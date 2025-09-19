La Inteligencia Artificial, gran oportunidad para los nuevos periodistas: "No tengáis miedo, formaos en ella"

Alberto Iglesias, responsable de IA en el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC, y Daniel Muñoz, director de Estrategia de este diario, debaten sobre el impacto de esta tecnología en las redacciones. “El periodista seguirá aportando el valor diferencial. No está al alcance de un algoritmo”. “Muchas veces se cree que el periodismo es analizar datos, pero en realidad va de relaciones personales”.

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una de las grandes fuerzas de transformación de nuestro tiempo. Una tecnología que nació en los años cincuenta y que, tras décadas de avances discretos, ha explotado con la irrupción de los modelos generativos. Su impacto alcanza ya a prácticamente todos los sectores de la economía, y el periodismo no es una excepción.

Sobre esta revolución conversan Alberto Iglesias Fraga y Daniel Muñoz Guerrero. El primero es subdirector de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL y es responsable del Laboratorio de IA aplicada en el Máster de Periodismo de este diario y de la Universidad Camilo José Cela. El segundo ocupa un papel capital, como Director de Estrategia, de EL ESPAÑOL, que en 10 años se ha convertido en líder de la prensa española.

El debate es más que pertinente cuando está a punto de comenzar la tercera edición del Máster de Periodismo, con una apuesta única en Inteligencia Artificial aplicada al Periodismo. Estos profesionales ponen sobre la mesa tanto los beneficios como las amenazas de la IA para los medios de comunicación.

“Yo creo que hay dos vías principales que hemos de tener bien presentes en las redacciones”, apunta Muñoz. “Por una parte, la positiva: la IA está empoderando a los profesionales. Los periodistas ahora tienen herramientas para hacer investigación, resúmenes, vídeos o contenidos de todo tipo. Eso les convierte en mejores profesionales si saben aprovecharlas”.

“La otra cara es el desafío: estamos viendo cómo estos sistemas empiezan a reemplazar o emular de alguna manera la actividad periodística, creando información veraz a veces, falsa otras, y eso puede provocar un terremoto en la organización de las empresas periodísticas”.

En este sentido, Muñoz anima a los jóvenes periodistas a utilizar la IA y familiarizarse cuanto antes con ella: "No tengáis miedo, formaos en este área también".

Iglesias coincide en ese diagnóstico, recordando cómo la automatización ya había mejorado procesos antes de la explosión de la IA generativa: “Ya no recuerdo los tiempos en los que transcribía a mano una entrevista. La tecnología nos ha hecho muy fácil el camino”.

Daniel Muñoz, director de Estrategia de EL ESPAÑOL, durante el diálogo sobre inteligencia artificial. Rodrigo Mínguez

“Todo ese trabajo mecánico, tedioso y que no aporta un valor real al resultado final se puede automatizar, y bienvenido sea. Pero tenemos un desafío de modelo de negocio: la IA está sustituyendo esa puerta de entrada a los medios que antes fueron los quioscos, después Google y ahora las plataformas de IA”, dice Alberto Iglesias.

El valor añadido del periodista

Uno de los asuntos que más interés reciben en la actualidad es el que atañe al papel del periodista en este nuevo escenario. “El valor está en la primera fase del proceso informativo, en obtener la noticia, y en el artículo final. Todo lo demás es necesario, pero no aporta un valor diferencial”, señala Iglesias.

“Un algoritmo no detecta la anomalía en una tabla de gastos de corrupción, donde lo extraño no es el taxi, sino el prostíbulo. Ese instinto humano es irreemplazable, y la combinación del factor humano con la IA es la que verdaderamente nos va a ayudar”.

Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL, durante el diálogo. Rodrigo Mínguez

Daniel Muñoz abunda en esa idea: “Muchas veces se cree que el periodismo es analizar datos, pero en realidad va de relaciones personales. Tú te haces responsable de la información que publicas, tienes tu firma y una cabecera detrás. Eso es algo que una IA no puede replicar. Puede ofrecer resultados distintos a cada persona, pero nunca tendrá la responsabilidad de un periodista”.

La adopción de la IA en los medios

El director de Estrategia de EL ESPAÑOL expone cómo este medio, líder de audiencia en España durante los últimos 24 meses, está experimentando con acuerdos con algunas de las principales plataformas de inteligencia artificial, incorporándolas en su seno. “Pero, también, defiende los intereses de la industria informativa cuando es necesario”, señala Muñoz.

“Somos partidarios de la innovación, pero también de que los acuerdos sean justos. En los casos en los que no lo han sido, bloqueamos los crawlers porque creemos que están haciendo un uso fraudulento de nuestra información. Jurídicamente las reglas aún se están definiendo, pero llegará un punto en que estas compañías necesiten contenido actualizado y preciso, y ahí estarán obligadas a llegar a acuerdos con nosotros”, explica el director de Estrategia del diario.

Formación para liderar el cambio

Más allá del modelo empresarial, ambos coinciden en destacar la oportunidad que la inteligencia artificial abre para los periodistas en ciernes. “Si fuera estudiante ahora no tendría ningún miedo”, afirma Daniel Muñoz.

“Probaría todas las herramientas de IA posibles. Igual que mi generación irrumpió como nativos digitales en las redacciones, ahora hay una nueva oportunidad para los que sepan dominar la inteligencia artificial. Lo que nunca va a cambiar es la capacidad de conseguir información exclusiva, de convencer a una fuente, de explicar lo relevante. Lo que sí cambia es la forma de hacerlo, y ahí está la oportunidad”, añade.

Daniel Muñoz, director de Estrategia de EL ESPAÑOL, y Alberto Iglesias, subdirector de DISRUPTORES - EL ESPAÑOL. Rodrigo Mínguez

Alberto Iglesias incide en la necesidad de formación, como la que ofrece el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC: “Es un cambio más de metodología, de gestión del cambio. Ahí es fundamental conocer y dominar estas herramientas: sólo con una preparación adecuada se puede ser pionero en el uso de estas tecnologías”.

En ese contexto, el Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la UCJC se convierte en un espacio fundamental para descubrir y experimentar con estas herramientas. Iglesias lo explica con claridad: “En el máster solemos hacer ejercicios prácticos, donde los alumnos comprueban cómo la máquina puede fallar, pero también cómo el instinto periodístico complementa a la IA. Donde tiene aplicaciones prácticas y nos ayuda en nuestro trabajo y dónde no llega todavía”.

El programa incorpora este año laboratorios prácticos donde los estudiantes trabajarán directamente con herramientas de IA para generación de contenidos, análisis de datos, generación de imágenes, detección de fake news y deepfakes, verificación y automatización. El objetivo es que se conviertan en periodistas capaces no solo de utilizar estas tecnologías, sino de comprender sus limitaciones, sus riesgos y sus implicaciones éticas.

“Para los periodistas de ahora y los que vienen, la IA es una oportunidad que hay que aprovechar. Las empresas ya veremos cómo se adaptan, pero para el profesional individual el momento es ahora”, sentencia Daniel Muñoz.