Campamento Digital: donde el talento joven se convierte en innovación

Aprender, crear, jugar y crecer con la tecnología. Eso es lo que propone Campamento Digital, una iniciativa educativa única diseñada para que niños, niñas y jóvenes descubran todo su potencial en el mundo digital. Con actividades prácticas, creativas y completamente gratuitas, este programa transforma el verano en una experiencia enriquecedora.

Impulsado por Fundación Cibervoluntarios, en el marco del Programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), promovido por el Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, campamentodigital.org ofrece formación gratuita de calidad con impacto real. Es un programa que abarca desde junio a septiembre. Las familias pueden escoger una semana intensiva donde realizar el campamento, en horarios de 9h a 14h, aunque existe la posibilidad de estar de 8h a 15h para facilitar la conciliación familiar.

Un entorno seguro y motivador

Aquí no se trata solo de aprender tecnología, sino de vivirla, entenderla y aprovecharla. Cada sesión está adaptada a las edades y necesidades de los participantes, con una metodología basada en el juego, las actividades prácticas, la cooperación y los proyectos digitales. Todo ello en un ambiente cercano, inclusivo y acompañado por educadores especializados y formados previamente por el equipo de Innovación Educativa de Fundación Cibervoluntarios.

El objetivo: impulsar su talento digital y las vocaciones tecnológicas, fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y el trabajo en equipo, mientras se construyen habilidades fundamentales para su futuro.

Formación adaptada por edades

De 9 a 11 años: Se convierten en pequeños exploradores digitales. Aprenden a reconocer noticias falsas, a proteger su privacidad online, buscar información segura y expresarse a través de vídeos, presentaciones, podcast o historias animadas.

De 12 a 13 años: Desarrollan una visión crítica de su entorno digital. Aprenden hábitos saludables frente a las pantallas, a proteger sus datos y a actuar con responsabilidad ante situaciones como el ciberacoso.

De 14 a 17 años: Se sumergen en las oportunidades del futuro laboral digital. Diseñan su CV online, aprenden a impulsar sus ideas o proyectos con marketing digital, dan sus primeros pasos en programación, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Certificación oficial en competencias digitales

Al finalizar, cada participante obtiene la certificación DigComp, reconocida por la Unión Europea como acreditación oficial en competencias digitales. Una herramienta valiosa para su futuro académico y profesional.

¿Cómo participar? Inscribirse es fácil y gratuito:



• A través de la web: campamentodigital.org

• Por correo: solicita@campamentodigital.org

• Por teléfono: +34 674 72 76 23

Campamento Digital está especialmente enfocado a reducir la brecha digital en infancia y juventud, llegando de forma prioritaria a menores en situación de vulnerabilidad o residentes en zonas rurales. Porque la tecnología debe ser una herramienta de inclusión y oportunidades, no una barrera.

Gracias a la colaboración con ayuntamientos, centros educativos y entidades sociales en toda España, la iniciativa se realiza en miles de localidades durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. La Fundación Cibervoluntarios aporta los contenidos, materiales, formadores y coordinación necesarios para organizar las actividades.

Más de 20 años de experiencia en innovación educativa

Desde 2001, la Fundación Cibervoluntarios lleva formando y sensibilizando en competencias digitales, gracias a una red de más de 4.500 personas voluntarias, 500 formadores y en colaboración con más de 6.000 entidades. Realizan una media de 500 actividades semanales, el 80% de ellas presenciales, entre ellas el 30% en zonas rurales. Su compromiso con la educación digital inclusiva se refleja también en investigaciones como el informe “Mi realidad conectada. Sí, también soy digital”, que analiza la relación entre juventud y tecnología y muestra que, para los jóvenes, la realidad es “figital”, en la que no existe diferencia entre lo físico y lo digital, por eso acompañarles desde la infancia es clave.

campamentodigital.org es el siguiente paso en ese camino: una apuesta decidida por la transformación digital, el talento joven y la igualdad de oportunidades.