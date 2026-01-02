EL ESPAÑOL lanza su nuevo Curso de Comunicación con IA y Creación de Contenidos: 50 horas, online y muy asequible

La Inteligencia Artificial, la Marca Personal y la Creación de Contenidos son los tres pilares de este curso de 10 semanas. Para hacerlo desde casa y con profesores en directo. Para interesados en saber comunicar: desde abogados, ingenieros, farmacéuticos, periodistas… Actualizar conocimiento, la mejor manera de iniciar 2026. De la mano del diario líder y de la UCJC.

Las claves nuevo Generado con IA EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela lanzan la segunda edición del Curso de Comunicación con Inteligencia Artificial y Creación de Contenidos, con 50 horas online y plazas limitadas. El curso incluye tres unidades temáticas: comunicación con IA, marca personal y corporativa, y creación de contenidos y emprendimiento, abarcando desde podcast hasta newsletters. El programa está dirigido tanto a profesionales de la comunicación como a otros sectores, y contará con al menos 10 profesores expertos en IA, marketing, periodismo y comunicación digital. El curso se impartirá durante 10 semanas en horario de tarde, es accesible económicamente (1.100 euros) y ofrece un certificado oficial al finalizar, con opción de experiencia en la redacción de EL ESPAÑOL.

Tras el éxito de la primera edición del Curso Online, en 2025, organizado por EL ESPAÑOL y por la Universidad Camilo José Cela, se abre la matriculación para la segunda edición, con plazas limitadas.

Respecto al programa anterior se han establecido algunas novedades, pequeñas pero sustanciales: la titulación se denominaba Curso de Periodismo Multiplataforma para Emprendedores y pasa a llamarse Curso de Comunicación con Inteligencia Artificial y Creación de Contenidos.

La Marca Personal es el tercer pilar de esta propuesta profesional y académica. Porque la Marca en estos tiempos fluidos decide en gran medida las vidas profesionales y de las mismas empresas. Porque “la marca se llama como tú”, como luego explicaremos.

El Curso 2026 hereda tres atributos importantes: accesibilidad física, económica y en tiempo invertido. Se desarrollará a lo largo de 10 semanas, con horario de tarde, de hora y media, y en días alternos, para poder cursarlo con facilidad: desde casa, tras una jornada laboral, quien la tenga, y a buen precio.

Este curso de comunicación está dirigido no sólo a profesionales de la Comunicación en general y del Periodismo en particular. Saber comunicar lo que uno hace a diario es rentable en imagen personal y, desde luego, puede repercutir positivamente en los ingresos.

Si la información es poder, saber exponerla, trasladarla y comunicarla es el broche de oro al conocimiento. ¿Cuánto pagaría un buen abogado, ingeniero, periodista, bombero, farmacéutico… por mejorar su capacidad de transmitir sus habilidades profesionales, para difundir su marca profesional?

Esto mismo sirve para el mundo de las empresas, necesitadas de expandir y penetrar con su marca en un mercado competitivo y superpoblado, para cuyo fin también se exige alinear equipos provistos de una buena comunicación interna.

El liderazgo y saber ejercerlo es otro requisito en el mundo de la Comunicación, tanto para los profesionales de la información, como para las empresas en general.

Por estas razones, Miguel Ángel Mellado, director y creador del Máster de Periodismo, y también del Curso Online de Comunicación, ha reforzado con nuevos contenidos esta última titulación. Y con la incorporación de algunos profesores muy especializados. Es el caso de Jesús Alcoba, Carlos Chaguaceda o Luis Ezcurra.

Miguel Ángel Mellado, director y creador del Máster de Periodismo, y también del Curso Online de Comunicación.

El Curso Online de Comunicación 2026 consta de tres unidades.

UNIDAD 1: Comunicación con Inteligencia Artificial. Se adentrará en contenidos como la IA generativa en el flujo real del comunicador; la escritura asistida por la IA; también para audio, vídeo y reconversión multiplaforma; en datos y en volumen al relato; frente a la desinformación; posicionamiento GEO (Generative Engine Optimization) y cómo escribir para motores IA. Estos serán algunos empeños.

UNIDAD 2: La Marca Personal, Corporativa y las Redes Sociales. Como señala Jesús Alcoba, autor de Diseña Experiencias que enamoran, uno de los nuevos profesores de esta unidad, “con la irrupción de la economía de las experiencias, la marca personal se mide por la experiencia que generamos y, por encima de todo, por lo memorable que somos para los demás”. “Es el concepto personal basado en metodología-valores-atributos”.

Respecto a la Marca Corporativa, el propósito de este módulo es proponer un método claro y articulado para la construcción estratégica de una marca corporativa, que en muchos casos es familiar.

UNIDAD 3: Creación de Contenidos y Emprendimiento. Los formatos para la Comunicación profesional, y muy concretamente del Periodismo, han variado en estos últimos años. Todo es ya audiovisual. Por eso en las semanas dedicadas a esta unidad se aprenderá a hacer: Podcast y Videopodcast, con el objetivo de lograr el dominio del formato arrancando desde cero; Canal de YouTube, con su proceso creativo, en el que tiempo de duración no está escrito y roza a veces la improvisación. También se prestará atención a los requisitos técnicos y a la monetización de este formato.

También se abordarán modelos de Newsletter, una de las mejores cartas de presentación para un autor y para un medio informativo. Desde luego este formato es decisivo para la creación de una comunidad de seguidores.

Otro capítulo de la Unidad se dedicará a las Nuevas Narrativas, en las que se mantiene el binomio texto -con datos- e imagen - con fotos y gráficos-. Cohesionados y conectados.

El Curso Online contará, al menos, con 10 profesores. Estos son sus perfiles:

Alberto Iglesias . Periodista. Especializado en Inteligencia ArtificiaI, Innovación y Digitalización. Es subdirector de Disruptores, portal de EL ESPAÑOL. Ha trabajado en webs de nicho como Computer World o Business Inside. Iglesias se ocupará también de coordinar el Curso.

Carlos Chaguaceda . Periodista, experto en Comunicación y Marketing. Actual director de Comunicación del Museo del Prado, trabajó durante una etapa como informador económico en diferentes medios nacionales, escritos y audiovisuales. Pasó por Telefónica Media y fue director de Comunicación Corporativa y portavoz de la compañía Coca-Cola en España.

Jesús Alcoba . Es director creativo y miembro del equipo de gobierno de La Salle Campus. Autor de 12 libros. Profesor invitado en congresos internacional para exponer sus estudios. Creyó desde el principio en el lema popularizado por Tom Peters, the brand called you (La marca llamada tú). Porque cada uno tiene que construir su marca como autor o empresa. Doctor en Estrategia, ha sido consejero de Bultaco Motors, entre otras compañías.

Luis Ezcurra . Ingeniero de Telecomunicaciones, ha desempeñado cargos directivos en grandes multinacionales como General Motors, Siemens, Motorola o Telefónica. Esto le ha permitido comprender la naturaleza multifacética del liderazgo y crear un modelo para desarrollar las competencias necesarias. Ha aplicado su metodología a directivos en más de 40 países. Se da la circunstancia de que actualmente cursa el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, debido a su afán por saber más.

Álvaro Mazariegos. Director de Audiencias y SEO de EL ESPAÑOL, es muy didáctico en el trabajo. El crecimiento, dice, es cuestión de personas, propósito y estrategia, no sólo de métricas. Ha trabajado en diferentes medios, como La Vanguardia.

Javier Corcuera . Periodista. Lleva más de 25 años dedicado al periodismo. Experto es Redes Sociales, responsable en EL ESPAÑOL, ha trabajado en cabeceras como El País, As y Abc.

Puri Beltrán . Periodista, locutora y presentadora. Dieciséis años en la cadena SER, ex directora de A vivir Madrid. Trabaja en EL ESPAÑOL, es la responsable de En la sabana, el podcast de actualidad del diario y desarrolla su know-how en Magas, portal vertical de este periódico.

Cele Díaz . Fundador y productor ejecutivo de Vibro, estudio creativo de contenidos especializados en branded podcasts y videopodcast. Ha sido director de diseño de Producto e Innovación de varios medios. Es licenciado en Comunicación Audiovisual.

Paolo Fava . Editor de la newsletter diaria ´El Despertador´, el boletín de contenidos destacados de EL ESPAÑOL. Es redactor de la sección Ciencia y Salud. Licenciado en Periodismo, Teoría de la Literatura y Estudios Culturales. Fue senior editor en Yahoo! News y responsable de contenidos enfocados a redes sociales.

Sergio Sangiao. Especializado en Periodismo de Datos, Transparencia y Derecho de Acceso a la información. Forma parte del equipo de investigación del diario Público. Ha trabajado en Maldita.es y en la agencia Servimedia. Especializado en Datos, Transparencia y Verificación.

Según señala Miguel Ángel Mellado, “con esta propuesta modificadora de Curso Online de Comunicación respecto a la edición de 2025 se completa el círculo para el aprendizaje práctico de la Comunicación iniciado con el Master de Periodismo de EL ESPAÑOL en octubre de 2023”.

El Máster de Periodismo es presencial y dura 11 meses, con cuatro meses de estudio y práctica en el campus madrileño de la Universidad Camilo José Cela, más otros siete meses de Prácticas profesionales en la redacción central del diario líder.

El Curso Online es un hermano de dicho máster, en términos profesionales y académicos. “Desarrollamos un concepto de la Comunicación más amplio que en el Máster, pero pero en mucho menos tiempo”. Como señala Mellado, director del Máster y del Curso, “las dos propuestas son muy diferentes entre sí: 11 meses de Máster presencial y con prácticas incluidas, frente a 10 semanas de Curso, con clases en directo a través de la pantalla para seguirlas desde casa”.

El Máster va orientado a jóvenes recién graduados en Periodismo o en otros grados universitarios, que quieren dedicarse fundamentalmente a la profesión de informar. Para hacer el novedoso Curso Online basta con acreditar una diplomatura, aunque todos los alumnos de la primera edición fueron graduados universitarios, procedentes en más de un 50% de carreras diferentes al Periodismo.

Los estudiantes de la edición 2025-2026 del Máster de EL ESPAÑOL, durante su visita el pasado noviembre al centro de datos MAD3 de Digital Realty en Madrid. Sara Fernández

En ambos casos, el requisito inexcusable es sentir pasión por la Comunicación y querer compartir algo que se conoce o se sabe hacer e interesa a los demás.

El precio por los tres meses del Curso de Comunicación es muy accesible: 1.100 euros. Por unas 50 horas de clases.

Al finalizar, los alumnos del Curso obtendrán el certificado en Comunicación con Inteligencia Artificial y Creación de Contenidos. De manera opcional, podrán disfrutar de unos días de experiencia en la redacción central de EL ESPAÑOL.