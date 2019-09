Matrícula gratis en Ciencias para nuevas universitarias: el regalo paternalista de Sánchez

El PSOE, en su propuesta abierta para un programa común progresista, lo deja claro: “Potenciaremos las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas)”. ¿Cómo? Regalando la matrícula el primer año a las estudiantes que se matriculen en carreras donde haya de media menos de “un 30% de mujeres”. Eso, entre otras propuestas –no detalladas– que podrían incluir un trato de preferencia a la hora de pedir becas para estudios de grado o postgrado por el simple hecho de ser mujeres.

Es una de las propuestas que tratan de convencer a Podemos para que vote "sí" a la investidura de Pedro Sánchez. Una medida que el PSOE incluye en su programa para luchar contra la brecha de género. ¿Realmente es así cuando las mujeres por su condición van a obtener una ayuda con la que no van a contar los hombres? ¿Es discriminatorio? Sea de una u otra forma, toca analizar los datos.

Esta medida, controvertida, afectaría de lleno a las carreras ‘plagadas’ de hombres. En la Estadística de Indicadores Universitarios de 2018 publicada por el Ministerio de Educación –y que hacen referencia al curso 2016/17–, queda reflejado que la carrera con un mayor número de hombres matriculados es Informática, con un 87’9%.

Los alumnos esperan para hacer el examen. EFE

Es decir, de salir adelante la propuesta del PSOE, las mujeres cursarían gratis el primer año de Informática. No pasaría lo mismo, sin embargo, con los hombres que quisieran optar por estudiar Educación, con un 77’5% de alumnas, según el mismo informe hecho público por el Ministerio de Educación.

El resto de carreras con un mayor porcentaje de hombres son Ciencias (52’3%), la mencionada Informática (87’9%); y en Ingeniería, Industria y Construcción (73’8%). En todas estas últimas, las mujeres obtendrían la matrícula gratis en el caso de que decidieran cursarlas.

Al contrario, no pasaría igual. No obstante, la diferencia no es tan grande. El número de mujeres es mayor en estos grados: Arte y Humanidades (59’5%); Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación (61’3%); Negocios, Administración y Derecho (51’7%); Salud y Servicios Sociales (71’3%); y Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Veterinaria (50’3%).

Los hombres, en este último caso, pagarían absolutamente todo. No tendrían ningún trato de preferencia ni a la hora de matricularse en el primer año ni posteriormente en becas o ayudas por el hecho de ser hombres. Da igual que en Salud y Servicios Sociales, o en Periodismo y Comunicación, más de la mitad de estudiantes sean mujeres.