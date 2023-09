La lista de periodistas profesores del Máster de EL ESPAÑOL: los mejores en lo suyo

La lista de profesores periodistas del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL, en colaboración con la Universidad Camilo José Cela, ya está armada y cerrada. En su gran mayoría son profesionales de este diario, convertido, mes tras mes, en líder de la prensa de España.

Por unas horas, durante seis meses, los periodistas de EL ESPAÑOL y otros colaboradores dejarán la calle, donde buscan noticias, o saldrán de la redacción, donde hacen el periódico, para acudir como profesores al Taller de Periodismo de este máster. Allí enseñarán a los alumnos todo lo que han aprendido durante años en el ejercicio de la profesión.

El objetivo es conseguir 'deep learning' con la transmisión de experiencias vívidas y vividas por los profesores y, a la vez, instruir a los alumnos en métodos de trabajo. Siempre con clases prácticas.

La plantilla de profesores se corresponderá, en gran medida, con la foto fija de la redacción de EL ESPAÑOL: una mezcla de periodistas maduros y jóvenes, unidos todos por la pasión de dar antes y mejor las noticias, crónicas y reportajes que conforman la actualidad de España y del mundo.

No todos los profesores, como se verá más adelante, son profesionales del diario dirigido por Pedro J. Ramírez. Eso sí, comparten el mismo espíritu profesional y son algunos de los mejores en sus especialidades.

La figura del invitado especial se prodigará, también, a lo largo de los seis meses en el Taller de Periodismo. Éste estará instalado en una de las aulas del nuevo, moderno y sostenible campus de la Universidad Camilo José Cela, situado en la Castellana, en Madrid capital. El campus ha sido concebido desde su mismo diseño como un foro educativo universitario. Los invitados especiales no serán políticos, como sucede en otros másteres. Constituirán, por el contrario, 'un baño de realidad' profesional en el quehacer periodístico, con el nutriente de la experiencia acumulada durante décadas.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL.

Como la lista de profesores es copiosa, empecemos por quienes se ocuparán de cumplir el objetivo fundacional de este máster: “Formar a periodistas digitales completos, capaces de desempeñar de manera óptima sus funciones en medios escritos y audiovisuales desde el primer día en una redacción”.

El Módulo I del Máster, bajo el título Newsroom/En la redacción, es crucial en términos de utilidad profesional. En una redacción, sea de periódico, de radio o de televisión, es fundamental saber hacer lo básico: saber escribir y transmitir adecuadamente las noticias.

Género y sintaxis

En este módulo enseñarán periodistas experimentados como Vicente Lozano, que ha trabajado en diferentes redacciones como las de El Mundo, Expansión o Actualidad Económica. Doctor en Periodismo, articulista amante del dato, disciplinará a los alumnos en los géneros periodísticos -fluidos e intercambiables como sucede con el género en la sociedad actual-, y en la sintaxis.

De géneros periodísticos saben más que nadie quienes los practican a diario. Es el caso de Fernando Garea, cronista político de EL ESPAÑOL, con una larguísima y aquilatada trayectoria profesional. O Daniel Ramírez y Lorena G. Maldonado, entrevistadores y articulistas ambos, jóvenes, talentosos y ejemplo del nuevo y buen periodismo que se practica en EL ESPAÑOL y que se enseñará en el Taller de Periodismo.

Todos los responsables de las secciones de EL ESPAÑOL, desde España, Invertia o Ciencia y Salud, pasando por Reportajes/Sociedad, pasarán por el aula de redacción. Si para saber hacer algo hay que entenderlo antes, los alumnos comprenderán a través de estos responsables cómo se hace cada día un periódico con sus secciones, cómo se buscan los temas, dónde está la noticia o cuáles son las fuentes.

Fernando Garea, adjunto al director de EL ESPAÑOL.

El Periódico del Viernes

Aprender es comprender y comprender es el paso necesario para, luego, hacer. El desenlace final en el módulo dedicado a la Redacción se producirá cada semana, durante las veintitantas en el Taller de Periodismo, con la realización del Periódico del Viernes. Es el que realizarán los nuevos periodistas con los temas reales que elaborarán de lunes a jueves o más días.

Al frente del Periódico del Viernes, EL ESPAÑOL B de la Avenida de Burgos de Madrid, estarán Carmen Serna, Quique Lavilla e Iñigo Zulet, que son quienes durante estos años cierran día tras día el diario bajo la supervisión de Mario Díaz, director adjunto. Serna, ex corresponsal del periódico árabe Asharq Al Awsat, es en la actualidad redactora jefe de la sección Madrid Total.

Peral, Jiménez y Rueda

También participará en varios módulos del Máster de EL ESPAÑOL el periodista David Jiménez, autor de algunos de los mejores reportajes publicados en la prensa española en las dos últimas décadas, corresponsal de guerra, corresponsal del The New York Times en español y ex director de El Mundo, cargo que le dio pie a escribir el libro más comprado en las facultades de Periodismo estos últimos años.

Para ser instruidos en el Periodismo de Investigación, generador de exclusivas, los alumnos contarán con algunos de los mejores profesionales. María Peral es, sin lugar a dudas, la especialista más acreditada en Tribunales en España. Cuenta con premios que lo remarcan y, sobre todo, con informaciones propias que muestran su minuciosa y profunda profesionalidad. En el escándalo por los casos de corrupción de Juan Carlos I aportó documentos exclusivos.

Fernando Rueda, doctor en Periodismo, ha trabajado en numerosas publicaciones. Al igual que Peral es, sin duda, máximo especialista en lo suyo: el espionaje de Estado. Sus libros sobre La Casa, como se conoce al CNI, son utilizados como materia de estudio. En las clases enseñará cómo funciona este mundo ominoso, cómo se obtiene información y cómo la consiguió él para hacer sus reportajes y escribir sus libros.

María Peral, adjunta al director de EL ESPAÑOL.

De esto, de llegar siempre más allá, sabe mucho Nacho Calle, Jefe de Investigación de Público y ex subdirector de Maldita.es. Como coordinador de Datos de laSexta, intervino en la publicación de la lista Falciani en España. Ha formada parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, con exclusivas como los Papeles de Panamá, Bahamas Leaks y Paradise Papers.

Sergio Sangiao, pese a su juventud, es uno de los máximos especialistas en España en Periodismo de Datos, Verificación, Antibulos y Transparencia. El conocimiento y saber utilizar todas estas herramientas jugará un papel impagable en el futuro de los alumnos del Máster de EL ESPAÑOL. También en este módulo participarán Diego Rodríguez, otro joven informador del diario, o Gonzalo Ugidos, un experimentado periodista para quien el periodismo tendrá futuro si tiene Historia e historias contadas.

Morenatti, invitado especial

No se puede hacer periodismo actual sin imagen, sin video, sin sonido y sin redes. Los alumnos contarán, pues, con algunos de los mejores para aprender Periodismo 360 en los módulos III, dedicado al Periodismo Multimedia, y en el IV, para Televisión y Radio.

Puri Beltrán y Jorge Raya, autores diarios de los Podcast de EL ESPAÑOL, practicarán con los alumnos todo lo necesario para que estos adquieran la autonomía que da el conocimiento de esta modalidad del periodismo actual, un género en sí mismo. Puri ha sido una de las voces de la SER durante 16 años.

Los secretos de las redes sociales los conoce a la perfección Mario Vidal, jefe de Innovación, Estrategia y Redes de este periódico. Aprendiendo de él se podrá entender parte del éxito de EL ESPAÑOL. Lo mismo sucederá con Javier Carbajal, jefe de Fotografía y Vídeo del diario. Él y personas de su equipo saldrán a la calle con los alumnos para aprender trabajando 'in situ'.

Todo el mundo habla de la Inteligencia Artificial, pero ¿cuántos saben realmente cómo aprovecharse de ella para hacer periodismo y mejorar los contenidos? De esto se ocupará Alberto Iglesias, subdirector de Disruptores e Innovadores. Iglesias, además, contará con un equipo de invitados muy especiales. Las clases de IA es otro aliciente más del nuevo máster para la acumulación de conocimiento práctico y vitamínico.

No todos los Másteres de Periodismo 360 poseen un MediaLab como el de la Universidad Camilo José Cela. Julio Somoano, ex director de Informativos de TVE, al frente de un pequeño equipo, enseñará lo básico para hacer periodismo en radio y en televisión. Estas clases equivaldrán a un retiro de seis días intensos, de mañana y tarde.

A esta lista incompleta de profesores, habría que añadir invitados especiales como David Jiménez, antes citado, o Emilio Morenatti, seguramente el fotógrafo español con más Pulitzers; el último, en la modalidad Breaking News 2023. En temas de profundización estará convocada, entre otros, Pilar Urbano, legendaria periodista.

Pedro J. Ramírez y Mellado

También dará clases Miguel Ángel Mellado, creador del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la UCJC y su primer director. Mellado acumula una dilatada experiencia en periodismo de papel –con la creación de revistas y suplementos como Crónica, LOC y Yo dona- y digital a través de este diario.

Agavillar en un máster el periodismo en toda su complejidad y formar periodistas de provecho para la sociedad es una labor ímproba y desafiante, difícil de acometer pese a su duración de un año, con seis meses en el aula taller y otros seis en la redacción de EL ESPAÑOL.

Para ayudar en esta titánica tarea, la primera gran clase la dará Pedro J. Ramírez, cuya obra y magisterio en las cuatro últimas décadas está fuera de duda y resiste cualquier crítica y alabanza. La lección del periodista será el 16 de octubre y servirá como inauguración y pistolazo de salida del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y de la Universidad Camilo José Cela.

Miguel Ángel Mellado, director del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL.

