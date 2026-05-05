El caso de seis ex alumnos del Máster, en nómina de EL ESPAÑOL tras dudar de si ejercerían de periodistas

Los seis ex alumnos del Máster que están en nómina en EL ESPAÑOL.

Esta es la experiencia de Inés, Angelica, Iván, Victoria, Paula y Cristina, quienes decidieron matricularse en el Máster del periódico y ahora forman parte de su plantilla. Están muy contentos por su decisión y en las secciones en las que trabajan. Horarios y salarios son dos asuntos de debate. Muy críticos con la Universidad, aplauden la vía del máster.

Las claves

Las claves Generado con IA Seis exalumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela han sido contratados en la redacción del diario tras completar sus prácticas. Los jóvenes periodistas destacan la dificultad de acceder a una redacción y la importancia del máster para abrir puertas en el mundo laboral. Algunos exalumnos provienen de otras disciplinas como Literatura Comparada o Derecho, demostrando la diversidad de perfiles que acceden al periodismo. Todos coinciden en la vocación y pasión necesarias para ejercer la profesión, a pesar de los horarios exigentes y las condiciones económicas.

— "Ya estamos aquí, dos años después".

— "Sí, madre mía. ¡Y todo lo que ha pasado en este tiempo!".

Inés y Victoria se saludan como si la conversación transcurriera en Ítaca entre Penélope y Ulises, también conocido como Odiseo, tras la larguísima ausencia de este en un viaje lleno de aventuras.

Victoria Villafranca e Inés Gilabert, junto con Angelica Francesca Rimini, Iván Castejón, Paula Robledano y Cristina Muñiz son seis exalumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela que cumplieron su sueño: ser contratados en el diario de Pedro J. Ramírez.

Cuatro de ellos participaron en la primera edición (2023/2024) y dos en la segunda (2024/2025) de este máster creado en octubre de 2023 con dos propósitos principales: formar periodistas útiles para cualquier redacción y facilitar la incorporación de jóvenes profesionales al mercado laboral.

Los seis jóvenes periodistas reflexionan sobre su experiencia cuando los 14 alumnos de la tercera edición del Máster (2025/202626) están repartidos en diferentes secciones, en un periodo de siete meses de prácticas que finaliza el próximo 31 de agosto. Al menos dos de estos engrosarán la redacción de EL ESPAÑOL a partir de septiembre.

La conversación en el estudio audiovisual del diario de tres de los seis participantes es relajada, amigable y sincera, como corresponde a sus edades. Los tres restantes participan de manera individual al haber podido disfrutar del pasado puente del 1 de mayo.

Exalumnos del Máster de EL ESPAÑOL: del aula a la redacción en la era digital

Todos ellos hablan con pasión de una profesión que ya es la suya y de igual manera coinciden en el baño de realidad que supone el ejercicio diario del periodismo, donde faltan las horas —"mis amigos no entienden que los periodistas no tengan horario"— y no sobran los euros.

Es lo que decía Salvador de Madariaga —el creador del término Tercera España— de aquellas profesiones muy nutrientes para el espíritu, pero no para el bolsillo, en las que el modus vivendi se transforma en modus tirandi. En gran medida, el periodismo casi siempre ha sido así para la mayoría.

Inés: "Estoy muy contenta con lo que hago"

Inés Gilabert, 25 años, trabaja en la sección Madrid Total. Estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Su caso puede ser paradigmático en varios sentidos.

Cuando acabó las prácticas del Máster de EL ESPAÑOL, en septiembre de 2024, no fue contratada de manera inmediata, aunque sí se hizo con cinco compañeros suyos. Pero siguió colaborando en EL ESPAÑOL, llegó la oportunidad y entró en nómina en marzo de 2025.

Una enseñanza para Inés y para todo aspirante es que hay que porfiar, insistir, pelear. "Estoy muy contenta con lo que hago". "Lo sé por experiencia: es muy difícil hacerte un hueco en una redacción. Lo difícil es entrar", repite.

Inés Gilabert. Sara Fernández.

Otro aprendizaje para Inés lo sufrió de forma más lacerante. Estudió la carrera de Periodismo en la Complutense, "pero no me dieron ninguna oportunidad de hacer prácticas. Me las tuve que buscar yo". Imposible en un verano con pandemia.

Gilabert, nacida en Santander, pero madrileña de ejercicio, concluye con dos apreciaciones positivas para este empeño académico y profesional que representa el postgrado: "el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL te abre muchas puertas" y "en el periódico se da oportunidad a los jóvenes para entrar en plantilla".

Inés y todos sus compañeros que estudiaron periodismo se preguntan para qué sirve la Teoría de la Comunicación de la Facultad, si lo que hay que aprender es a hacer un video vertical informativo.

Angelica: "Fue la decisión de mi vida"

Angelica Francesca Rimini, 27 años, está en plantilla desde julio de 2025. Trabaja en el área de Magas/ODS. Es un caso singular por varias razones: ha creado una sección propia, Mascotario, pese a ser una novel; le apasiona el mundo de los animales, aunque quería dedicarse al periodismo cultural (hizo las prácticas en EL CULTURAL hasta septiembre de 2024); estudió Literatura Comparada en Granada, donde se trasladó desde su Milán natal, atraída por el mito de García Lorca.

"Cuando empecé este Máster de Periodismo no tenía claro dónde quería acabar. Sólo sabía que me encanta escribir e investigar sobre el mundo". Angelica invierte sus "ratos libres" para "seguir escribiendo sobre literatura feminista".

"Si volviera atrás haría lo mismo: me formaría en literatura comparada; el máster en periodismo me ha permitido canalizar la pasión por escribir y aterrizarla".

El Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, cuya matriculación ha quedado abierta para la cuarta edición (2026/2027) quiere alumnos interesados por la información, aunque no sean graduados en Periodismo, como sucede con Angelica, experta en Literatura.

"Desde que empecé a trabajar en este tema de los animales me hice vegetariana". "Hacer el máster ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida". Su espíritu crítico siempre emerge: "Lo que menos me gusta es que el periodismo actual está muy condicionado por el tráfico". Y los horarios no convergen con los salarios.

Iván: "Aquí somos una gran familia"

Iván Castejón, 24 años, trabaja en la sección de Audiencias, Tendencias o SEO, porque de las tres maneras puede ser entendida.

Este licenciado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde nació, tuvo muchas dudas entre hacer un máster deportivo o un máster "habilitante" para la profesión, como es el que ofrece EL ESPAÑOL. Por sus palabras, parece que acertó: "Estoy muy contento, no puedo quejarme".

Cuando entró en la segunda edición de este máster, en octubre de 2024, fue por su empeño, desde niño, de convertirse en periodista. Una vocación temprana que le recuerdan sus padres cuando se le escapa una queja al trabajar muchos festivos: "Tú lo elegiste, hijo".

Iván Castejón. Tomás Berrio.

Tiene un contrato en prácticas desde octubre de 2025, que en nada se convertirá en definitivo. No duda en proclamar en voz alta, pese a su actitud serena, que no hay que sentir miedo. Sobre todo "porque somos —en la sección— una gran familia".

"Un máster es necesario. La carrera no te da tanto". Como la mayoría de estos seis jóvenes periodistas de EL ESPAÑOL, es crítico con las facultades de Periodismo, por su anquilosamiento, por no resetearse y no ponerse al día.

Muy interesado en las redes sociales, le gustaría profundizar en ellas. Profesa el credo de la marca personal; sin ella es difícil sobrevivir en la selva de la información actual, en la que la escritura, desgraciadamente, está poco valorada.

Victoria: "Ahora puedo abrirme camino"

Victoria Villafranca, 25 años, trabaja en el portal Invertia, dedicada al área de Sanidad. De Alcázar de San Juan (Ciudad Real), víctima del sentimiento trágico castellano, lloró cuando el director del Máster decidió que hiciera las prácticas Invertia.

En plantilla desde octubre de 2024, formó parte de la primera promoción. "No sabía nada de economía, pero me dije: vamos a lanzarnos". "Como decía Iván antes, no hay que tener miedo", remacha.

"Hice parte de las prácticas en Invertia, luego pasé a Redes, y volví a Invertia. Y ahora, ya fija, puedo decir que es cuando puedo y debo esforzarme del todo para abrirme camino en el especializado mundo de la información sanitaria".

Victoria Villafranca. Tomás Berrio.

Efectivamente, como dicen varios de los exalumnos, entrar en un periódico es muy difícil. Realmente es lo más difícil de la profesión; traspasar el umbral de la puerta de entrada; el resto depende de cada cual, de su capacidad de trabajo y de su talento.

Victoria destaca que la redacción de EL ESPAÑOL es muy joven y esto crea ambiente. Eso sí, con un ambiente de tensión informativa electrizante, como describe ella positivamente. "Esta es una profesión vocacional; quien no la siente, como les pasa a amigos ajenos a la profesión, no entienden que no tengamos horarios", finaliza.

Paula: sorpresa al ser llamada un año después

Paula Robledano, 25 años, tiene un contrato indefinido en la sección de Redes Sociales, un área capital para potenciar los contenidos de EL ESPAÑOL.

Ya no susurra a los caballos, como hacía cuando competía; entrevista con delicadeza a los personajes deportistas que puede, porque es un género y una disciplina que siempre le encantó.

Pasó de la Facultad de Comunicación de la Universidad Camilo José Cela al Máster de EL ESPAÑOL y de la UCJC. Y desde aquí comenzó a hacer las prácticas en Redes Sociales de EL ESPAÑOL.

Paula Robledano. Tomás Berrio.

A Paula le pasó como a su compañera Inés Gilabert, también de la primera promoción: un año después de acabar el Máster se le llamó y fue contratada en septiembre de 2025. En este máster ha funcionado una lista no escrita para sustituir, a veces, puestos de trabajo que quedan libres.

Paula insiste en que un periodista no puede traicionar, jamás, la verdad para tener más éxito.

Cristina: "El periodismo me gusta más que antes"

Cristina Muñiz, 29 años, trabaja en la sección Mesa de Coordinación. Como sucede con Angelica Rimini, no estudió Periodismo, sino Derecho y ADE en la Universidad Autónoma de Madrid.

En mayo de 2024 tuvo que tomar una decisión: seguir en el despacho de abogados o tirar la toga para explorar un incierto camino, obsesivo como todo lo idealizado: convertirse en periodista.

Cristina Muñiz. Cristina Villarino.

Se matriculó en el Máster de EL ESPAÑOL y en octubre de ese año comenzó el campus: "Ahora me gusta el periodismo más que antes porque he cumplido un sueño que tenía desde bien pequeña". "Sin embargo, ahora idealizo menos la profesión".

Está en el breaking news de la Mesa y seguro que luchará para alcanzar su deseo de hacer reportajes, un género en el que "se puede jugar con las palabras", como ella señala.

Para Muñiz, ser periodista es saber encontrar historias, cazarlas y tener la motivación de escribirlas con cariño y pasión para que otros las lean.

Lleva razón Cristina al sentir que el sector está diezmado por el retroceso de una "clase media" en el periodismo, un sector en el que los horarios son extensos y los sueldos no dan para las exigencias actuales de la vida.

"Teniendo en cuenta mi experiencia, diría que hacer una carrera de periodismo no es necesaria y que basta con hacer otros estudios y un buen máster".

Suerte para todos y para los que lleguen.