Horario de los supermercados en Semana Santa 2023: Mercadona, DIA, Carrefour, Hipercor...

Cada año, por estas mismas fechas, muchas personas en España se hacen la misma pregunta: ¿en qué días cae la Semana Santa esta vez? Este 2023 la celebración de esta tradición religiosa cae entre el 2 y el 9 de abril, aunque no todas las comunidades reconocen como festivos el Jueves Santo, pero sí el Viernes Santo. Otra de las preguntas más comunes cuando llega este periodo vacacional es el tiempo que hará, para así poder planificar mejor los viajes y los planes.

Pero, además de estas, para quienes no pueden o no quieren salir de su residencia habitual en estos días, hay otra pregunta que suele rondarles, puesto que al ser días festivos este 6 y 7 de abril, muchos establecimientos no mantendrán su horario habitual e, incluso, algunas cadenas de supermercados no abrirán en Jueves y Viernes Santo.

Horarios de los supermercados en Semana Santa 2023

Los horarios de estos establecimientos varían debido a esos días festivos y también dependiendo de cada comunidad autónoma. Estos son los horarios de Mercadona, Carrefour, Alcampo, DIA, El Corte Inglés-Hipercor, Ahorramás, Aldi, Eroski y Lidl durante esta Semana Santa, especialmente el 2 de abril (Domingo de Ramos), el 6 de abril (Jueves Santo), el 7 de abril (Viernes Santo) y el 9 de abril (Domingo de Resurrección).

Mercadona

Como es habitual, todos los supermercados de la compañía valenciana presidida por Juan Roig permanecerán cerrados durante los días festivos de Semana Santa. Sin embargo, la compañía ha decidido abrir en horario de mañana el Jueves Santo, de 09.00 a 15.00 horas, mientras que el Viernes Santo estarán las tiendas cerradas.

El sábado mantienen su horario habitual del fin de semana en cada tienda, mientras que el domingo estará cerrado, como siempre. De todos modos, la mejor alternativa para saber si sus tiendas estarán abiertas al público es acudir al buscador de tiendas en toda España en este enlace para saber con mayor exactitud los horarios de los establecimientos.

Carrefour

El horario del supermercado francés puede variar dependiendo del tipo de establecimiento que podemos encontrar por toda España. Market, Express o Bio, son los tipos de comercio de Carrefour, a los que hay que añadir las 24 horas.

En principio, la cadena francesa abrirá sus comercios con normalidad tanto Jueves, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, aunque puede haber alguna variación en comercios locales. Su horario normal será de 9:00 a 22:00 horas.

De todos modos, la mejor alternativa para saber si tu tienda cercana estará abierta al público es acudir al buscador de tiendas en este enlace para saber con mayor exactitud los horarios de los establecimientos.

Alcampo

Ninguna novedad en los horarios de Alcampo en Semana Santa. Su horario habitual es de lunes a sábado de 09:00 a 22:00 horas, y los domingos de 10:00 a 21:00 horas, con algunos casos aislados de algunas localidades. Durante esta semana se mantendrán, por lo general dichos horarios de apertura, con alguna excepción en determinadas provincias. Con todo, lo mejor es recurrir a la herramienta de búsqueda de locales repartidos por todo el territorio nacional.

DIA

No hay mucha novedad en los horarios de los supermercados DIA. Sus establecimientos abrirán con normalidad en Semana Santa. Jueves Santo y Viernes Santo abrirán en el horario de 09.00 a 21.30 horas, mientras que el Domingo de Resurrección abrirá sus puertas de 09:30 a 14:30 horas.

Es posible que en determinadas localidades el horario varíe en función de la zona en la que se encuentre. De nuevo el horario puede variar en función de la localidad y el establecimiento.En caso de duda, lo más recomendable es recurrir al buscador de tiendas de la propia cadena.

Hipercor - El Corte Inglés

En función de su ubicación, la red de hipermercados de El Corte Inglés variarán sus horarios de Semana Santa, permaneciendo algunos centros abiertos durante las principales festividades, pero adaptando el horario, que será de 11:00h a 20:00 horas (o incluso hasta las 21:00 horas algunas tiendas). Algunos establecimientos cerrarán el Viernes Santo (7 de abril). Para conocer el horario específico de tu Hipercor más cercano, pincha en este enlace.

Ahorramás

El Grupo Ahorramás también cambiará los horarios de sus supermercados durante la Semana de Pascua. Sus tiendas permanecerán en su mayoría cerradas tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo, pero el Sábado mantienen su horario habitual del fin de semana en cada tienda. Sin embargo, el domingo 9 de abril, Pascua de Resurrección, abrirá pero solo en el tiempo que abarca la jornada de mañana hasta las 14:30-15:00 horas.

Con todo, desde Ahorramás recomiendan recurrir a su buscador de tiendas particular para consultar los horarios exactos de cada establecimiento.

Aldi

Los supermercados Aldi disponen de otro buscador en su web para facilitar la consulta de sus clientes, pero la cadena sí publica un calendario completo con un listado que engloba todas las tiendas del país con horarios especiales para la época de Pascua, incluyendo los días 6,7,8 y 9 de abril de este 2023; por lo que solo hay que acudir a él para chequear si la tienda que interesa cambia su horario o si permanece cerrada.

Eroski

La compañía vizcaína tampoco especifica su horario para estos días festivos, por lo que pone a disposición de los consumidores una apartado online desde su web con la que buscar, con el filtro de la fecha seleccionada, en su 'Calendario de aperturas', los centros de todo el territorio nacional que están abiertos en esa jornada elegida. Así, en el mapa que aparecerá en la pantalla, solo se enmarcarán los establecimientos que permanezcan abiertos en ese festivo.

Lidl

El Jueves Santo, la cadena alemana abrirá en su horario habitual, llegando los cambios el Viernes Santo. Como norma general, cerrará este día. No obstante, algunas de sus tiendas sí que abrirán, si bien solo hasta las 14:30-15:00 horas. Para conocerlo con seguridad se puede consultar su horario en el buscador, aunque sí se adelanta que el resto de la Semana Santa atenderá en su horario de siempre.

