Llega a Lidl el ventilador más versátil y barato de la temporada: disponible por solo 27,99 euros

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Las claves Generado con IA Lidl ofrece un ventilador de torre Tronic por solo 27,99 euros, ideal para combatir el calor de septiembre. El ventilador destaca por su diseño compacto y ligero, con 79 cm de altura y 2,36 kg de peso, facilitando su traslado entre estancias. Cuenta con tres velocidades, tres modos de funcionamiento (normal, natural y noche), oscilación automática y temporizador programable de hasta 12 horas. Puede controlarse desde el panel digital superior o mediante un mando a distancia, permitiendo ajustar todas sus funciones cómodamente.

Aunque el verano llega poco a poco a su recta final, el calor todavía se deja notar durante el mes de septiembre, con temperaturas elevadas que hacen que algunos productos sigan siendo muy útiles en el hogar.

Consciente de ello, Lidl mantiene entre sus propuestas un ventilador de torre de la marca Tronic que puede encontrarse por 27,99 euros.

Este ventilador de torre destaca por su diseño compacto y vertical, pensado para ocupar poco espacio y adaptarse fácilmente a distintas estancias de la vivienda, como el salón, el dormitorio o el despacho.

Ventilador de torre. Lidl.

Con unas dimensiones aproximadas de 79 centímetros de altura y 23,5 centímetros de diámetro, y un peso de alrededor de 2,36 kilogramos, resulta sencillo de transportar de una habitación a otra.

Además, está fabricado en plástico ABS e incorpora una base estable que mejora su apoyo sobre el suelo, mientras que el cable de alimentación tiene una longitud aproximada de 1,8 metros, lo que facilita su colocación.

En cuanto a sus prestaciones, el aparato permite elegir entre tres velocidades de ventilación para adaptar el caudal de aire a las necesidades de cada momento.

También incorpora tres modos de funcionamiento: un modo normal con flujo constante, un modo natural que alterna automáticamente la intensidad del aire para simular una brisa y un modo noche o Sleep, que reduce progresivamente la velocidad para favorecer el descanso durante las horas de sueño.

Ventilador de torre. Lidl.

Otra de las funciones más destacadas es la oscilación automática de aproximadamente 80 grados, diseñada para distribuir el aire de forma más uniforme por toda la estancia y evitar que el flujo se concentre en un único punto.

A ello se suma un temporizador programable de hasta 12 horas, que permite configurar el apagado automático del ventilador, una característica especialmente útil para quienes desean utilizarlo durante la noche sin necesidad de dejarlo funcionando hasta la mañana.

Pero eso no es todo, el control del ventilador puede realizarse tanto desde el panel superior con pantalla digital como mediante el mando a distancia incluido de serie, desde el que es posible encender y apagar el aparato, seleccionar la velocidad, cambiar el modo de funcionamiento o programar el temporizador sin necesidad de levantarse.