Ha llegado a Action el saco de dormir más barato de la temporada: disponible por tan solo 9,95 euros

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LO ESENCIAL Las claves Action lanza el saco de dormir Froyak, disponible por solo 9,95 euros y en tres colores diferentes. El saco mide 200 x 80 cm, es apto para una persona y puede unirse a otro mediante cremalleras para mayor espacio. El modelo se puede abrir por completo, sirviendo también como manta y facilitando su uso en diferentes situaciones. Incluye bolsa de transporte y forma parte de las novedades de Action junto a lámparas, mantas y productos para mascotas.

Aunque el verano ya ha llegado a su fin, todavía son muchos los que aprovechan los últimos días de buen tiempo para hacer escapadas, pasar una noche en la naturaleza o disfrutar de una jornada de camping.

Para este tipo de planes, contar con un equipamiento adecuado resulta fundamental, aunque no siempre es necesario dejarse el sueldo del mes.

Action tiene entre sus productos un saco de dormir que destaca, entre otras características, porque puede unirse a otro para crear una superficie de descanso más amplia.

Saco de dormir. Action.

Se trata del saco de dormir Froyak, disponible en la cadena por solo 9,95 euros y en hasta 3 colores diferentes.

El modelo tiene unas dimensiones de 200 x 80 centímetros, aptas para una persona.

No obstante, el modelo cuenta con una cremallera que permite abrir el saco por completo, de manera que también sirve para ampliar la capacidad o incluso una especie de manta cuando las condiciones lo permiten.

Una de sus principales particularidades está precisamente en este sistema de cierre. Dos sacos pueden unirse mediante las cremalleras, creando así una superficie de descanso conjunta.

Saco de dormir. Action.

Es una opción pensada para quienes prefieren disponer de más espacio o quieren utilizar dos unidades juntas durante una escapada.

Además, incorpora una bolsa para poder guardarlo y transportarlo en acampadas o viajes en los que hay que trasladar el equipamiento de un lugar a otro.

Otras novedades

El saco de dormir no es la única novedad que ha llegado esta semana a las tiendas de Action. La cadena de origen neerlandés renueva parte de su surtido de forma habitual y suma nuevos productos de diferentes categorías.

La oferta incluye opciones como lámparas de mesa desde 7,95 euros, así como mantas decorativas para el sofá por menos de 7 euros e incluso artículos para el cuidado y bienestar de las mascotas.