Este 1 de septiembre ha llegado la novedad más esperada: cepillo con cámara de 100.000 píxeles e IA

Las claves

Las claves Generado con IA Dyson lanza el CameraJet, un cepillo de dientes eléctrico con cámara de 100.000 píxeles e inteligencia artificial. El dispositivo utiliza un algoritmo para analizar imágenes en tiempo real y detectar áreas difíciles entre los dientes. Incluye un irrigador bucal de precisión con chorro cónico y depósito de 12,5 ml, que retira la placa en una sola pasada. La app MyDyson permite visualizar el cepillado en directo y ofrece recomendaciones personalizadas para mejorar la técnica.

Hay gestos que hacemos casi en automático. Uno de ellos es lavarnos los dientes. Dos minutos, mañana y noche, parece una tarea sencilla, pero lo cierto es que no siempre prestamos la misma atención a todas las zonas de la boca.

Los espacios entre los dientes, precisamente los más difíciles de alcanzar, suelen quedar en un segundo plano. Y ahí es donde Dyson ha decidido poner el foco.

La compañía británica presentó este pasado martes el Dyson CameraJet, un cepillo de dientes eléctrico que incorpora una cámara, inteligencia artificial e irrigación de precisión para mejorar la técnica de cepillado.

Cepillo de dientes eléctrico Dyson. Dyson.

La propuesta es el resultado de seis años de desarrollo en los que han participado 661 ingenieros de Dyson y 30 profesionales de la odontología.

Pero, sin lugar a dudas, el elemento más llamativo de este producto es su microcámara de 100.000 píxeles. Está integrada en el cabezal y trabaja junto a la tecnología Gap Optical Targeting, un algoritmo de aprendizaje automático capaz de analizar 28 imágenes por segundo para identificar y anticipar los espacios entre los dientes.

Pero eso no es todo, Dyson también ha integrado un irrigador bucal en el cepillo de dientes. Se trata de un chorro cónico de mayor cobertura que, según las pruebas de laboratorio realizadas por la compañía, permite retirar la placa simulada en una sola pasada y a una presión más baja.

El sistema cuenta además con un depósito de 12,5 mililitros y un diseño denominado antigravedad, pensado para mantener la irrigación incluso cuando el cepillo se utiliza inclinado o en posición horizontal.

Cepillo de dientes eléctrico Dyson. Cedida.

La cámara no solo sirve para que el dispositivo decida dónde irrigar. A través de la aplicación MyDyson, el usuario puede activar una visualización en directo para comprobar cómo está realizando el cepillado. Eso sí, las imágenes no se almacenan ni en el producto ni en la nube, tan solo se activan en tiempo real.

La aplicación ofrece además mapas de cobertura, indicaciones sobre las zonas que pueden haberse quedado atrás y recomendaciones para mejorar la técnica.

El sistema se completa con una base que carga el cepillo, un estuche de viaje y productos específicos de cuidado dental. La pasta de dientes está formulada sin SLS y con baja espuma para no interferir con la cámara, mientras que el enjuague bucal está diseñado para utilizarse con el irrigador.

El nuevo Dyson CameraJet está disponible desde el pasado 1 de septiembre por 479 euros.