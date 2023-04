¿Dónde es festivo el 2 de mayo de 2023 en España? Esto es lo que dice el calendario laboral

La Semana Santa en España llegó a su fin hace unas pocas semanas, y ya son muchas las personas que buscan en su calendario cuándo podrán volver a disfrutar de otro día festivo. El día festivo más próximo tras el jueves y Viernes Santo es el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, que este año cae de lunes.

Este hecho hará que se genere un puente de tres días o un fin de semana largo en todas las comunidades autónomas, al ser un festivo nacional no sustituible, es decir, que se comparte en toda España. Sin embargo, hay una región que disfrutará de un puente de cuatro días, del sábado 29 de abril al martes 2 de mayo.

En la Comunidad de Madrid se podrá disfrutar de un puente de cuatro días

Mientras que en el resto de España los trabajadores podrán disfrutar de un gran descanso desde el 29 de abril al 1 de mayo, Día del Trabajador, siempre y cuando no trabajen los fines de semana, aquellos que trabajen en la Comunidad de Madrid podrán disfrutar de un puente extendido hasta el 2 de mayo, día en el que se celebra el Día de la Comunidad de Madrid.

Tras este puente, a los madrileños les quedarán seis festivos por delante antes de finalizar el año: Asunción de la Virgen (martes 15 de agosto); Fiesta nacional de España (jueves 12 de octubre); Todos los santos (miércoles 1 de noviembre); Día de la Constitución (miércoles 6 de diciembre); Inmaculada Concepción (viernes 8 de diciembre); y Navidad (lunes 25 de diciembre).

¿Por qué es festivo el 2 de mayo en Madrid?

Cada 2 de mayo se celebra el Día de la Comunidad de Madrid, su fiesta autonómica en la que los madrileños conmemoran el levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas napoleónicas que se habían "instalado" en la ciudad. Lejos de limitarse a una anécdota, fue la chispa que encendió la llama de la Guerra de la Independencia, y que marcó un antes y un después en la Historia de España. Y es que, una vez finalizada la guerra, poco quedó de lo que en su día fue el mayor y más avanzado imperio del mundo.

En la historia de España hay pocos eventos tan relevantes y significativos como el levantamiento del 2 de mayo, siendo considerado por muchos como "el gran mito fundador de la España moderna". Esto ha hecho que muchas personas se pregunten por qué solo es motivo de celebración en la Comunidad de Madrid y no a nivel nacional.

El levantamiento del 2 de mayo se consideró un símbolo nacional desde el primer momento en el que tuvieron lugar los hechos El 2 de mayo de 1811, una vez constituidas las Cortes, se recogió la celebración de este festejo "deseando que mientras haya en estos mundos una sola aldea de españoles libres, resuenen en ella los cánticos de gratitud y compasión que se deben a los primeros mártires de la libertad nacional".

Sin embargo, la idea de recordar este levantamiento como un festivo de ámbito nacional, no tuvo la aprobación esperada en la corte de Fernando VII, que regresó a España y al trono del país en 1814, una vez que José Bonaparte ya había sido expulsado. Dado el "aroma" liberal que tenía dicha celebración, esto no gustaba al rey, que, aunque no la eliminó, hizo que solo se celebrase en Madrid.

¿Cómo surgió el conflicto?

Todo comenzó cuando Napoleón Bonaparte convenció a Carlos IV de que quería el apoyo de España para conquistar Portugal y repartirse el territorio. De esta forma, este y su hijo, el futuro Fernando VII, aprobaron que las tropas francesas entraran en el país, aunque la intención del emperador francés era la de ocupar España mientras los monarcas españoles estaban recluidos en Bayona.

Los soldados galos fueron tomando posiciones, pero su gran presencia en algunas zonas hizo que se destapara el plan de Napoleón e intentó llevarse por la fuerza al infante Francisco de Paulato, lo que provocó una rebelión popular frente al Palacio Real de Madrid en la noche del 1 de mayo. Con el paso de las horas las revueltas populares se extendieron por toda la ciudad, dando origen a un 2 de mayo en el que murieron miles de madrileños.

Cono consecuencia de las revueltas, las tropas de Napoleón tomaron represalias y mandaron fusilar en la montaña de Príncipe Pío a los principales protagonistas opuestos a la invasión. La represión acabó derivando en una Guerra de Independencia que finalizó con la expulsión de los franceses de España.

Cómo se celebra el 2 de mayo en Madrid

Con motivo de la celebración del 2 de mayo, en Madrid tienen lugar diferentes actos, entre los cuáles se encuentra la tradicional ofrenda floral a los héroes en el cementerio de la Florida por parte de los máximos responsables políticos madrileños. Asimismo, tiene lugar un desfile militar en la Puerta del Sol con la colocación de una corona de flores en las placas de agradecimiento a quiénes lucharon aquel día de 1808; y también una ceremonia de entrega de distinciones de la orden del Dos de Mayo y la Medalla de la Comunidad de Madrid en la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, donde hay una placa con una ofrenda floral en su homenaje.

A ello hay que sumar las numerosas actividades culturales, gastronómicas y de todo tipo para que los madrileños puedan disfrutar al máximo de su día histórico.

