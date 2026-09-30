Carrefour liquida la vajilla colorida más elegante y barata del otoño: 12 piezas por solo 25 euros

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LO ESENCIAL Las claves Carrefour ofrece una vajilla de gres color verde, elegante y diferente, compuesta por 12 piezas. El set completo está disponible por solo 25 euros, tras aplicarse un descuento del 37,5%. La vajilla está pensada para 4 servicios y se comercializa exclusivamente online hasta el 6 de octubre de 2026. También existe una versión en color crema para quienes prefieren una tonalidad más discreta.

Hay vajillas que pasan desapercibidas y otras que consiguen cambiar por completo el aspecto de una mesa. Para ello, no hace falta hacer grandes cambios ni gastar demasiado dinero: a veces, bastan los pequeños detalles.

Es el caso de la propuesta que Carrefour tiene ahora entre sus productos para el hogar: una vajilla de gres en color verde que pone una nota de color en las comidas del día a día y que, además, se vende en un juego completo de 12 piezas.

Se trata de la vajilla Viki, disponible actualmente por solo 25 euros tras un descuento de casi 15 euros por tiempo limitado.

Vajilla de gres. Carrefour.

La vajilla está fabricada en gres, un material cerámico utilizado habitualmente en este tipo de productos, y presenta un acabado en color verde.

Su diseño apuesta así por una tonalidad diferente a las vajillas blancas o de colores neutros, una característica que puede ayudar a aportar un aspecto distinto a la mesa sin necesidad de cambiar otros elementos.

El conjunto está formado por 12 piezas, por lo que se comercializa como un juego completo para 4 servicios y no como elementos independientes.

Carrefour también dispone de este mismo modelo en color crema, otra alternativa para quienes prefieran una tonalidad más discreta.

Imagen de una mesa con la vajilla. IA.

Uno de los aspectos más destacados actualmente es su precio. La vajilla Viki está disponible por solo 25 euros, frente a los 39,99 euros que costaba originalmente tras un 37,5% de descuento.

Eso sí, hay que tener en cuenta que la oferta está indicada como exclusiva online hasta el 6 de octubre de 2026. Tanto el precio como la disponibilidad pueden estar sujetos a cambios, por lo que conviene consultar las condiciones en el momento de realizar la compra.