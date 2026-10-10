Ha llegado a Carrefour la colección de tazas de desayuno más especial de otoño: precios desde 1,98 €

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LO ESENCIAL Las claves Carrefour ha lanzado una nueva colección de tazas de desayuno para este otoño con precios desde los 1,98 euros. Entre las opciones destacan un modelo básico blanco de gres por 1,98 euros y una alternativa minimalista de vidrio por 2,49 euros. Para quienes buscan mayor capacidad, la cadena ofrece una taza de porcelana blanca de 500 mililitros. La colección incluye también un original diseño en forma de búho por 11,38 euros, disponible para compra a través de su página web.

Dicen que para empezar el día con buen pie es imprescindible un buen desayuno. Y, aunque cada persona tiene sus propias manías, hay un elemento que no puede faltar: una taza en la que disfrutar del primer café, un té o un vaso de leche.

Elegir el modelo adecuado no solo responde a una cuestión práctica, sino que también puede aportar color, alegría y energía para lo que se nos viene por delante.

Carrefour cuenta con diferentes opciones en su catálogo, entre ellas cuatro tazas que destacan por sus diseños originales y su capacidad para dar un toque de personalidad a la mesa.

Taza de desayuno con asa. Carrefour.

En primer lugar, la taza más económica que vende la cadena de origen francés es la taza de desayuno blanca con asa que mantiene un diseño básico.

Es una alternativa para quienes prefieren una vajilla discreta y fácil de integrar en distintos estilos de cocina.

Fabricada en gres y con un acabado blanco, tiene una capacidad de 33 centilitros y cuenta con asa para facilitar su sujeción.

Su diseño neutro permite combinarla con platos y cuencos de diferentes colores, estampados o materiales sin recargar la mesa.

Taza vidrio Luminarc. Carrefour.

Para aquellos que prefieren un diseño más minimalista, Carrefour vende esta taza de vidrio por solo 2,49 euros, que encaja especialmente bien en cocinas de estética sencilla o contemporánea.

El vidrio ofrece, además, una ventaja práctica: permite comprobar de un vistazo cuánto líquido queda en el recipiente.

Taza de desayuno super mug. Carrefour.

Otra de las tazas que más nos ha llamado la atención es la taza de porcelana con acabado en color blanco.

Sus 500 mililitros pueden resultar prácticos para quienes toman una gran cantidad de café con leche, leche con cacao, té o infusiones, o para quienes prefieren utilizar una misma taza durante toda la mañana sin tener que rellenarla con tanta frecuencia.

La porcelana es un material cerámico habitual en vajillas y apreciado por su acabado liso.

Su color blanco facilita, además, que pueda integrarse en mesas de estilos muy diferentes, desde las más clásicas hasta las de inspiración minimalista.

Taza de desayuno búho. Carrefour.

Y, por último, el modelo que no podía faltar en este listado es la taza con forma de búho, que está disponible por 11,38 euros.

Su diseño especial se ha convertido en uno de los más demandados del momento.

Eso sí, hay que tener en cuenta que se trata de modelos que no están disponibles en tienda física, por lo que se pueden adquirir a través de la página web.