver a formarme. Mi expediente académico era de hace más de veinte años y no me permitía acceder a algunas opciones que me interesaban. Cuando descubrí que podía cursar una titulación oficial sin depender de aquella nota, sentí que volvía a tener una oportunidad real de reinventarme profesionalmente", asegura.

Una situación distinta, pero que converge en la misma solución, es la de Alberto Martín, un joven de 19 años que se quedó a las puertas de entrar al Grado en Ingeniería Informática. Sus palabras reflejan la frustración de miles de jóvenes.

"Me quedé a unas décimas y fue un mazazo importante porque sentía que todo mi esfuerzo dependía de un número. Empecé a buscar alternativas y encontré en UTAMED una opción para seguir avanzando sin perder un año entero", indica.

Lejos de conformarse con un "plan B", esta experiencia transformó por completo la forma en la que él entendía su propia trayectoria académica. Así relata su experiencia actual en la institución: "Entré pensando que sería un puente hacia una universidad pública, pero me encontré con un modelo mucho más cercano de lo que esperaba. Los profesores son accesibles, las clases se adaptan muy bien a mi ritmo y la plataforma es muy cómoda. Ahora mismo mi intención es continuar mis estudios aquí el próximo curso."

Alberto Martín "Entré pensando que sería un puente hacia una universidad pública, pero . Los profesores son accesibles, las clases se adaptan muy bien a mi ritmo y la plataforma es muy cómoda"

La educación superior ya no se entiende únicamente como un camino condicionado por el estrés de un examen, sino como un ecosistema de oportunidades donde la orientación profesional, la flexibilidad y la personalización cobran un protagonismo absoluto.

Mientras miles de jóvenes esperan con nerviosismo los resultados de la Selectividad, la sociedad vuelve a poner sobre la mesa el gran debate: ¿debe una nota determinar el futuro académico y profesional de una persona? Cada vez son más quienes, apoyados en modelos como el de UTAMED, creen firmemente que la respuesta es no.

El futuro no lo dicta una nota de corte, lo decides tú.