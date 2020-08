El Sindicato de Estudiantes anuncia huelga en toda España por las condiciones de la vuelta a clase

El Sindicato de Estudiantes ha anunciado este miércoles que convocará una huelga estudiantil en toda España los días 16, 17 y 18 de septiembre como medida de protesta por las condiciones en que se iniciará el curso escolar 2020-2021.



En las puertas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, la portavoz del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, ha hecho un llamamiento a todos los estudiantes a apoyar esta huelga para exigir que no se vuelva a repetir el "desastre" de la educación 'online' del pasado curso y que se deje de criminalizar a los jóvenes por los rebrotes y por la situación de la educación.



El SE ha asegurado que va a apoyar asimismo todas las movilizaciones convocadas en Madrid por la Marea Verde y las huelgas, también en la comunidad madrileña, anunciadas por CCOO, UGT, CGT y STEM para los días 9 y 10 de septiembre.



"Los jóvenes queremos volver a clase", ha enfatizado no obstante Latorre, que ha criticado que el Gobierno no invierta en educación un mínimo del 7% del PIB y ha propuesto un impuesto a las grandes fortunas para dedicarlo a la educación.



El sindicato ha pedido a la ministra de Educación, Isabel Celaá, un plan de rescate de la escuela pública. Latorre ha rechazado que la comunidad educativa "vuelva a pagar las consecuencias de una política educativa que ha fracasado y no forma parte de ningún escudo social". "Nos van a tener enfrente y nos van a tener en la calle", ha recalcado Latorre.

Piden ayuda a Pablo Iglesias

También han pedido a Celaá, quien no les ha contestado a las cartas que el SE le ha mandado, que abra una mesa de negociación con toda la comunidad educativa para que se cumplan las reivindicaciones, empezando por bajada de ratios o la contratación de docentes para lograrlo.



"No hay tiempo que perder", ha instado asimismo la portavoz sindical, que ha apostado por unas clases presenciales.



Latorre, que ha criticado "las políticas educativas de la derecha", se ha referido también a los ministros de Unidas Podemos, en concreto al vicepresidente, Pablo Iglesias, para decirle: "No puede permitir el caos que se está viviendo a principios de curso, debe apoyar públicamente nuestras reivindicaciones y ponerse al lado de los que defendemos la escuela pública".