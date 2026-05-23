El éxito del mañana se forma hoy: la universidad que roza el 95% de empleabilidad en sus titulados

La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha consolidado como una de las instituciones académicas de referencia en España por su modelo integral y su vocación práctica.

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) alcanza una tasa de empleabilidad del 95% entre sus titulados, gracias a su modelo académico innovador y orientado al mercado laboral. La UPSA cuenta con campus en Salamanca y Madrid, e imparte grados y másteres en áreas como Psicología, Salud, Humanidades, Informática, Derecho, Comunicación y Educación. La institución ofrece modalidades presenciales, semipresenciales y online, además de dobles grados y una amplia oferta de formación permanente y estudios eclesiásticos. La UPSA proporciona una experiencia universitaria integral, con servicios de becas, orientación profesional, movilidad internacional y actividades culturales en un entorno privilegiado.

Vivimos en un contexto de máxima competitividad en el que las aptitudes tradicionales comparten su protagonismo con nuevas tendencias, tecnologías disruptivas y capacidades inéditas hasta la fecha. Por eso, apostar por una formación de calidad, actualizada y con una visión de futuro es clave para preparar a quienes están llamados a liderar la sociedad del mañana. Y es en este escenario en el que la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) se ha consolidado como una de las instituciones académicas de referencia en España.

Los argumentos de la UPSA pasan, principalmente, por su firme apuesta por la enseñanza de calidad. Es un principio rector para una filosofía que busca la excelencia en cada aspecto. Es el caso de su claustro, altamente cualificado, y de unas instalaciones modernas y plenamente adaptadas a las nuevas necesidades educativas.

Esta vocación ha sido reconocida por algunos de los ránkings más prestigiosos del entorno académico como la Lista Forbes, que señala anualmente las mejores universidades del país, o el ránking de la Fundación CYD en la categoría de «Enseñanza y Aprendizaje», que destaca el modelo cercano y personalizado de la institución.

Pero el mejor aval para el éxito de la UPSA es su trayectoria formando a los talentos del mañana. Con más de ocho décadas de historia, la Universidad ha sabido evolucionar para responder a las demandas sociales y profesionales de cada momento. Es una capacidad de adaptación que marca también este presente tan dinámico en el que nos desenvolvemos.

El modelo académico que ofrece hace gala de esa experiencia y de la tradición humanista, la innovación docente y una clara orientación práctica, factores que favorecen una alta inserción laboral de sus egresados. Además, la atención individualizada y el acompañamiento constante durante toda la etapa universitaria permiten al alumnado desarrollar no solo competencias académicas, sino también habilidades personales y profesionales.

Campus en Salamanca y Madrid

La UPSA cuenta con campus en Salamanca y Madrid. En la ciudad salmantina, el principal núcleo universitario se encuentra en la Sede central, ubicada en pleno casco histórico, donde se concentran buena parte de las facultades y servicios generales.

Allí se imparten estudios relacionados con Psicología, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas y Sociales, Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa, Informática, Derecho Canónico y Teología. A estas instalaciones se suma el moderno edificio Germán Sánchez Ruipérez, destinado principalmente a los grados en Nutrición Humana y Dietética, y en Fisioterapia, dotado con laboratorios y equipamientos de última generación.

El campus Champagnat completa la oferta académica de Salamanca con las facultades de Educación y Comunicación, además de colegios mayores, instalaciones deportivas y espacios destinados a la vida universitaria.

Por su parte, el campus de Madrid, situado en una ubicación estratégica de la capital, alberga la Facultad de Enfermería y Fisioterapia Salus Infirmorum, un centro con amplia tradición en el ámbito sanitario.

Práctica de Fisioterapia en el gimnasio.

Empleabilidad y oferta académica

Otro de los principales atractivos del modelo que plantea la Universidad Pontificia de Salamanca es su elevada tasa de empleabilidad. Actualmente, el 95 % de sus titulados encuentra trabajo tras finalizar sus estudios, un dato que refleja la adecuación de su oferta académica a las necesidades reales del mercado laboral. La Universidad mantiene una estrecha relación con empresas, instituciones y entidades profesionales para facilitar prácticas, convenios y oportunidades de inserción laboral.

La oferta académica de la UPSA abarca diferentes áreas de conocimiento y combina modalidades presenciales, semipresenciales y online. En el ámbito de los grados presenciales y semipresenciales, destacan titulaciones como Nutrición Humana y Dietética, Fisioterapia —impartida tanto en Salamanca como en Madrid—, Logopedia, Enfermería, Ingeniería Informática, Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas (ADET), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Psicología, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Publicidad, Marketing y Comunicación, además de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria (estos dos últimos, tanto en modalidad presencial como semipresencial).

Todo este ecosistema se traslada también al entorno online. En esta modalidad, la institución ofrece grados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, y Filosofía con mención en Humanidades Digitales e Historia, ampliando así las posibilidades de acceso a estudiantes de distintos perfiles y lugares geográficos.

Asimismo, la UPSA mantiene una importante apuesta por los dobles grados, entre los que destacan Maestro en Educación Primaria y Educación Infantil, ADET e Ingeniería Informática —en ambas combinaciones—, Periodismo y Comunicación Audiovisual, y Marketing y Comunicación con Publicidad.

La formación de posgrado constituye otro de los pilares de la institución. La Universidad imparte másteres universitarios orientados tanto a la especialización académica como a la capacitación profesional. Entre ellos se encuentran los programas de Acceso a la Abogacía y la Procura, Atención Temprana en Logopedia, Psicopedagogía, Dirección de Proyectos Informáticos y Servicios Tecnológicos, Informática Móvil, Orientación y Mediación Familiar, Psicología General Sanitaria, Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas, Doctrina Social de la Iglesia y Fisioterapia Deportiva.

A ello se suma una amplia oferta de titulaciones de formación permanente, enfocadas a la actualización profesional y al reciclaje de competencias en ámbitos como Salud, Educación, Deporte, Tecnología, Comunicación o Psicología. La UPSA también conserva una sólida tradición en estudios eclesiásticos, con programas como la Licenciatura en Derecho Canónico —presencial, semipresencial y online—, el Bachiller en Teología y la Licenciatura en Teología en sus diferentes especialidades.

Una experiencia integral

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Más allá del ámbito académico, la Universidad Pontificia de Salamanca ofrece una completa experiencia universitaria gracias a sus múltiples servicios y programas de apoyo al estudiante. La institución dispone de un amplio programa de ayudas propias y becas, así como servicios de orientación profesional, movilidad internacional, deportes, cultura, voluntariado y biblioteca. Todo ello contribuye a enriquecer la vida universitaria y a convertir la etapa formativa en una experiencia integral, tanto dentro como fuera del aula.

Ubicada en Salamanca, considerada la ciudad universitaria por excelencia de España, la UPSA brinda además un entorno privilegiado para el aprendizaje y la convivencia estudiantil. El patrimonio histórico, el ambiente joven e internacional y la intensa actividad cultural de la ciudad favorecen una experiencia académica única.