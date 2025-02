Mar Manrique, autora de 'Fleet Street': "Una buena 'newsletter' te diferencia del resto en la pecera"

Cuando Mar Manrique (26 años) terminó la carrera de periodismo, hace ahora un lustro, decidió apartar la opción de buscar empleo en un medio de comunicación tradicional para comenzar el proyecto principal de su carrera profesional: su newsletter, 'Fleet Street'.

En ese momento, estaba trabajando como creadora de contenido de una startup. "Cuando te gradúas sales pensando que vas a trabajar en televisión o en la radio. Pero la realidad fue muy diferente a las expectativas que yo tenía. Para mí crear la newsletter fue como ese pasito que me vinculó con el periodismo", explica la barcelonesa. Y es que es sobre el sector de la comunicación sobre el que versa su contenido.

A raíz de este proyecto, ha colaborado con otros medios como Vogue, S Moda o La Vanguardia. Además, también crea contenido en otras plataformas como YouTube o TikTok. Asimismo, escribe en Watif, el nuevo proyecto digital de su compañero de profesión Emilio Doménech, también entrevistado en esta sección.

Su capacidad como "mujer orquesta", como ella misma se autodenomina en la entrevista con este periódico

Mar Manrique dará clases, principalmente, sobre la Newsletters y su importancia en los nuevos proyectos de emprendimiento en el mundo de la comunicación.

—Pregunta.- ¿Para qué le ha servido crear la newsletter?

—Respuesta.- Es mi carta de presentación y mi porfolio. Como un currículum en línea. Me han llamado para colaborar en revistas que me han leído, para dar charlas en universidades sobre las newsletters… Por ejemplo, el otro día hablé en El Corte Inglés sobre este tema. Tener una buena newsletterer facilita que la gente te conozca y ayuda en el desarrollo de tu propio proyecto.

—P.- ¿El objetivo, entonces, era hacerse una marca personal propia?

—R.- Ahora mismo estamos en un momento en el que tienes que trabajar mucho tu marca personal si quieres dedicarte a la comunicación, porque si no todos salimos con las mismas cualidades. El trabajar tu marca e intentar diferenciarte a través de una especialización o de un tono personal es lo que te permite que alguien se vaya a fijar en ti. Porque si no, somos como muchos peces iguales dentro de una pecera.

—P.- Aparte de la newsletter, también crea contenido en otras plataformas, redes sociales… ¿Cómo se compagina todo?

—R.- Es muy exigente y comprometido. Hay que ser consciente cuando llevas a cabo un proyecto de que vas a tener que dedicarle mucho tiempo. Y es complicado porque esto al final me da visibilidad, pero no me da ingresos. Hay marcas que han decidido patrocinarla, pero no como para poder vivir de ello. Entonces siempre lo he compaginado con los trabajos que he tenido. Sacando huecos, pero siempre entendiendo que mi proyecto tiene que ir conmigo.

—P.- ¿Es muy difícil sacar rentabilidad al monetizar una newsletter?

—R.- Hace unos meses hice unos estudios de newsletters en España. Tanto independientes como de medios. Y en términos de independientes, yo me preguntaba si los autores podían vivir de ellas en España. Porque en Estados Unidos y en Reino Unido se sacan un sueldo muy bueno creando contenido en estas plataformas.

Aquí hay muy poca gente que pueda vivir de la newsletter como tal. Como ejemplo creo que tenemos Kloshletter de Charo Marcos que habla sobre actualidad y da las cinco noticias del día. En su caso hace patrocinios, pero es complicado. Depende de los suscriptores que tengas, de la tasa de apertura...

La gente aquí no entiende igual que en el mundo anglosajón el modelo de suscripción. En los medios lo vemos. Creo que todavía estamos a años luz de ese modelo sostenible. Y eso en las redes se traduce a que los lectores no quieren pagar por contenidos. Por eso yo tampoco me he planteado nunca hacerla de pago.

—P.- Y en ese modelo de emprendimiento digital en el que cada plataforma o formato tiene su importancia, ¿qué papel juegan las newsletters? ¿Cuáles son sus principales ventajas?

—R.- Con la newsletter existe una cercanía mucho mayor con la audiencia. Un podcast puede tener comentarios, por ejemplo, pero el vínculo que se crea con la audiencia aquí es mucho mayor, porque te pueden contestar con un correo electrónico. Aporta más cercanía. Porque al igual que no le das el móvil a cualquiera, tampoco deberías darle el correo a cualquiera.

—P.- ¿El estilo también tiene que ser diferente a la hora de comunicarte con el lector? ¿Más cercano?

—R.- Yo decidí apostar por un tono yo consumía en ese momento. Algo un poco más juvenil, pero sin rayar lo informal. Porque es verdad que estamos acostumbrados a ver y leer un tono mucho más informativo en medios de comunicación. No existe ese tono personal y esa relación más cercana con la audiencia para crear un vínculo. Esto también permite un distanciamiento de lo que ya se hace.

—P.- Dentro de todas las newsletters que ya existen, ¿cómo se puede destacar?

—R.- En el 2020, cuando yo la creé, era un momento bastante incipiente. Ahora la cosa está sobresaturada. Yo siempre aconsejo seguir a gente de Estados Unidos porque hacen cosas que aquí no se hacen. Es necesario mirar un poco afuera, porque es realmente donde está la innovación dentro de este sector. Y luego ser constante, porque si no desapareces antes de que la gente te haya podido ver. Aunque no te esté dando esa visibilidad que tú quieres al inicio, hay que tener paciencia para ver cómo los números crecen. Lo primero es confiar en tu producto.

—P.- Para hacer un contenido en diversos formatos (podcast, vídeos, reels…) habrá tenido que aprender un poco de todo. ¿Cómo ve esto de necesario para alguien que quiera seguir estos pasos?

—R.- Totalmente. Ser autodidacta es algo muy importante cuando estás intentando sacar un proyecto adelante. Hay muchas cosas que no vas a saber y a medida que vas haciendo más, vas aprendiendo en base a lo que te va funcionando. Es prueba y error.

Y sobre todo tener ese perfil 360, como decían en la serie de Paquita Salas. Saber hacer un poco de todo te puede abrir más puertas en todos los sentidos.

Las newsletters en los medios

Estos boletines por correo electrónico también son un recurso utilizado por casi todos los medios de comunicación. “Es una manera de fidelizar al lector”, explica Paolo Fava, editor de las dos newsletters principales de EL ESPAÑOL: El Despertador y Mientras dormías. La primera, solo para suscriptores; la segunda, gratuita.

"El boletín genera el hábito de mirar todos los días este periódico, ya que todo el mundo en algún momento abre el correo electrónico". Este se realiza con las informaciones más destacadas del día. Además, la destinada a los suscriptores aporta un grado de exclusividad con el comentario de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL. “Se trata de una píldora de opinión sobre el tema de ese momento que solo se publica en el boletín. Esto aporta, sobre todo, retorno”, dice Fava.

Es una de las estrategias más importantes de los medios. "Tiene un tono editorial propio y una voz particular que acerca a los lectores. Les muestra que esto es un enfoque distinto, nos da a conocer y acompaña a la audiencia más fiel". En esto también coincide Manrique, que hace mención a ello durante la entrevista.

—P.- ¿Cómo ve la evolución de las newsletters dentro del ecosistema de medios?

—R.- Los medios que consiguen que su newsletter sea algo destacable tienen que tener un tono especial, una firma en concreto. Ese nexo, esa cercanía de la que hablaba, creo que es el valor más importante de la newsletter.

—P.- En su caso, ¿hacia dónde va Fleet Street, muy centrado en el periodismo? ¿Cómo evolucionará de cara al futuro?

—R.- A mí me gustaría que fuera un proyecto que siempre me acompañe. Es una cosa que me planteo mucho y de momento mi única misión es continuar escribiéndola.