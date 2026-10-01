Conforama vende el mueble aparador con 2 puertas y 4 cajones más barato del otoño: está disponible por 79,99 €

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LO ESENCIAL Las claves Conforama ofrece el aparador Ibiza con 2 puertas y 4 cajones por solo 79,99 euros, rebajado de su precio original de casi 100 euros. El mueble destaca por su gran capacidad de almacenamiento y diseño moderno, adaptable a cualquier estancia del hogar. Sus dimensiones (120 cm ancho, 85 cm alto, 35 cm fondo) permiten colocarlo contra la pared sin ocupar demasiado espacio. El aparador Ibiza es versátil: sirve como mueble auxiliar en salón o comedor, armario de ropa de cama o para organizar material de oficina.

La falta de espacio en los armarios suele ser uno de los problemas más comunes en la mayoría de las familias.

Por ello, contar con muebles que amplíen el almacenamiento, que ayuden a mantener el orden y sin renunciar al diseño, se ha convertido en un reclamo cada vez más habitual.

Conforama cuenta en su catálogo con el aparador Ibiza, una propuesta que presenta una gran capacidad de almacenamiento y un diseño moderno que se adapta fácilmente a cualquier estancia. Y lo mejor de todo, por menos de 80 euros.

Aparador con 2 puertas y 4 cajones. Conforama.

El aparador Ibiza dispone de dos puertas y cuatro cajones, una distribución que permite organizar diferentes tipos de objetos en función de su tamaño y uso.

Los cajones pueden resultar prácticos para guardar pequeños accesorios, documentos, textiles o cualquier otro artículo que se quiera tener recogido y fuera de la vista.

Tras las dos puertas se encuentra otro espacio de almacenamiento, pensado para objetos de mayor tamaño. De esta manera, el mueble ofrece diferentes compartimentos y permite aprovechar mejor el espacio disponible en la vivienda.

Una de las características que permite utilizar este aparador en distintas habitaciones son sus dimensiones. El modelo mide 120 centímetros de ancho, 85 centímetros de alto y 35 centímetros de fondo, por lo que puede colocarse contra una pared sin ocupar demasiado.

Aparador con 2 puertas y 4 cajones. Conforama.

Pero eso no es todo, este mueble puede utilizarse como mueble auxiliar en el salón o comedor, aunque también puede tener otros usos, como armario de ropa de cama o accesorios en un dormitorio, documentos y material de oficina en una zona de trabajo.

En cuanto a su diseño, el aparador Ibiza apuesta por unas líneas sencillas y actuales.

Cuenta con un acabado mate y tiradores con efecto aluminio, elementos que facilitan su integración en diferentes estilos decorativos.

El precio es otro de los principales atractivos de esta propuesta de Conforama. El aparador Ibiza se puede encontrar actualmente por 79,99 euros, frente a los casi 100 euros que costaba originalmente.