Emilio Doménech (Nanísimo), ‘youtuber’: “Soy el ejemplo de alguien que consiguió innovar y emprender en Internet”

Si hay un adjetivo que defina a Emilio Doménech (Alcoy, 1990) ese es ‘emprendedor’. Y es que en los diez años que suma de trayectoria profesional como periodista no ha parado de hacerlo. “Llevo emprendiendo desde el principio. Desde que estaba en la universidad. Aunque yo en ese momento no sabía que lo estaba haciendo”, asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

El primero fue un portal web dedicado al cine. Posteriormente, y tras especializarse en la política estadounidense, también creó la newsletter llamada La Wikly y el podcast El juego de Megan. Ahora tiene entre manos su proyecto más reciente y, quizás, el más ambicioso: un medio de comunicación digital denominado Watif.

Su doble capacidad como emprendedor y creador

De todos los formatos que domina el que mayor repercusión ha tenido en su carrera ha sido el canal de YouTube. Una plataforma donde se hizo conocido por su seudónimo en redes sociales: Nanísimo. Por este perfil le fichó en su momento El País para llevar la sección Youtuberland.

­­Asimismo, sus conocimientos sobre la política del país norteamericano le llevaron, más tarde, a vivir en Nueva York como corresponsal en medios como La Sexta o Newtral. En este último cubrió las elecciones de 2020, uno de los eventos que más notoriedad le otorgó. En esta entrevista lo recuerda juntos con otros acontecimientos que marcaron su trayectoria profesional.

¿Por qué decidió centrarse en la política estadounidense?

Al acabar la carrera, terminé estudiando en Estados Unidos. Era el año 2016 y coincidí con las elecciones de Trump contra Hillary Clinton. Estaba viendo cómo un país se fracturaba en tiempo real. Siempre me había parecido interesante por lo que había visto en las series, pero eso fue lo que me terminó de definir en la política.

¿La especialización en un tema en este sector es importante?

Súper determinante. El nicho es clave, porque es lo que te va a diferenciar de los demás.

Desde el principio ha tenido una marca personal muy clara, ¿qué importancia le ha dado a su creación?

Es esencial en esta era del periodismo. Yo terminé la universidad con la crisis de 2008 en marcha. ¿Cómo encuentras un hueco? Pues creando mucho contenido en Internet. Y que la gente lo vea. Es así como encontré mis primeras oportunidades en medios de comunicación en España.

¿Si no hubiera creado esa marca personal en redes sociales, cree que se le habrían abierto las mismas puertas?

No estaríamos tú y yo aquí hablando ahora mismo ni de broma.

La innovación

Las nuevas tecnologías han repercutido a todos los sectores, y el de la comunicación no iba a ser menos. Nuevos formatos, como los podcast o los reels (vídeos cortos); nuevas plataformas, como las redes sociales, y la digitalización han provocado una reinvención en los periodistas.

Emilio Doménech apostó desde el principio por este tipo de comunicación multiplataforma

¿Con qué se quedaría de todo lo que ha hecho?

En la apuesta que he hecho por Internet. Ver las nuevas plataformas, los nuevos formatos y siempre aprovechar el lugar donde se puede innovar. Creo que eso es lo que mejor define lo que he hecho.

El youtuber Emilio Doménech (Nanísimo), en la entrevista con EL ESPAÑOL. Javier Carbajal

Por un periodismo más digital, moderno y cercano.

Claro. Yo tengo muchos amigos cercanos que no están tan metidos en la actualidad. ¿Cómo adaptas la comunicación a una audiencia que es más joven y que no lee periódicos? La respuesta está en los nuevos formatos y las nuevas plataformas. Veía tendencias de otros creadores de contenido en YouTube o en Twitch. Era una oportunidad perfecta para llegar a ellos.

Por otra parte, también es necesario un lenguaje que se adapte. Tú no puedes hacer televisión tradicional en YouTube o una noticia periodística al uso en una newsletter de hoy en día.

¿Debería dirigirse el periodismo hacia este nuevo formato? ¿Se hace ya?

Siempre va a haber una mezcla con el tradicional. Las generaciones más mayores que la mía están acostumbradas al periodismo de siempre. Pero conforme los rangos de atención del ser humano se reducen, porque estamos rodeados de estímulos con esta nueva vida digital, si no nos adaptamos a los nuevos formatos estamos destinados a morir.

De todas formas, ya está pasando. Sobre todo, con los periodistas de mi generación y de la siguiente, que están intentando hacer las cosas diferentes. Todavía no están en suficientes puestos de liderazgo como para que el cambio de paradigma se produzca a la velocidad que debería, pero tarde o temprano va a ocurrir.

Su nueva plataforma, Watif, es un ejemplo claro de esto que dice. ¿Por qué decidió emprender en un proyecto como éste?

Al final, lo que ocurre en los medios de comunicación es que los que están por arriba son los que toman las decisiones importantes acerca de estrategia. Por eso, esta apuesta busca hacer todo lo que muchos otros medios no están haciendo en estos momentos, poniendo a gente joven en esos puestos de mando.

Ahora que tengo una red de contactos mayor, sabía que podía encontrar una oportunidad de lograr financiación. En vez de arriesgar todos mis ahorros, quería conseguir crear un proyecto que de verdad tenga proyección de futuro y un modelo de negocio sostenible, algo muy difícil.

La imagen del nuevo medio de Nanísimo, Watif. Javier Carbajal

¿Qué le diferencia entonces de otros medios?

Uno de los grandes errores de los medios de comunicación en los últimos años es el de pivotar todo hacia un lado. Nosotros vamos a estar en muchos sitios distintos: con la newsletter vía email y con el vídeopodcast en YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter…

Pero lo más importante es que, al ser un equipo liderado por Millenials y Zetas, nos queremos llevar todo a la presencialidad. Hacemos eventos donde podemos tener un contacto directo con nuestra comunidad y cultivarla. Porque creemos que lo que se ha perdido en los últimos años es la confianza en los periodistas.

Parece que ya no se entiende el trabajo que hacemos y que se nos vea como miembros de las élites que intentan manipular al público. Si nos conocen, creo que eso cambiará y nos hará crear una comunidad fuerte para hacer un modelo sostenible de cara al futuro.

Aun con las dificultades que supone, ¿merece la pena emprender?

El problema de emprender es siempre la exposición. Es decir, presentas un proyecto que puede o no funcionar. Y eso a veces es malo en el aspecto económico, porque pierdes dinero, y reputacional, por el miedo a fracasar.

En mi caso yo he hecho muchas cosas que al final no han terminado funcionando o las he dejado de lado, pero forman parte de capítulos de mi carrera profesional que también me han hecho llegar a la situación en la que estoy hoy en día.

Todo es un proceso de aprendizaje positivo. Si puedes asumir ese riesgo, porque tienes otro empleo o tienes la forma de mantenerte el suficiente tiempo. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer ahora mismo. Sobre todo, si eres joven.

¿Es un ejemplo de lo que se debe hacer para triunfar en este sector?

Me pondría como ejemplo de alguien que a través de emprender y de intentar innovar en Internet ha encontrado oportunidades profesionales suficientes como para vivir del mundo del periodismo, que no es fácil.

¿Hay algo que todavía le quede por hacer?

Siempre me han gustado mucho los late night estadounidenses. Me encantaría poder hacer un formato que sea entretenimiento, pero que explique la actualidad. No solo burlándose de ella, sino también entendiéndolo un poco mejor. Creo que entender el mundo a través del entretenimiento va a ser una de las grandes esencias de los medios en el futuro.

La desinformación y las RRSS

En la otra cara de las redes sociales están los bulos. Noticias falsas que se disfrazan de reales para engañar a los usuarios. Son habituales en estas plataformas, pero se intensifican cuando suceden acontecimientos inusuales o de gran importancia. Es el caso de catástrofes, como la pandemia por el Covid-19 o, más reciente, la DANA en Valencia.

¿Cómo podemos afrontar la desinformación?

Tengo un debate constante conmigo mismo acerca de qué es lo que puedo o no puedo hacer. ¡Hay tantos malos actores intentando aprovecharse de este ecosistema mediático en el que vivimos! Campañas coordinadas por parte de países como Rusia, como China, Corea del Norte o Estados Unidos.

También por parte de movimientos políticos concretos que intentan manipular el debate público a través de mentiras para conseguir votos. ¿Cómo compites contra eso? Es una decisión consciente que tenemos que tomar los usuarios en general: publicar con responsabilidad. En todos los sentidos, porque también deberían alejarse proactivamente de la toxicidad y del insulto. Nos encanta tener la razón y señalar a quien no la tiene.

Hace unas semanas que Meta (grupo del que forman parte Instagram y Facebook) ha informado de que va a poner fin a su sistema de verificación.

Lo veo como una derrota mayúscula. El periodista Derek Thompson habla del péndulo. A lo largo de los últimos años, las plataformas se han adaptado al péndulo que iba del lado más progresista de las democracias. Se intentó ser precavidos en lo que refiere a los sistemas de verificación. Pero ese péndulo conforme las críticas conservadoras, está volviendo de vuelta y está impactando sobre todo lo que se había construido a lo largo de los últimos años: que las redes sociales fueran bastante más seguras.