Todas las clases y profesores del Curso de Comunicación con IA de EL ESPAÑOL: objetivo, aprender para convencer

Ilustración generada por inteligencia artificial con los profesores del Curso de Comunicación con IA de EL ESPAÑOL.

Las claves nuevo Generado con IA El Curso Online de Comunicación con IA y Creación de Contenidos de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela comienza el 16 de marzo, con matrícula abierta hasta el 11 de marzo. El programa dura 10 semanas, con clases en directo los lunes, miércoles y viernes, cubriendo temas como Inteligencia Artificial, Podcast, Videopodcast, Redes Sociales y Marca Personal. Las clases serán impartidas por expertos y quedarán grabadas para su consulta posterior; los alumnos podrán acceder a tutorías y recibirán un certificado al finalizar. El curso está dirigido tanto a periodistas como a profesionales de otros sectores interesados en mejorar sus habilidades de comunicación en entornos multimedia.

Serán diez semanas intensas. Cincuenta horas de clase. Diez profesores que no vienen a recitar teoría, sino a compartir lo que han aprendido en la trinchera, dentro y fuera del Periodismo, trabajando cada día con las herramientas y los formatos que hoy sostienen la Comunicación.

Hablaremos del uso de la Inteligencia Artificial aplicada a este oficio, con criterio y sentido común, sin caer en la tentación de convertirla en muleta permanente.

De cómo construir una Marca Personal sólida y coherente, y también una Marca Corporativa capaz de generar influencia real en redes sociales, que son ya el ágora donde se decide buena parte de la conversación pública.

Vivimos un momento en el que el audio y la imagen han desplazado a la lectura como puerta de entrada a la información y al debate.

Por eso el curso pone el foco en formatos que no son tendencia pasajera, sino estructura: Podcast News, Videopodcast, canal de YouTube, Newsletter.

Todas ellas entendidas como herramientas estratégicas para la comunicación de un presente cada vez más omnicanal y basado en la tecnología.

Habrá también espacio para algo menos visible, pero igual de decisivo: el liderazgo. Cómo dirigir un equipo y cómo dirigirse a una comunidad que está al otro lado de la pantalla.

Nunca ha sido tan importante la voz propia, pero tampoco ha sido tan necesaria la coordinación para alinear objetivos que cambian a gran velocidad.

Ilustración generada por IA.

Este es el calendario, los contenidos y el equipo docente. Las clases se celebrarán los lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 20:30. Las tutorías se comunicarán al inicio del curso.

Y cerraremos con dos jornadas finales dedicadas a profundizar en aquellos temas que más interés hayan despertado entre los alumnos. Constará de tres unidades.

Unidad 1. IA aplicada a la comunicación

Semanas: Tres. Marzo: Días 16, 18, 20, 23, 25 y 27. Abril: Días 6, 8 y 10.

Contenidos:

Fundamentos : IA, prompting y criterio profesional. Pasar de usar la IA como buscador a utilizarla como sistema de trabajo. Herramientas principales.

Redacción estratégica y narrativa multiformato. Mantener coherencia de marca produciendo más contenido. Herramientas principales.

Imagen, video y deepfakes : la fábrica visual . Crear contenido visual y entender riesgos reputacionales. Portavoces virtuales y detectar suplantaciones. Herramientas principales.

Audio, podcast y contenido vertical , optimizado para redes. Herramientas principales.

Agentes de IA y automatización de workflows. Crear asistentes digitales para tareas repetitivas. Herramientas principales.

Datos, escucha activa y análisis de audiencias. Analizar sentimiento, evaluar impacto. Herramientas principales.

GEO y ética de la comunicación. Ser visible en motores sin perder credibilidad.

Los datos y las historias . Cómo utilizar la ingente información para encontrar historias que contar. Análisis y visualización de los mismos.

Cómo trabajar con IA para tu Marca Personal con Gemini, ChatGPT y Claude.

Profesores: Alberto Iglesias. Álvaro Mazariegos. Sergio Sangiao.

Unidad 2: Marca Personal. Marca Corporativa. Redes sociales

Semanas: Tres. Abril: Días 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 29. Mayo: Día 4.

Contenidos:

La Marca corporativa como sistema de significado profundo. Identidad de marca (valores, emociones, ámbitos, atributos)

Creación de propuesta de valor. Claim vs. propuesta de valor. Identidad verbal. Narrativa de la marca.

Identidad gráfica. Logotipo. Marca como experiencia. La marca como transformación

La Marca Personal como esencia. Marca personal o influencia digital. Bases para la construcción de una marca. Narrativa personal. Diversificación vs. Especialización. Cómo construir autoridad.

Periodismo y comunicación , dos caras de la misma moneda. No son antagónicas. La base común. Como el fiscal y el abogado defensor.

Marca Personal , pero con la coherencia necesaria. Comunicar no es hablar, ni decir: es hacer. Experiencias en el Museo del Prado o en Coca-Cola.

Las Redes en Multiplataforma. Lenguaje propio. Monitorización y Medición.

Cómo construir, potenciar y optimizar la Marca Personal . Aprender a diseñar una identidad digital auténtica y estratégica.

Crear y desarrollar la Marca Corporativa de tu empresa a través de las redes sociales. Estrategias de social media, adaptando la voz de marca y los formatos a cada red para generar comunidad y un 'engagement' real

Cómo trabajar tu Marca Personal en una red capital como LinkedIn.

Profesores: Jesús Alcoba. Carlos Chaguaceda. Javier Corcuera. Álvaro Mazariegos.

Unidad 3. Podcast. Videopodcast. Canal de YouTube. Newsletter. Liderazgo

Semanas. Cuatro. Mayo: Días 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27, 28 y 29.

Contenidos:

Del concepto al micrófono: diseño y grabación de un podcast. El equipamiento. Micrófonos dinámicos vs. de condensador. Grabadoras digitales portátiles, auriculares...

Edición, montaje y exportación de podcast. El trabajo de postproducción. Cómo titular, describir y posicionar un episodio. Equipamiento y software.

Diseño y formato del Videopodcast: dar forma a tu idea y el arte de la conversación. La escaleta que funciona como hoja de ruta. Cómo preparar entrevistas. Las técnicas para que el invitado se sienta cómodo.

Tu presencia en cámara. Ritmo y narrativa. Cómo transmitir cercanía y credibilidad hablando a cámara. La voz. Lenguaje corporal. El uso de anécdotas.

Del audio a la imagen: producción y postproducción del videopodcast. El salto del formato sonoro al audiovisual. El equipamiento: cámaras mirrorless o cine digital. Configuración multicámara básica. Micrófonos lavalier y shotgun para video

Estrategia digital y diseño del Canal de YouTube . Como proyecto editorial propio. Cómo definir propósito, público objetivo y línea temática. Herramientas: Canva/Photoshop...

Narrativa audiovisual y adaptación del lenguaje de YouTube. Ritmo, estructura de introducción, retención de audiencia y claridad temática. Equipamiento y herramientas.

Publicación, posicionamiento y monetización. La diferencia entre publicación directa, estreno programado y premieres. Modelos de monetización. Herramientas y ejercicios prácticos.

Por qué los boletines de correo electrónico tienen aún un papel fundamental en la Comunicación online para fidelizar y retener al público.

Distintas formas de Newsletter: editorial, identificación de temas, tono y contenido. El trabajo diario para obtener campañas exitosas.

Liderazgo de influencia. Liderar es influir a otros para cumplir una misión o alcanzar una meta. Para influir con eficacia hay que tener muy en cuenta el peso de las relaciones dentro del equipo. El liderazgo se orienta en dos dimensiones: los resultados y las personas.

Profesores: Puri Beltrán. Cele Díaz. Paolo Fava. Luis Ezcurra.