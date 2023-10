Crece el interés por el sector sanitario entre los estudiantes de FP

La Formación Profesional (FP) en España ha experimentado un crecimiento significativo durante los últimos años. Según los últimos datos proporcionados, en el mes de septiembre, por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional, el número de estudiantes ha aumentado en un 29,8% en los últimos cinco años, alcanzando un 40,7% en el caso de la enseñanza de Grado Superior.

Cesur explicó que este impulso ha venido acompañado de cambios legislativos importantes como la Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que ha establecido un modelo de FP dual que incluye tanto la formación teórica como prácticas remuneradas en empresas. “Esto ha transformado la FP en una herramienta que se adapta a las demandas cambiantes del modelo productivo actual, siendo la rama de sanidad la que ha experimentado un aumento superior en la matriculación de estudiantes”, señaló.

Asimismo, según el Observatorio de Formación Profesional de España, la formación especializada en sanidad representó el 17,5% del total de estudiantes de FP en el curso 2020-2021. Profesionales del sector, como Isabel M. Fernández, que cursó el Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en Cesur Málaga, son testimonio de la gran demanda del sector y las oportunidades laborales que comporta esta formación. “Hoy en día, el sector de la salud está en auge, sobre todo en el ámbito privado, porque cada vez hay más usuarios que demandan estos servicios. Cursando la FP en Cuidados Auxiliares de Enfermería en Cesur he tenido la oportunidad de realizar mis prácticas en el Hospital Vithas de Málaga, donde finalmente me contrataron. Puedo decir que me han facilitado el acceso al mundo laboral”, afirma.

En Cesur, los estudiantes de TCAE, forman parte de equipos de enfermería en diversos hospitales, tanto públicos como privados, donde desempeñan un papel crucial en la prestación de atención sanitaria especializada. Para Isabel, su paso por Cesur le ha ayudado en el impulso de su carrera laboral, motivándola a aprender y ejercer su profesión “desde las clases teóricas, pasando por las prácticas en clase, hasta las prácticas reales en el hospital, han sido experiencias enriquecedoras para mi formación. Además, los profesores que han intervenido en mi enseñanza han demostrado siempre una gran pasión por enseñar, haciendo que el aprendizaje sea muy satisfactorio. Sin duda, recomendaría este centro de FP a cualquier persona que esté buscando educación de calidad e insertarse en el mercado laboral”, declara la exalumna.

Además de TCAE, en Cesur se imparte el Grado Medio en Farmacia y Parafarmacia que se desarrolla en consonancia con los desafíos sanitarios y cambios en los hábitos de cuidado personal. La pandemia de covid-19, por ejemplo, ha resaltado la importancia de la farmacia como un recurso esencial para la sociedad y la necesidad de profesionales capacitados en este campo. Estos grados son una opción atractiva para el público más joven debido a las facilidades de acceso y su duración (1.400 horas en el caso de Auxiliar de Enfermería y 2.000 en Farmacia).

