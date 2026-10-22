Se esperan filas interminables en Lidl para comprar la chaqueta más barata del otoño: disponible por 9,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Lidl lanza un cárdigan de punto para mujer por 9,99 euros, ideal como chaqueta de entretiempo para el otoño. El diseño presenta un corte atemporal con cuello redondo, manga larga, hombros caídos y está disponible en colores marrón y gris. La prenda está fabricada con poliéster reciclado y cuenta con certificados de sostenibilidad y control de sustancias nocivas. Se comercializa en tallas desde la XS hasta la L, disponible en la tienda online y en tiendas físicas a partir del 26 de octubre.

Aunque aún quedan alrededor de dos meses para que llegue el invierno, el frío ya ha llegado a la mayoría de ciudades, por lo que somos muchas las que ya hemos sacado las chaquetas de entretiempo.

Son una de esas prendas versátiles que permiten completar un look sin renunciar a la comodidad y que funcionan tanto con unos vaqueros y unas bailarinas como sobre un vestido.

Entre las ofertas semanales de Lidl destaca un modelo de punto, que cuesta 9,99 euros y está disponible en dos colores.

Cardigan de punto para mujer. Lidl.

Este cárdigan apuesta por un diseño sencillo y atemporal, con cuello redondo, manga larga, hombros caídos y cierre frontal de botones.

Es un diseño que encaja con la tendencia de las prendas de punto de silueta relajada, perfectas para crear estilismos de diario con un aire desenfadado. Además, sus dos versiones, en marrón y gris, permiten adaptarlo a diferentes estilismos y gustos.

El marrón es una de las tonalidades más interesantes para esta época del año. Queda especialmente bien con beige, crudo, chocolate y denim, por lo que puede convertirse en una buena alternativa para quienes buscan dar un toque otoñal a sus conjuntos.

El gris, por su parte, ofrece una opción más neutra que funciona con pantalones negros, faldas satinadas o vaqueros claros.

Cardigan de punto para mujer. Lidl.

Una de las ventajas de este tipo de chaquetas es su facilidad para adaptarse a distintas ocasiones. Para un conjunto informal, se puede llevar con unos vaqueros rectos, una camiseta blanca y zapatillas deportivas.

Si se busca una propuesta más arreglada, basta con combinarla con una falda midi, unos mocasines y un bolso estructurado. También puede llevarse sobre un vestido, como alternativa a otras prendas de abrigo más gruesas.

El modelo incorpora, además, poliéster reciclado certificado por el estándar Global Recycled Standard (GRS) y cuenta con la certificación OEKO-TEX Standard 100, relacionada con el control de sustancias nocivas en los productos textiles.

En cuanto a las tallas, está disponible en XS (34/36), S (38/40), M (42/44) y L (46/48), aunque la disponibilidad puede variar según el color y las existencias.

¿Cuánto cuesta la chaqueta?

El cárdigan de punto para mujer se vende en la tienda online de Lidl por 9,99 euros.

Además, a partir del 26 de octubre también estará disponible en las tiendas físicas de la cadena y hasta agotar existencias.