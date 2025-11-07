Los nuevos periodistas del Máster de EL ESPAÑOL entran en el corazón y en las tripas de la inteligencia artificial

Los estudiantes del Máster de EL ESPAÑOL, durante su visita al centro de datos, junto a Alberto Iglesias, profesor. Sara Fernández

El Máster en Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela quiso, esta semana, poner “cara” a la inteligencia artificial. No en el sentido figurado -esa metáfora tan manida de los algoritmos que piensan por nosotros-, hablamos en este caso de manera literal: llevando a los alumnos al interior del centro de datos MAD3 de Digital Realty en Madrid.

Se trata de uno de los lugares donde realmente tienen lugar los procesos que sustentan la economía digital, desde la nube hasta los modelos de IA generativa.

La visita, integrada en la asignatura dedicada a inteligencia artificial aplicada al periodismo, buscaba justamente eso: que los futuros periodistas entendieran el territorio físico donde ocurre aquello que solemos imaginar etéreo.

El recorrido por el centro de datos sirvió para desmontar esa imagen difusa de la nube y los algoritmos de inteligencia artificial. El acceso comienza con controles físicos: acreditación, sistemas de identificación, cerraduras electrónicas y vigilancia permanente.

En el interior, los alumnos recorrieron varias zonas técnicas: salas con racks de servidores organizados en diferentes estructuras, falsos suelos, sistemas para optimizar el flujo de aire y unidades de refrigeración dedicadas.

El ruido constante proviene de sistemas de ventilación, servidores y equipos eléctricos trabajando de forma continua, al que acompaña la omnipresente dispersión de cables de diferentes colores y tamaños por los techos de todo este centro de datos de 8.700 metros cuadrados de superficie técnica.

Los estudiantes subieron incluso a la azotea, al frío madrileño propio de esta época, donde están ubicados los grandes generadores de diésel y las entradas de aire para la refrigeración de toda la instalación.

Hablar con propiedad de lo digital

Antes de la visita, los alumnos pudieron escuchar a Raquel Figueruelo, directora de Comunicación y Marketing de Digital Realty en España, y Alicia Medina, de su agencia de comunicación. Un repaso honesto -y a ratos muy crítico- sobre el papel de los centros de datos, la llegada de la IA y el modo en que los medios cubrimos este sector.

Recordaron que hasta hace unos años los data center apenas aparecían en prensa salvo en medios muy especializados, y cómo a partir de 2018, a raíz del anuncio de grandes inversiones, comenzaron a entrar en el radar de la prensa económica y posteriormente en la generalista.

La explosión reciente de la inteligencia artificial ha terminado de amplificar el foco mediático, aunque no siempre de manera rigurosa: “No es que haya mala praxis -explicaron-, es que muchas veces falta análisis y contexto”.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de entender cómo funciona realmente la infraestructura que hace posible la IA, y qué diferencia a un centro de datos corporativo, uno “hiperescalar” y uno neutral como los de colocation. También, en el matiz entre consumo energético y eficiencia.

El debate, remarcaron, no es si se consume energía, sino cómo se consume. Los titulares alarmistas, añadieron, suelen ignorar referencias, escalas y contexto: desde cifras sobre potencia eléctrica hasta campañas sobre uso de agua, donde recordaron que muchos datos publicados mezclan horizontes temporales o magnitudes sin explicarlos y que, en España, los centros de datos no se están ubicando en zonas de tensión hídrica.

La conversación derivó inevitablemente hacia el papel del periodismo en torno a temas tan de moda pero ignotos como la IA. La crítica fue directa: titulares que prometen más de lo que ofrecen, datos sin contraste, fuentes sin especialización, y la tendencia a simplificar debates complejos a base de metáforas apocalípticas.

Para Figueruelo y Medina, el reto está en cubrir el sector con rigor: conocer la tecnología, verificar las cifras, contextualizar, comparar, hablar con expertos y distinguir modelos de negocio. Porque, afirmaron, “no se puede hablar de todos los centros de datos igual”.

Y porque si realmente queremos que la IA sea un tema serio -y no sólo un generador de clics-, el punto de partida es comprender el eslabón físico sobre el que se sostiene.

Los alumnos salieron del MAD3 con una idea clara: la inteligencia artificial se fabrica en infraestructuras muy reales, muy ruidosas, muy energizadas y muy protegidas. Y es que, para usar y narrar el futuro tecnológico, primero hay que pisar el suelo donde se produce.