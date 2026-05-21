La Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología propone una metodología alternativa donde prima la práctica y la profesión se vive desde el primer día.

Las claves

Las claves Generado con IA UDIT es la primera universidad en España especializada en industrias creativas y tecnológicas, promoviendo perfiles híbridos que fusionan arte y ciencia. La metodología 'Learning by Doing' de UDIT apuesta por el aprendizaje práctico desde el primer día, con instalaciones de vanguardia y proyectos reales. La universidad cuenta con más de 2.400 convenios profesionales, garantizando prácticas en empresas líderes de Europa y Latinoamérica y acceso a una bolsa de empleo especializada. Estudiar en Madrid, en los campus de UDIT, sitúa a los estudiantes en el epicentro de la innovación tecnológica y creativa del sur de Europa, participando en eventos y certámenes internacionales.

A menos de un mes de que arranque la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la tensión y los nervios en los institutos se pueden palpar. Más de 300.000 estudiantes se enfrentan a esos exámenes que parecen definirlo todo. Los nervios son lógicos: la media de Bachillerato (60%) y la nota de la selectividad (40%) determinarán el acceso a las plazas de las universidades públicas, sujetas a notas de corte que fluctúan cada año.

Sin embargo, en este contexto de presión, mayo no debería ser solo el mes de los apuntes y del repaso intensivo, sino el mes donde se decide qué tipo de profesional se quiere ser.

Para quienes sienten que las carreras tradicionales no terminan de encajar con su pasión creativa o su curiosidad, existe una alternativa que está transformando el panorama educativo en España: la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT).

Más que una carrera

Elegir una universidad es, probablemente, la primera gran decisión del futuro. Por eso, la especialización se ha convertido en el valor diferencial más demandado por las empresas. UDIT se posiciona como la primera universidad en España especializada en las industrias creativas y tecnológicas.

Aquí, las disciplinas no son compartimentos estancos. El campus de UDIT es un ecosistema donde la Moda, los Interiores y el Diseño Gráfico conviven y se retroalimentan con los Videojuegos, la Animación, el Diseño y Desarrollo de Producto, la Ciencia de Datos, la Inteligencia Artificial y la Robótica.

¿Te imaginas a un diseñador de moda colaborando con un experto en Inteligencia Artificial para crear tejidos inteligentes? ¿O a un especialista en Robótica trabajando con un diseñador de producto para mejorar la ergonomía de una prótesis? Esa es la realidad en UDIT: perfiles híbridos que no eligen entre arte o ciencia, sino que los fusionan para liderar la innovación.

Fitting El Olvido. UDIT.

Metodología “Learning by Doing”: Aprender haciendo

Puede que uno de los mayores miedos del alumnado sea pasar cuatro años en el aula sentado viendo diapositivas sobre materias que, probablemente, ya estén desfasadas. Sin embargo, UDIT rompe con este modelo a través de su metodología Learning by Doing.

No se trata de ir a clase, sino de vivir la profesión desde el primer día. El enfoque es práctico, basado en retos reales lanzados por el propio sector. Para que esto sea posible, la universidad cuenta con instalaciones de vanguardia que superan los 21.000 metros cuadrados en sus campus de Madrid (el Campus de Diseño e Industrias Creativas en Chamartín y el Campus de Tecnología, Innovación y Ciencias Aplicadas en la calle Alcalá).

Los universitarios tienen a su disposición laboratorios especializados, maker spaces, estudios de creación y entornos de simulación que replican exactamente lo que encontrarán en una empresa líder. Es un espacio de vínculo y networking donde la energía de los más de 3.000 alumnos se traduce en proyectos tangibles, no solo en exámenes.

La conexión real con la industria

Los grados más creativos suelen acarrear más prejuicios sobre la empleabilidad. Pero en UDIT ya no hará falta preocuparse por eso, ya que cuenta con más de 2.400 convenios activos con las mejores empresas del sector.

La universidad garantiza prácticas 100% profesionales, tanto en Europa como en Latinoamérica, permitiendo que el alumno construya un portfolio real antes de graduarse. Además, desde el área de Empleo, se ofrece una orientación personalizada y acceso a una bolsa de trabajo que conecta el talento joven con las necesidades actuales del mercado.

Madrid: El epicentro de la innovación tecnológica y creativa

Una clase de UDIT.

Estudiar en Madrid, en una universidad referente como UDIT, aporta una ventaja competitiva adicional. La capital se ha consolidado como el hub de innovación de referencia en el sur de Europa. Vivir la universidad en sus tres edificios distribuidos estratégicamente por la ciudad significa estar donde ocurren las cosas: eventos, concursos internacionales y certámenes donde los alumnos de UDIT ya están destacando y ganando premios.

El propósito de la institución es claro: crear experiencias transformadoras. No se busca solo formar profesionales altamente capacitados, sino generar y transferir conocimiento que contribuya al avance económico y social. Ser alumno de UDIT significa formar parte de una comunidad técnica y creativa que entiende que ser uno mismo es la mejor garantía de futuro.