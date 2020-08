Los sindicatos de profesores retrasan la huelga en Madrid: estas son las nuevas fechas

La huelga del profesorado anunciada en la Comunidad de Madrid para el inicio de curso escolar ha sido aplazada para los días 22 y 23 de septiembre y no se desconvocará hasta que se constate el cumplimiento de las medidas del plan educativo presentado por el Gobierno regional, han explicado a EFE fuentes de UGT.



Los sindicatos convocantes de la protesta, CC.OO., UGT, CGT y Stem, están en proceso de consulta a la afiliación y a los profesores en relación con la convocatoria de huelga, pero “ésta estará encima de la mesa hasta que se constate que las medidas” del plan de inicio de curso presentado por Isabel Díaz Ayuso se cumplen “realmente”.



“En cualquier caso los días de huelga se modifican por los cambios en el inicio de curso y se plantearían para el 22 y 23 de septiembre si la Comunidad de Madrid no pone en marcha lo prometido”, han explicado las fuentes.



Los cuatro sindicatos consideran que el plan presentado por el Gobierno regional es un logro de las movilizaciones y convocatoria de huelga, una presión de la comunidad educativa que ha obligado a “ceder” a las Comunidad, a incrementar las plantillas y los recursos para una vuelta segura.



Aunque no se cumplen todas las peticiones, en especial en lo que tiene que ver con el personal y la presencialidad completa en todos los niveles, los sindicatos sí reconocen mejoras sustanciales.



Matizan que la credibilidad de la Comunidad es escasa dada su constante “improvisación, retraso en tomar medidas y a que anteriores anuncios luego no se han ejecutado”, y exigen también al consejero de Educación, Enrique Ossorio, que negocie con los profesores la concreción e implementación de las medidas para colaborar en su adecuada ejecución y seguimiento de las mismas.