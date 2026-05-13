¿Vito Quiles es un periodista o un agitador? Así serán 'Los debates', otra novedad del Máster de EL ESPAÑOL

Vito Quiles en una concentración en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en octubre de 2025. Europa Press

La cuarta edición del Máster de Periodismo con IA, que comienza en octubre, incorpora innovaciones. Se mantienen los siete meses de prácticas, puerta de entrada en la plantilla del diario. Quince ex alumnos y alumnos del Máster, en nómina o en prácticas, opinan sobre el fenómeno 'Quiles'. El 80% rechaza su estilo. Los 'maestros' María Peral y Fernando Garea intervienen en el debate.

Las claves

Las claves Generado con IA El Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL estrenará un debate sobre si Vito Quiles puede considerarse periodista o agitador. La mayoría de los alumnos y profesionales consultados rechazan que Quiles haga periodismo, argumentando falta de ética y rigor. Algunos defienden que sus métodos, aunque polémicos, podrían considerarse periodismo con sesgo político y componente de activismo. El debate refleja la polarización en torno a la figura de Quiles y cuestiona los límites entre periodismo, activismo e influencia en redes sociales.

Inés Gilabert tuvo una corazonada al observar los primeros movimientos de su nuevo compañero de clase. Sería a finales de octubre de 2019, el año en que comenzó la carrera de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid.

"Ahora me hace gracia, pero recuerdo que al llegar a casa dije en voz alta, para que me escucharan: 'Hay un chico que llegará lejos'". Inés, de 25 años, no lo decía en sentido positivo.

Siete años después, ese chico se ha convertido en el famoso Vito Quiles, con decenas de miles de seguidores en las redes y camino de una decena de denuncias en los juzgados. Mientras, Gilabert es redactora en la sección Madrid Total, de EL ESPAÑOL.

Vito Zoppellari Quiles, con 26 años, se ha convertido en sí mismo en centro de la noticia y en un fenómeno social, pese a su corta edad. Admirado en las redes sociales, principalmente entre los jóvenes, es denostado por otras muchas personas; algunas autoridades, como el deslenguado ministro Óscar Puente: "Un saco de mierda", sentencia con su habitual delicadeza.

Uno de los debates más en boga en la profesión de informar es si Vito Quiles realmente hace periodismo y si puede ser llamado periodista. Si la cuarta edición del Máster de Periodismo Multimedia con IA comenzara en unos días, este ya personaje, nacido en Elche, estrenaría el primer debate del año en el campus de la Universidad Camilo José Cela, en Madrid, donde se imparten las clases.

Vito Quiles el día que acosó a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Quiles esperó en la barra del restaurante hasta que Gómez salió a la terraza. Al terminar, tuvo que escapar saltando para continuar con su interrogatorio. E. E.

Como un ensayo de lo que será una serie de grandes debates en la nueva edición del máster, hemos pedido a alumnos y ex alumnos del posgrado que participen en la deliberación, con dos ponentes, María Peral, que dictará sentencia al final, y Fernando Garea, ambos convertidos en institución dentro de la profesión.

Las dos preguntas son:

¿Te gusta el periodismo que hace Vito Quiles?

¿Puede ser llamado periodismo y periodista?

Fernando Garea (adjunto al director de EL ESPAÑOL)

NO.

"Desde el enfado más absoluto, lo primero que objeto es que se asocie lo que hace Vito Quiles con el periodismo. Lo que hace no es periodismo".

"No sé si puede calificarse como activismo, agitación o directamente política, pero desde luego no reúne los requisitos que creo debe tener el periodismo".

Fernando Garea Daniel Muñoz Guerrero

"No es por su ideología, ni me importa si tiene o no estudios o formación como periodista. Si lo digo es porque el periodismo exige cumplir unas normas éticas y hasta de educación mínimas y él las incumple todas".

"Porque difunde bulos, porque no hay contraste ni respeto a las fuentes, porque participa en mítines de partidos políticos, porque ejerce un acoso que es incompatible con el periodismo y el respeto, porque impide el trabajo de los periodistas en el Congreso (...)".

"A partir de ahí creo que queda claro que eso no es periodismo y, por tanto, me niego a juzgarlo o a valorarlo como una forma de ejercer el periodismo. No todo el que publica contenido hace periodismo".

Debatir proviene del latín, de debattuere, que significa batir, sacudir, golpear... Uno se debate entre la vida y la muerte, que es lo que sucede en el periodismo ante la desaparición de determinadas prácticas.

De los 15 ex alumnos con trabajo en EL ESPAÑOL o alumnos en prácticas del Master de Periodismo de EL ESPAÑOL que participaron en la encuesta, sólo tres defienden los procedimientos de Vito Quiles, colaborador de edatv.news.

El 80% de los preguntados, en su gran mayoría jovencísimos periodistas, contesta que no les gusta ese tipo de periodismo y, por tanto, rechaza que quien lo hace pueda ser llamado periodista.

Empecemos por la ex compañera de clase.

Inés Gilabert. (Redactora de Madrid Total)

NO.

"Me gusta esta pregunta porque hace poco discutí con un amigo que defendía a Vito Quiles. Me sentí ofendida de verdad por mí y por todos los que de verdad tenemos vocación por el periodismo. Porque no, lo que hace este agitador no es periodismo".

Captura del vídeo polémico publicado por Vito Quiles cuando abordó a Begoña Gómez en Torrelodones. X

"Bajo la premisa de que hace preguntas incómodas, difama, no contrasta lo que dice y simplemente increpa a sus interlocutores para dar que hablar, hacerse viral en redes y convertirse en noticia".

"Una persona que busca ser la noticia y no contar la noticia no puede ser considerada periodista. Y menos cuando encima trabaja para un político".

Iván Castejón. (Redactor de Tendencias)

SÍ.

"A Vito Quiles le conocí personalmente. Tengo buena opinión. En cuanto a su trabajo considero que, como ocurre con la gran mayoría de los periodistas, tiene un sesgo político. A mucha gente le escandaliza que pregunte por la calle o que busque a personas para entrevistarlas. Esto es algo habitual. Recordemos a Ana Botella, perseguida hasta en la peluquería. En su momento este tipo de prácticas eran vistas como buen ejercicio de la profesión".

"En mi opinión lo que hace Quiles sí es periodismo, aunque con un componente de activismo político. Existen ejemplos como Antonio Maestre o Alán Barroso que muestran claramente un sesgo político. O se acepta que todos los periodistas tienen un posicionamiento, o se cuestiona en todos los casos. 'Entrevista' a personas relevantes como Gabriel Rufián o Begoña Gómez. Puede ser criticable en algunos aspectos, pero no podemos deslegitimarlo por completo".

Victoria Villafranca (Redactora de Invertia)

NO.

"No estoy de acuerdo con su forma de actuar, porque colarse en eventos, inventarse que es otra persona o ser maleducado y no dejar trabajar al resto de compañeros para mí no es periodismo. Más bien parece que quiere ser famoso".

Angelica Francesca Rimini (Redactora de Mascotario)

NO.

"Lo que hace no es periodismo. Como dijeron bien en La Sexta, es un agitador de extrema derecha. Difunde afirmaciones que no son ciertas para crear una narrativa concreta. Propone y utiliza un lenguaje de odio y violencia y acosa a las personas. No respeta ni asume la responsabilidad que le corresponde como comunicador".

Fernando González (En Prácticas en Deporte)

SÍ.

"Sí hace periodismo y un periodismo que me gusta. Las preguntas me parecen adecuadas. No le importa que sean incómodas o que puedan meterle en problemas".

"Su fallo es que esas preguntas las realiza a un bando y lo suyo es que se las haga a todo el mundo".

Luis Ezcurra (en Prácticas en Mundo)

NO.

"No me gusta. No es periodismo. Es desinformación en un formato que sólo pretende generar ruido y tensión acerca de un personaje. Lo único que pretende es conseguir un efecto propagandístico. Se sirve de las redes, en las que se consumen píldoras".

Jaime González (en Practicas EL ESPAÑOL/Castilla y León)

NO.

"No me gusta. Es tosco y molesto. No me gusta, como tampoco me gustaba 'Sálvame' ni las tertulias mañaneras de la televisión pública. O 'El chiringuito'".

"¿Pero por qué se habla tanto de Vito Quiles? ¿Porque es un periodista de derechas con pinta de niño pijo que azota a la izquierda que históricamente se consideraba impune y moralmente superior?" "¿Y las persecuciones a Ana Botella y los escraches a Cristina Cifuentes o a Begoña Villacís? Entonces era 'jarabe democrático'".

Sandro Hervés (En Prácticas en EL ESPAÑOL/Sevilla)

SÍ/NO

"No sabría decir si es periodismo o activismo, porque sólo ataca a un bando. Porque hay que preguntarse si es periodismo ser un forofo acérrimo de un partido político y defenderlo incluso de corrupciones".

"Vito existe porque los grandes medios no se atreven a hacer preguntas incómodas a determinadas personas, que es lo que él hace".

Cristian González (En Prácticas en España)

NO.

"No me gusta porque pone el foco en la provocación más que en la información. Busca más el choque y la viralidad. Empobrece el debate público. Una cosa es ejercer el derecho a la información y otra convertirla en espectáculo. Periodismo de verdad consiste en aclarar, contrastar y servir con rigor".

Gerard Rengel (En Prácticas en Redes Sociales)

NO.

"Son necesarias las preguntas, pero para ambos lados. No es ético porque no es objetivo. Él mismo ha reconocido que no haría lo mismo a personalidades de derechas. No lo considero periodismo".

Mar Benavente (En Prácticas en Madrid Total)

NO.

"Para mí el periodismo tiene que informar, contextualizar y verificar datos, no sólo generar confrontación y viralidad. No me gusta ni creo que sea periodismo. El tono suele ser agresivo y orientado al espectáculo. Le falta independencia. Ir a ruedas de prensa y hacer preguntas incómodas no convierte automáticamente el contenido en periodismo".

Otros dos alumnos en Prácticas, que han pedido no ser identificados, tampoco consideran periodismo la actividad de Vito Quiles. Uno lo llama "influencer" político, aunque admite que Quiles "entiende bien al público al que se dirige". El otro concluye que el analizado prioriza la provocación, la polarización y el ruido para llamar la atención, en vez la información verificada.

No existe un cierre más sólido, fundamentado y concluyente que el que ella representa. A modo de sentencia:

María Peral (Adjunta al director de EL ESPAÑOL)

NO.

Mi opinión sobre las actividades de Vito Quiles y otras personas con ese comportamiento se resume así:

María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Si tus preguntas tienen siempre el mismo sesgo.

Si solo las diriges a un determinado ámbito de actores políticos.

Si acosas a quien preguntas, le persigues, le acorralas, le preparas celadas y no respetas su libertad para no responder.

Si insultas, descalificas, te diriges a las personas de forma despectiva.

Si el protagonista eres tú, y no lo que cuentas.

Si monetizas la polarización, el conflicto y el sectarismo ideológico.

Si entorpeces el trabajo de los informadores.

Si abusas de la educación de los demás para imponerte.

No eres un periodista. Puedes ser un activista, un provocador, un agitador... pero no un periodista.

*Miguel Ángel Mellado es el creador y director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela.