Descubre la Guía de Inteligencia Artificial del Máster de EL ESPAÑOL: así enseñamos a utilizarla para hacer Periodismo

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL lanza una guía práctica de 24 páginas sobre Inteligencia Artificial aplicada al periodismo, usada como base en su Máster de Periodismo Multimedia. La guía enseña a utilizar herramientas como GPT-5.2, Gemini 3 y Whisper v3 para tareas como detección de deepfakes, transcripción y generación de cronologías. Incluye técnicas de prompts, escenarios prácticos y aborda dilemas éticos como sesgos y alucinaciones en el uso de IA en redacciones. El máster ofrece formación práctica con acceso a la redacción real de EL ESPAÑOL, prácticas remuneradas y plazas limitadas para la edición 2026/2027.

La inteligencia artificial ya no es opcional en el periodismo: es la infraestructura básica de toda redacción profesional en estos momentos. El buen periodismo se sirve de la IA, no sirve a la IA.

Desde la detección automática de deepfakes en coberturas de conflictos hasta la generación de timelines cronológicas en segundos, pasando por la transcripción instantánea de ruedas de prensa y la optimización de crónicas para motores generativos (GEO/AEO), herramientas como GPT-5.2, Gemini 3, Veo 3, Whisper v3 Large y Runway Gen-3 Alpha han pasado de ser experimentos a flujos de trabajo diarios que multiplican de forma exponencial la capacidad investigativa y productiva de los periodistas.

Por ello, EL ESPAÑOL presenta la guía práctica "Inteligencia Artificial Aplicada al Periodismo" (24 páginas). Nos servirá de base para el desarrollo de las clases sobre IA agrupadas en el módulo 2 del Máster de Periodismo Multimedia de EL ESPAÑOL, en su cuarta edición, 2026/2027, desarrollado con la Universidad Camilo José Cela.

En la próxima edición, cuyo comienzo está previsto en octubre, las clases de IA se desarrollarán en un Laboratorio práctico. En él los alumnos utilizarán diferentes herramientas para reproducir los procesos de elaboración en secciones de cualquier redacción, en este caso de EL ESPAÑOL.

Si el periodismo se aprende practicando, esto es lo que se hará en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de este máster.

Este documento, como decimos, no es teoría: es un manual de guerra con algunas de las herramientas, prompts y técnicas que los alumnos aplican durante el máster, tanto en el Laboratorio de IA en el campus de la UCJC, como después en la redacción de EL ESPAÑOL.

¿Qué encontrarás en estas 24 páginas?

Herramientas clave por especialidad : ChatGPT, Perplexity o Gemini como mesa editorial (cronologías, hipótesis, derivados multimedia), NotebookLM para trabajos documentales, Claude 3.5 para reescrituras humanas y artefactos y otras tantas para imágenes y vídeos, gestión de archivos de audio, GEO/SOM y más escenarios.

: ChatGPT, Perplexity o Gemini como mesa editorial (cronologías, hipótesis, derivados multimedia), NotebookLM para trabajos documentales, Claude 3.5 para reescrituras humanas y artefactos y otras tantas para imágenes y vídeos, gestión de archivos de audio, GEO/SOM y más escenarios. Técnicas de prompts : RTF (Rol-Tarea-Formato), CISCO, Chain of Thought con ejemplos reales de redacción : entradillas, preguntas de entrevistas, detección sesgos en crónicas, titulares SEO.

: RTF (Rol-Tarea-Formato), CISCO, Chain of Thought con : entradillas, preguntas de entrevistas, detección sesgos en crónicas, titulares SEO. 10 escenarios prácticos del máster : anticipar breaking news, verificar fotos reales o creadas de forma artificial, data journalism automatizado, transcripciones, avatares, agentes, ilustraciones, SEO de crónicas low-traffic, simulaciones en escenarios de alta urgencia informativa.

: anticipar breaking news, verificar fotos reales o creadas de forma artificial, data journalism automatizado, transcripciones, avatares, agentes, ilustraciones, SEO de crónicas low-traffic, simulaciones en escenarios de alta urgencia informativa. Dilemas éticos : alucinaciones, sesgos, dependencia, marcado cuando se use la IA.

: alucinaciones, sesgos, dependencia, marcado cuando se use la IA. Buenas prácticas.

Descárgala gratis ahora. La guía incluye algunos de los prompts funcionales, enlaces directos a herramientas y flujos de redacción probados en EL ESPAÑOL.

El máster que forma en la redacción real

A diferencia de programas teóricos, el Máster de Periodismo Multimedia con IA de EL ESPAÑOL, que comienza el próximo octubre y finalizará a principios de septiembre de 2027, es práctica pura: entre 1.000 y 1.300 horas totales. Prácticas, con mentoring, actuando desde el primer día como periodistas plenos y asumiendo responsabilidades en la redacción central de EL ESPAÑOL.

La guía es tu acceso previo al método: descarga este manual y empieza a calcular como es trabajar como periodista 2.0 hoy mismo. Las prácticas en EL ESPAÑOL, con más de 200 días en la redacción, son remuneradas. Las plazas son limitadas y ya ha comenzado el proceso de inscripción.