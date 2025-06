Veinte trucos para saber escribir una buena historia periodística, te la compren y te la publiquen

Siempre, siempre, tiene que mandar algo en la pieza publicada, ya sea una noticia, una crónica, un reportaje, incluso en un artículo de opinión. Esto vale para todos los géneros periodísticos.

No porque aparezcan muchos nombres, datos, tramas... un reportaje es mejor y más completo. Si no calibras bien, la acumulación de elementos se convierte en un 'casino', como dicen los italianos; en un lioso laberinto. Correrás el riesgo, incluso, de que el jefe no acabe de leerlo y, por tanto, no se publique.