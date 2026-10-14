Llega a Ikea la vajilla más elegante y especial del otoño: platos, cuencos e incluso tazas desde 2,99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Ikea lanza la colección de menaje Gladelig, fabricada en gres gris oscuro con un acabado vidriado de inspiración artesanal. La serie incluye platos llanos, hondos y de postre, cuencos, fuentes y tazas, aptos para cocinas modernas o de estilo clásico. Las piezas se venden de forma individual con precios accesibles que oscilan entre los 2,49 euros del cuenco y los 14,99 euros de la fuente.

Dar un toque de elegancia a la cocina no siempre es fácil. Sin embargo, renovar la vajilla puede ser una forma sencilla de cambiar la apariencia de la mesa sin necesidad de modificar el resto de la decoración.

En Ikea hay una colección que apuesta por el gres, los tonos oscuros y los acabados de inspiración artesanal para conseguir una presentación cuidada tanto en las comidas del día a día como en las ocasiones especiales.

Se trata de la colección Gladelig, una serie de menaje en gris oscuro que reúne platos, cuencos, fuentes y tazas bajo una misma estética.

Colección Gladelig. Ikea.

Las piezas están fabricadas en gres y cuentan con un vidriado coloreado que genera variaciones en el acabado, de manera que la superficie no presenta un aspecto completamente uniforme.

El resultado es una vajilla sobria y versátil que puede encajar en cocinas modernas, comedores de estilo natural o mesas con una decoración más clásica.

El gris oscuro permite, además, crear contrastes con manteles claros, textiles de lino, elementos de madera y cubiertos metálicos.

Otra de sus ventajas es que no hace falta renovar todos los elementos de la mesa para conseguir un resultado diferente.

La colección de Ikea incluye diferentes artículos que permiten coordinar el menaje de la mesa según las necesidades de cada hogar.

Entre ellos se encuentran platos de distintos tamaños, un cuenco, una fuente para compartir alimentos y una taza:

Plato llano: tiene 25 centímetros de diámetro y está pensado para servir platos principales. Fabricado en gres con vidriado coloreado, está disponible por 4,49 euros.

tiene 25 centímetros de diámetro y está pensado para servir platos principales. Fabricado en gres con vidriado coloreado, está disponible por 4,49 euros. Plato hondo: con 21 centímetros de diámetro y una capacidad de 0,7 litros, es una opción para servir sopas, cremas, pasta y recetas con salsa. Cuesta 3,99 euros.

con 21 centímetros de diámetro y una capacidad de 0,7 litros, es una opción para servir sopas, cremas, pasta y recetas con salsa. Cuesta 3,99 euros. Plato de postre: sus 20 centímetros de diámetro permiten utilizarlo para servir fruta, dulces, aperitivos o pequeñas raciones. También puede resultar práctico durante el desayuno o la merienda. Tiene un precio de 3,49 euros.

sus 20 centímetros de diámetro permiten utilizarlo para servir fruta, dulces, aperitivos o pequeñas raciones. También puede resultar práctico durante el desayuno o la merienda. Tiene un precio de 3,49 euros. Cuenco: es una de las piezas más económicas de la colección. Tiene 14 centímetros de diámetro y una capacidad de medio litro. Ikea lo vende por 2,49 euros.

es una de las piezas más económicas de la colección. Tiene 14 centímetros de diámetro y una capacidad de medio litro. Ikea lo vende por 2,49 euros. Fuente: con 30 centímetros de diámetro y siete centímetros de altura, está pensada para presentar ensaladas, fruta y otras preparaciones en el centro de la mesa. Es la pieza de mayor tamaño de esta selección y pesa alrededor de 1,56 kilos. Su precio es de 14,99 euros.

con 30 centímetros de diámetro y siete centímetros de altura, está pensada para presentar ensaladas, fruta y otras preparaciones en el centro de la mesa. Es la pieza de mayor tamaño de esta selección y pesa alrededor de 1,56 kilos. Su precio es de 14,99 euros. Taza: completa la serie con una capacidad de 37 centilitros, adecuada para café con leche, té e infusiones. Incorpora un asa para facilitar el agarre y mantiene el acabado gris oscuro del resto de las piezas. Cuesta 2,99 euros.

Colección Gladelig. Ikea.

Uno de los aspectos prácticos de esta colección es que sus artículos se venden por separado. Esto permite elegir las piezas que realmente se necesitan, adaptar la compra al número de comensales y ampliar la vajilla poco a poco sin tener que adquirir un juego completo.

Los precios de estas piezas oscilan entre los 2,49 euros del cuenco y los 14,99 euros de la fuente. Comprar una unidad de cada una de estas referencias supone un desembolso de 32,44 euros.