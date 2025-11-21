Davante impulsa talento y tecnología en la quinta edición de su Certamen de Cocina y Pastelería

Reunió a expertos del sector, jurado especializado y embajadores de FACYRE en una jornada que unió creatividad gastronómica e innovación digital.

La Escuela de Hostelería y Turismo Davante celebró en su sede de Zaragoza la final del V Certamen de Cocina y Pastelería, un evento que combinó excelencia culinaria y tecnología, con la inteligencia artificial como tema central de la jornada.

Salma Aracely Romero, de la Escuela de Hostelería Topi de Zaragoza, consiguió el primer puesto tras presentar un ceviche de salmón con maracuyá y ají amarillo, y un postre de queso, café y arándanos. Ambas propuestas destacaron por técnica, sabor y equilibrio de ingredientes.

El certamen comenzó con la bienvenida de Davante y la intervención de Javier Robles, representante de FACYRE. Posteriormente se realizó la mesa redonda “La IA en el sector: actualidad y tendencia”, donde especialistas analizaron su impacto en hostelería y turismo. “Hay que saber usar toda la información que brinda, ya que repercute en la calidad de vida del cocinero y la mejora del servicio”, señaló Robles.

La ganadora del concurso, Salma Aracely Romero.

El programa formativo incluyó también una demostración sobre cacao a cargo de Óscar García, fundador de Kina Chocolates. Durante la sesión explicó que “la trazabilidad del cacao y el proceso de tostado garantizan un chocolate de calidad y saludable”. Su exposición permitió redescubrir el valor del trabajo artesanal frente a la automatización.

El jurado, formado por chefs, docentes y comunicadores del sector gastronómico, evaluó las elaboraciones de forma anónima. Según destacó su presidente, Dani del Toro, “el nivel técnico y conceptual fue extraordinario, reflejando el gran potencial de las nuevas generaciones”.

La ganadora recibió diploma, lote de productos, dotación económica y acceso a formación especializada por valor superior a 3.500 euros. Los demás finalistas también fueron reconocidos con material profesional y menciones honoríficas.

Un momento de la mesa redonda

Raquel Contador, directora de la Escuela Davante, subrayó la relevancia de estos proyectos. “Participar en un concurso es aprendizaje, crecimiento y oportunidad. Los futuros profesionales deben integrar la IA en su trabajo sin perder el valor humano”, declaró.

El evento, retransmitido por la televisión educativa de Davante, pudo verse en el canal oficial: tv.masterd.es/certamen-cocina.