Acaba de llegar a Action el mueble recibidor con 4 cajones más barato: disponible en dos colores por 9,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action lanza un mueble recibidor y de almacenaje plegable con 4 cajones por solo 9,95 euros. El mueble tiene unas medidas compactas de 50,5 x 38 x 39 centímetros, ideal para estancias pequeñas. Está disponible en dos colores (beige y blanco) y se puede plegar fácilmente cuando no se utiliza. Es una solución económica y funcional para guardar ropa, textiles o accesorios durante el cambio de armario.

Estamos en plena temporada de cambio de armario, por lo que toca guardar la ropa más ligera y hacer sitio para los abrigos, los jerséis y el resto de prendas de invierno.

Sin embargo, no siempre contamos con suficiente espacio para organizar toda la ropa de invierno , especialmente cuando los armarios están llenos o vivimos en una casa pequeña.

Por eso, Action nos ofrece en las promociones semanales de esta semana una solución para este tipo de problemas: un armario de almacenaje con 4 cajones por menos de 10 euros.

Armario de almacenaje plegable. Action.

Se trata de una alternativa práctica para guardar ropa, complementos y otros objetos que necesitamos tener a mano, pero que no siempre encuentran su sitio en los armarios de casa.

Su formato de 50,5 x 38 x 39 centímetros resulta especialmente útil en dormitorios pequeños, vestidores o habitaciones en las que se necesita ampliar la capacidad de almacenaje sin incorporar un mueble voluminoso.

Una de sus principales ventajas es su diseño plegable, que facilita guardarlo cuando no se utiliza.

De esta manera, puede convertirse en una solución puntual para reorganizar la ropa durante el cambio de temporada o para mantener ordenados aquellos artículos que no se necesitan a diario.

Armario de almacenaje plegable. Action.

Además, Action ofrece este armario en dos colores (beige y blanco), por lo que es posible elegir la opción que mejor encaje con la decoración de cada estancia. Su diseño discreto permite integrarlo junto a otros muebles y estilos.

Más allá de su uso durante el cambio de armario, este accesorio puede tener diferentes aplicaciones en el hogar. En el dormitorio, por ejemplo, permite guardar prendas dobladas, pijamas o ropa de estar por casa. También puede utilizarse para organizar accesorios, pequeños textiles e incluso juguetes.

Otra posibilidad es colocarlo en una habitación de invitados o en una zona de vestidor para disponer de espacio adicional sin necesidad de comprar un armario más.

Para sacar el máximo partido a este tipo de soluciones, lo más recomendable es organizar las prendas por categorías y frecuencia de uso. La ropa que se utiliza habitualmente puede colocarse en los espacios más accesibles, mientras que los complementos y los textiles de otras temporadas pueden guardarse en compartimentos específicos.

¿Cuánto cuesta el armario?

Con un precio de 9,95 euros, el armario de almacenaje plegable de Action es una alternativa económica para quienes necesitan ganar espacio en casa sin recurrir a muebles de mayor tamaño.

Su formato compacto y la posibilidad de plegarlo cuando deja de ser necesario lo convierten en una opción a tener en cuenta para afrontar el cambio de temporada y mantener la ropa y los complementos mejor organizados.