De farmacéutico al negocio en Internet: "Haz tu marca personal; queda terreno en contenidos de nicho"

En este mundo digitalizado, emprender se ha vuelto algo al alcance de casi cualquier persona. Internet propone plataformas y formatos para que quien lo desee, ya pertenezca a un sector u otro, pueda poner en marcha su idea y comunicarla.

Es el claro ejemplo de Pol Rodríguez, CEO y cofundador de Mumbler y Flipo.ai, ambas herramientas en relación con la producción y la monetización de podcasts. Farmacéutico de profesión, lleva más de 15 años emprendiendo en la red con la creación de contenidos tanto en blog como en podcast.

Así lo explica en una conversación mantenida con Cele Díaz, director de Diseño de Producto e Innovación, además de presentador, locutor, redactor y productor de programas de Radio y TV. También fundador y productor ejecutivo de su proyecto ViBRO, un estudio creativo de contenidos especializado en branded podcasts y videopodcast.

Este último dará clases sobre emprendimiento, marca personal, podcast y web de nicho en el Curso Online de Periodismo Multiplataforma de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, junto con otros destacados especialistas en las nuevas herramientas para la Comunicación. Los dos emprendedores dialogan sobres estas materias.

Cele Díaz.-El tuyo es un ejemplo de reciclaje y continua evolución. ¿Cómo fue el proceso de pasar de Farmacia a fundar Mumbler?

Pol Rodríguez.- Después de terminar la carrera de farmacia estuve trabajando en la industria farmacéutica durante unos años. Luego descubrí Internet y que se podían hacer negocios ahí, lo que me llevó a estudiar mi segunda carrera: comunicación audiovisual. Fundé una empresa, una red social para compartir cultura. Aquello no funcionó porque yo no tenía experiencia en la red, y al cabo de un año me gasté todos mis ahorros y tuve que cerrar, pero me sirvió como un primer 'máster online'.

Luego empecé a hacer trabajos de consultoría de marketing y en 2018 me lancé con un podcast llamado Planeta M que me acabó comprando una empresa. A raíz de este conocí el que es ahora mi socio. Enseguida vimos que teníamos intereses comunes, que el podcast era un sector que estaba creciendo y nos decidimos a lanzar algo. No había plataformas específicas para monetizar podcast y aquí es donde vimos la oportunidad de salir con Mumbler, en abril del 2021, como una herramienta que te permite vender podcast de suscripción.

Cele Díaz en el plató de su estudio, Vibro. EE

C.D.- ¿Qué oportunidades crees que puede tener alguien que quiera emprender por su cuenta en este sector?

P.R.- Hay un recorrido en los contenidos de nicho, más cercanos a lo profesional, más específicos y más especializados. Ahí hay un montón de terrenos sin explorar. Enseguida que te conviertes en un oyente de podcast lo detectas, porque buscas contenidos que estén alineados con tus intereses y hay muy pocos. En muchos sectores incluso aún no hay nada. Hay muchas oportunidades para gente que quiera crear contenidos en determinados nichos.

C.D.- Creo que también es fundamental a la hora de construir tu proyecto constituir tu propia marca personal para diferenciarte. ¿Qué importancia cree que tiene en la creación de contenido nuestra marca personal?

P.R.- Para mí es muy importante porque los proyectos van y vienen, pero la marca personal se queda. Hay que intentar tener una buena estrategia en el sentido de definir cómo queremos que nos vean desde fuera, en qué queremos ser especialistas y en qué queremos ser buenos. Y también valorar esa marca personal y mantenerla durante el tiempo, porque constituye mi audiencia, es decir, el conjunto de gente que está pendiente de las cosas que hago y de las que les pueda presentar en el futuro.

C.D.- ¿Y qué estrategia hay que seguir para crear tu marca personal?

P.R.- En primer lugar, definir muy bien cuál quieres que sea, dónde te visualizas en el futuro y cómo logras que esa marca vaya hacia allí. A partir de ahí, es empezar a generar contenidos. Y aquí hay que tener claro que es necesario generar distintos tipos de contenido. De entrada, en redes sociales para ganar alcance, pero procurando llevarlas hacia nuestro terreno. ¿Cómo hacemos esto? Mi forma favorita de hacerlo es con una newsletter, es decir, captar sus correos electrónicos. Es un canal directo con el potencial cliente o con tu audiencia que no está a merced de los cambios que sufran las redes sociales.

C.D.- Hay otra herramienta que es la página web. Un sitio ya sea para tu proyecto o concretamente de tu marca personal como creador de contenido. ¿Qué importancia tiene?

P.R.- Es el punto de referencia que puedes dar en cualquiera de tus apariciones en las redes sociales. Cuando tú estás publicando contenidos gratuitos en redes, haciendo un tweet o una publicación en LinkedIn, siempre la referencia tiene que ser: "si quieres más información, visita esta URL y ahí me encontrarás a mí".

Pol Rodríguez en una conferencia sobre su plataforma, Mumbler. EE

C.D.- En Mumbler tienen la opción de tener páginas como creador de cada proyecto aparte del podcast.

P.R.- Sí, hemos procurado que todos estos elementos que hemos estado comentando tengan un espacio en Mumbler. La herramienta está pensada para creadores de contenido que quieran lanzar sus propios proyectos, con lo cual estos están en el centro de nuestra misión. Siempre intentamos que sea todo lo más simple posible.

C.D.- De las primeras cosas que nos preguntan cuando alguien quiere empezar algún tipo de proyecto es la monetización. Aunque siempre hay que decirle que probablemente sea lo último en lo que tiene que pensar o que de primeras va a ser más complicado de lo que se piensa, al final todos queremos que nuestros proyectos sean exitosos y que podamos vivir de ellos. ¿Cómo podemos trabajar para que en algún momento llegue?

P.R.- Yo aquí te diría lo primero, que hay que tener en cuenta que la monetización normalmente no es una única fuente de ingresos. Eso quiere decir que hay que montar una estructura que te permita tener un abanico amplio. Por ejemplo, empezar vendiendo servicios, jugar al juego de la publicidad, aunque en audiencias pequeñas los importes no son muy grandes; la venta de suscripciones o recomendar productos y servicios.

C.D- ¿Qué habilidades debería tener en el futuro un creador de contenido?

P.R.- Entender que tú eres tu negocio. Aquí es en lo que invierto, dónde pongo mi tiempo y dónde pongo mi dinero para luego poder recoger esos frutos en forma de ingresos por varias fuentes, como comentábamos antes. Es importante este cambio de enfoque: considerarse una empresa y tomar decisiones estratégicas en base a lo que se presente a tu alrededor.