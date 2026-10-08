Leroy Merlin vende el mueble de baño con 2 cajones más barato del otoño: disponible por 99 euros

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LO ESENCIAL Las claves Leroy Merlin lanza el mueble de baño Lea, una solución de almacenamiento compacta con patas disponible por solo 99 euros. El mueble tiene 80 centímetros de ancho, acabado en roble y detalles antracita, aportando un toque cálido al baño. Cuenta con dos cajones equipados con cierre progresivo Soft Close y el cajón superior incorpora un práctico salva-sifón. El producto es un éxito entre los clientes, con una puntuación media de 4,7 sobre 5 estrellas y un 96% de recomendación.

La falta de espacio en casa es un problema cada vez más habitual. Los metros cuadrados disponibles no siempre permiten contar con grandes armarios o zonas de almacenaje y, cuando se trata de organizar un espacio, cada rincón cuenta.

El baño no es una excepción: cosméticos, productos de higiene, toallas y pequeños accesorios pueden terminar acumulándose sobre el lavabo cuando no existe un lugar adecuado donde guardarlos.

Por eso, elegir bien el mobiliario puede marcar la diferencia. Una de las opciones que reúne estas características se encuentra en Leroy Merlin y, además, está disponible por solo 99 euros.

Mueble de baño. Leroy Merlin.

Se trata del mueble de baño Lea, una pieza de 80 centímetros de ancho y 45 centímetros de profundidad que incorpora dos cajones y cuatro patas.

Una de las principales características del mueble Lea es su capacidad de almacenamiento. En lugar de dejar los productos de uso diario a la vista, sus dos cajones permiten mantenerlos organizados y liberar espacio sobre la encimera.

El superior incorpora, además, un salva-sifón, una solución pensada para aprovechar el espacio alrededor de las tuberías del lavabo.

La pieza, además, apuesta por un acabado roble, acompañado de detalles en color antracita, una combinación que aporta un aspecto cálido a una estancia que tradicionalmente ha estado dominada por el blanco y otros tonos neutros.

Mueble de baño. Leroy Merlin.

Otro de los detalles que incorpora este modelo es el sistema de cierre progresivo Soft Close en los cajones. Las guías ocultas ralentizan el recorrido en la parte final del cierre, evitando que los cajones golpeen y reduciendo el ruido.

Puede parecer un detalle menor, pero resulta práctico en un mueble que se abre y se cierra varias veces al día. Además, las guías ocultas contribuyen a mantener una apariencia más limpia en el interior del mueble.

El modelo cuenta con una valoración positiva por parte de los clientes de Leroy Merlin. La ficha del producto reúne 350 opiniones y una puntuación media de 4,7 sobre 5 estrellas, mientras que el 96% de los compradores afirma recomendarlo.