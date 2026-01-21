Aprende a hacer una marca personal o corporativa: claves que Jesús Alcoba enseñará en el Curso de El Español

Jesús Alcoba, director creativo y miembro del equipo de gobierno de La Salle Campus Madrid. Eva Calzadilla

Las claves nuevo Generado con IA Jesús Alcoba impartirá clases sobre marca personal y corporativa en el Curso Online de EL ESPAÑOL, abordando comunicación, redes sociales y liderazgo. El curso enseñará a construir una marca desde la identidad, con foco en la creación de valor, relato, identidad verbal y visual, y la marca como experiencia. Alcoba recalca que la marca personal es relevante para cualquier profesión y debe alinearse con los propios valores y, en el ámbito corporativo, con los de la empresa. Entre los consejos para iniciar una marca personal, destaca preguntarse qué palabra define al profesional, revisar la propia presencia online y clarificar los valores fundamentales.

La comunicación y la marca personal, en un mundo cada vez más digital, juegan ya un papel imprescindible y creciente a la hora de tomar decisiones: qué comprar, dónde, cómo tener un mejor impacto y emprender, lo que otros recuerdan de ti. También para lograr captar la atención de los demás y para alcanzar un mayor desarrollo profesional.

"Las personas no trabajamos para ninguna compañía, trabajamos para nosotros mismos, para nuestro prestigio o diferenciación. Cada profesional tiene que alimentar la huella que deja en los demás. Eso lo cambia todo", asegura Jesús Alcoba, director creativo y miembro del equipo de gobierno de La Salle Campus Madrid.

Alcoba, autor de diez libros, asegura que él entendió la marca personal tarde. "Hacía presentaciones de libros, aparecían reseñas mías, comentarios, fotografías, por lo que cuando puse mi nombre en Google ya había muchas cosas. Cambiaría mucho si desde el principio, voluntariamente, hubiese intentado generar yo esa imagen o recuerdo en los espectadores", añade.

El director creativo, que cursó su Máster of Business Administration (MBA) en Madrid y Nueva York, y también realizó un máster en Psicología y Máster en Coaching, será profesor en el Curso Online de EL ESPAÑOL en los segmentos de Marca personal y Marca corporativa.

Detalle de las clases

La Unidad 2 del Curso Online de Comunicación con IA y Creación de Contenidos, preparado por EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, ocupará tres semanas de las 10 de las que consta esta propuesta.

En esta unidad, además de la Marca Personal y la Marca Corporativa, se abordarán contenidos sobre Redes Sociales y Liderazgo.

Estas son las materias sobre Marca Personal y Marca Corporativa que Jesús Alcoba, junto con Carlos Chaguaceda, abordarán en sus tres semanas de clase:

Marca Corporativa

DONDE LAS MARCAS NACEN: La marca como sistema de significados. Identidad (valores, emociones, atributos). Creación de valor y propuesta de valor. IDENTIDAD Y RELATO: Claim vs propuesta de valor. Argumento de alto concepto. Identidad verbal. Narrativa de marca. LA MARCA COMO PRESENCIA: Identidad gráfica: moodboard, paleta de color. Logotipo y otros elementos gráficos. La marca como experiencia, la marca como transformación.

Marca Personal

LA MARCA EN ESENCIA: Identidad profesional como proceso. Marca personal vs influencia digital. Bases para la construcción de una marca. RELATO PERSONAL Y POSICIONAMIENTO: Especialización y foco: construir autoridad. Diversificación vs especialización. Narrativa personal. MARCA PERSONAL Y EXPOSICIÓN PÚBLICA: Construcción de una exposición pública: la persona y el personaje.

La explicación

Jesús Alcoba, con experiencia en empresas como consejero, y en el desarrollo de su propia marca, expondrá en definitiva claves con rigor pero con alto sentido de marketing. Leamos:

-Que la creación de una marca hay que hacerla desde el sentido, más allá del logo.

-Que hay que aprender a traducir identidad en valor real para el cliente.

-Que hay que identificar los elementos que construyen una verdadera propuesta de valor.

-Que es necesario llevar las claves del relato de marca desde su alto concepto.

-Que hay que explorar los pilares de una identidad verbal alineada y constructiva.

-Que hay que iniciarse en la edificación de una identidad visual coherente.

-Que es necesario comprender la marca como experiencia y presencia, no solo como imagen.

-Que hay que construir la marca personal desde la comprensión profunda de la profesión.

-Que hay que combinar foco y especialización sin encasillarse.

-Que, en definitiva, la exposición y la visibilidad pública ha de hacerse con criterio.

Jesús Alcoba, ponente en congresos internacionales, expresa que el concepto de marca personal no debe estar ligado únicamente al mundo de la información: "Un médico, pintor, ingeniero, abogado, escritor o cualquier profesión puede tener una marca personal".

"Esto ayuda a entendernos como profesionales y a preguntarnos cosas que habitualmente no hacemos, como por ejemplo cuál es la palabra que más nos define. Con base en eso tenemos un punto de partida", agrega.

"Lo que más espero en este espacio en el Curso de EL ESPAÑOL es que las personas salgan con una idea clara de quién quieren ser como marca personal o corporativa, si ese es el objetivo", asegura Alcoba.

La marca personal no está ligada solamente al mundo de la información…

Lo primero es entender que todos tenemos una marca personal; la hayamos trabajado o no es algo diferente. ¿Esto en qué beneficia a alguien de cualquier profesión? De hecho, el tipo de ropa que uso o los gestos que hago ya nos identifican. Se trata de comprender la huella que dejo en los otros.

Lo vemos en los pintores o escritores, incluso: hay obras que sabemos de quién son porque conocemos el modo en el que escribe o pinta esa persona. Porque lleva su huella, su manera personal de entender las cosas.

Jesús Alcoba durante la entrevista. Eva Calzadilla

¿Cómo influye una marca personal en una marca corporativa?

El mundo corporativo tiene sus objetivos y el profesional los suyos. Si la empresa niega los objetivos del profesional, vamos mal. Si el profesional niega los objetivos de la empresa, vamos igualmente mal.

Con lo cual, tenemos que intentar sumar nuestra marca a la de la empresa. Es decir, debo encontrar una manera de realizar mi trabajo que se alinee a lo que busca la compañía.

Sin embargo, puede ocurrir que haya personas cuya marca personal va a espaldas de la compañía o compañías cuya marca corporativa va a espaldas de sus empleados. Esto no funciona.

Lo anterior no quiere decir que tenemos que estar 100% alineados a los valores de la empresa, pero sí al menos debemos compartirlos y saber defenderlos. Por ejemplo, si se trabaja en atención al público, las formas de tratar a las personas cambian dependiendo de la persona que trabaje. Allí vemos una falta de alineamiento con la marca corporativa.

El término marca personal no es algo nuevo. ¿Cómo se redefinió con la irrupción de las redes sociales?

Es interesante. La mayoría de las personas piensan que la marca personal está ligada a las redes sociales y muchos confunden esto con un perfil digital. Allí, en nuestro Instagram, ponemos que somos expertos en determinado tema, tres o cuatro cosas que hicimos, nuestra fotografía y un portafolio. Pero eso no es una marca personal.

Un ejemplo de ello: Platón. No existían las redes sociales, pero hasta hoy es recordado porque su pensamiento, su manera de entender la vida fue única y le pertenecía solo a él. Eso es una marca personal potente.

También hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. La huella digital es difícil de borrar, además de que podemos ser uno en LinkedIn y otro en TikTok, y no pasa nada, solo es saberlo manejar bien.

¿Cómo aporta una marca personal a un emprendimiento?

En un emprendimiento ocurre una cosa que es fascinante y es que las marcas corporativas responden prácticamente al 100% a la identidad del fundador. O sea, un emprendimiento es el punto donde la marca personal y la marca corporativa están más cerca.

Si lo vemos en grandes casos, está Apple de Steve Jobs, Tesla de Elon Musk. Entonces ahí es donde el emprendedor tiene mucha responsabilidad a la hora de pensar cómo quiere presentarse porque la gente va a identificar a su marca con él.

Elon Musk, consejero delegado de Tesla y presidente de X Corp. EFE.

Para finalizar: supongamos que una persona no conoce nada sobre la marca personal, pero quisiera entrar en este mundo. ¿Qué consejo le daría?

El primer consejo sería preguntarse cuál es la palabra que te define. Esto te suele llevar a preguntas como quién soy, qué quiero ofrecer, dónde me sitúo y cuál es mi forma de entender la vida. Un segundo consejo que daría es buscarte en Google. Con ello podrías revisar qué han dicho otros de ti y trabajar con ello. Y, para finalizar, preguntarte cuáles son tus tres valores fundamentales como profesional. Con estas tres cosas podemos partir hacia el camino de la marca personal.