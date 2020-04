La Selectividad más injusta de todas: hablan los alumnos que se juegan su futuro sin pisar las clases

Para muchos que ya lo han pasado, segundo de bachillerato ha sido el curso más duro de sus vidas, aunque sea en circunstancias normales. Pero es que las circunstancias actuales son de todo, menos normales: coronavirus, estado de alarma, un mes de confinamiento en casa y el no saber con seguridad cuándo tendrán los exámenes que determinarán su futuro. Esta es la realidad de la generación del 2002.

Rozando la mayoría de edad y a punto de tomar una decisión trascendental en su vida, los estudiantes de segundo de bachillerato han sufrido (como toda España) un tremendo golpe de realidad por el virus que ha puesto en jaque al mundo. Así, ellos vivirán la Selectividad más injusta de todas las que se han celebrado en nuestro país.

Primero fue la Comunidad de Madrid, luego La Rioja y finalmente todo el país cerró los colegios. Esta semana la ministra de Educación, Isabel Celaá ha decretado un aprobado "casi" general. Nueve millones de estudiantes llevan un mes sin clase. Y todos tan contentos, menos los de segundo de bachillerato.

El Ministerio de Educación y los máximos responsables educativos de las comunidades autónomas acordaron que los exámenes de Selectividad se harán entre el 22 de junio y el 10 de julio. Pero no todos los alumnos viven la situación igual. Los hay que tienen exámenes globales ya fijados y los que aún no; lo que les han quitado temario y los que van con todo; los que hacen vídeo conferencias con sus profesores y los que no les han visto en un mes.

El último curso del colegio puede ser una pesadilla para muchos alumnos: toda la historia de España desde el Homo Antecessor hasta la Transición; ecuaciones de tercer grado; análisis sintáctico con subordinadas y yuxtapuestas; formulación avanzada; la generación del 27… Muchos conocimientos, poco tiempo, los temidos exámenes finales y la prueba definitiva. O, más bien, las pruebas definitivas, en plural. La Selectividad no es uniforme en España y aquí están ellos para probarlo.

EL ESPAÑOL ha contactado con ocho alumnos en esta situación. Son de ciencias, letras, artes… De distintos lugares y realidades sociales, pero todos tienen algo en común: están sin clase y aspiran a acceder a la universidad tras los exámenes de Selectividad. ¿Cómo lo hacen? Que hable el futuro del país.

Pablo, IES San Mateo (Madrid)

Estudia un “bachillerato de excelencia”, según sus propias palabras, en el Instituto San Mateo de Madrid. Pablo habla en plural, le sale de forma instintiva porque en su curso son como una piña. “Cuando a alguien le falta algo o tiene dudas, lo dice por el grupo de WhatsApp y se le ayuda”.

En su curso, y por su condición de excelencia, este de parón en las clases no se lo toman precisamente como unas vacaciones: “Yo y muchos otros estamos madrugando y siguiendo el horario normal. Los profesores nos han mandado deberes y ejercicios que hacer".

Hay colegios que emplean herramientas virtuales, e incluso videollamadas para impartir clases a distancia. La plataforma más usada a lo largo y ancho de España es Aula Virtual. Pablo la usa pero “es bastante floja", asegura. "Trabajamos más con archivos de Google Drive”. Pablo ya ha hecho algún examen a distancia, sin embargo no sabe cuándo tendrá los temidos globales: "Supongo que los haremos a finales de mayo y principios de junio".

"Las fechas de selectividad son un poco faena porque es entrado el verano, hará calor y nos quita verano pero creo que es la solución más razonable porque es necesario atrasarla, mucho mejor que quitarla. Dentro de lo malo, sabiendo que es algo necesario me parece que están bien".

Pablo estudia el bachillerato científico-tecnológico, es decir, aquel orientado a ingenierías, arquitectura, etc. Se debate entre estudiar Físicas o Matemáticas puras. “No me apetece una ingeniería”.

Javier, Colegio Urkide (Vitoria)

"Se están pasando un poco". Así resume la carga de trabajo que está teniendo en esta cuarentena. En su colegio no dan tregua y siguen mandando diariamente nueva tarea que hacer, por eso este joven vasco se vería capaz de seguir con el calendario normal: "Seguimos el ritmo que llevaríamos en clase normalmente".

En su colegio también usan la herramienta Classroom. "Ahí suben los ejercicios y vídeos explicando cosas nuevas", cuenta el estudiante. Javier tampoco concibe este parón como unas vacaciones, no lo hacía hace un mes ni lo hace ahora. Pero antes, al menos, salía un rato por las tardes.

A Javier le han confirmado algunos globales para finales de mayo. Los hará desde casa, no queda otra. "Eso no significa que pueda copiar, pero no es lo mismo que si los tuviera que hacer en clase".

Este estudiante apunta alto: se debate entre estudiar Química o Biología Molecular. "No sé, la nota para Biología Molecular es un 12 con algo y Química que es un nueve con algo". En cualquier caso, esperemos que pueda elegir.

Carmen, Colegio Salesianos de Loyola (Aranjuez, Madrid)

"La gente que se toma esto como vacaciones, pues es su problema. Es como el que hace un bachillerato a distancia. Con las oportunidades que tenemos ahora de internet y demás, puedes hacerlo perfectamente. A mí no me parece que estemos perdiendo un mes y tengamos que recuperarlos".

Igual que los otros chavales, está estudiando en casa, pero tampoco usa el Aula Virtual. Usa una llamada Educamos. "Nos mandan todos los días la clase de hoy. Incluso algún vídeo". Su única queja es una muy recurrente entre los escolares: "Hay profesores que se piensan que solo tenemos su asignatura".

Carmen cursa un bachillerato científico-tecnológico, pero parece que eso no va a determinar su carrera profesional. Está pensando en entrar en la Guardia Civil. Si eso no cuaja, "había pensado hacer nutrición humana y dietética, que no tiene nada que ver con mi bachillerato, pero bueno (risas)".

Carmen era de la opinión de "cuanto antes mejor", pero ahora que ya ha asimilado la gravedad de esta crisis, acepta el aplazamiento de la Selectividad. Pero también está deseando saber cuándo caen los globales.

Carmen, IES Al Iscar (Villanueva del Ariscal, Sevilla)

Carmen tampoco sabe cuándo tendrá sus exámenes globales, ni tampoco tiene previsto que le quiten temario de ninguna asignatura. "Ya nos quedaba poco por dar, así que en principio entra todo", afirma la estudiante.

En el instituto de Carmen no se usa el Aula virtual, si no la herramienta Classroom y el chat Meet, y asegura que funcionan bastante bien. El bachillerato de Carmen es el de Ciencias Sociales (Economía, Matemáticas, Geografía...) y se muestra relativamente tranquila con la que se le viene encima.

"Sí, estoy un poco más relajada que al principio, porque no sabemos del todo cómo va a ir esto". Se ve que la incertidumbre no le genera ansiedad. Esta estudiante se debate entre cursar Derecho o Magisterio infantil, pero no lo tiene del todo claro.

Inés, Colegio Margarita Salas (Majadahonda, Madrid)

"Las fechas de Selectividad a mí no me agradan mucho la verdad. Están acortando el verano y no me parece justo, más teniendo en cuenta que han dado un aprobado general para el resto de cursos...". Inés tenía la esperanza de que la Selectividad no fuera tan tarde, pero sus peores presagios se han cumplido y le toca estudiar en verano.

Aún sin fechas para los globales, Inés estudia desde casa gracias al Aula Virtual. "No es caótico pero podría ser mejor. Hay quien ha mandado deberes y tal, pero hay profesores que han pasado, directamente".

Inés también cursa el bachillerato de ciencias puras y se plantea estudiar "algo relacionado con la química". El viaje de fin de curso a Mallorca, curiosamente, no le entusiasmaba especialmente: "Tampoco tenía muchas ganas, la verdad".

Carlos, IES Canónigo Manchón (Crevillente, Alicante)

Igual que a todos, a Carlos se le empieza a hacer cuesta arriba esta cuarentena: "Al principio lo llevaba mejor. Ahora intento seguir la rutina, pero cuesta. Es estar sentado en el mismo sitio, día a día". Pese a todo, comprende y acepta la situación. "No me parecen mal las fechas de Selectividad".

En el instituto de Carlos hacen uso de una aplicación que no se repite en este reportaje, Webex. "Es un poco caos, pero se puede entender". También en su instituto es el único centro de este reportaje donde han quitado temario de alguna asignatura. "En Economía nos han quitado los dos últimos dos temas". Carlos hace el bachillerato de Ciencias Sociales y se debate entre estudiar Magisterio o Periodismo.

Laura, IES Antón Galán Acosta (Montoro, Córdoba)

A Laura solo le preocupa una cosa de toda esta situación: las clases de repaso. Son aquellas que hay entre los globales y la Selectividad. "Esas dos semanas de repaso yo las veo fundamentales. Por si tienes dudas o lo que sea".

Aunque sabe cuándo tendrá —en principio— a Selectividad no sabe cuándo tiene sus exámenes globales. Pese a ello, esta estudiante cordobesa estudia todos los días en casa desde las 10 de la mañana. En su instituto usan Classroom y Meet para dar clases a distancia y tampoco le han quitado temario de las asignaturas.

Laura es la única alumna de este reportaje que tiene perfectamente claro lo que quiere estudiar. Al ser preguntada por ello, responde tajante: Odontología. Es por eso que cursa el bachillerato de Ciencias de la Salud.

Inés, Colegio Estudio (Madrid)

"Yo estoy muy chill, muy relajada. A ver, somos de arte, pasamos un poco (risas), pero tengo amigos de ciencias que están agobiadísimos".

Inés es la única alumna de este reportaje que estudia el bachillerato artístico. Lo cursa en uno de los colegios más famosos de Madrid, el Estudio, conocido por la calidad de su enseñanza. Sin embargo, eso no es lo que ella percibe desde dentro.

"Están muy desubicados, cada uno hace un poco lo que le da la gana. Solo nuestro tutor, que nos enseña fundamentos del arte, se graba vídeo para YouTube en privado y nos da una clase así. Son un poco anticuados en eso, no es un colegio que lleve iPad y eso. Tenemos algún grupo de WhatsApp con profesores, pero poco más".

El plan de Inés tras la Selectividad no era Mallorca, sino irse de Interrail. Ahora es complicado que esa empresa llegue a buen puerto. Pese a la naturaleza de su bachillerato, esta joven planea estudiar Psicología en la Universidad de Comillas, pero no lo tiene decidido. “Estoy un poco desubicada”. No es la única.